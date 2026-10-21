זוג צעיר עומד לרכוש את דירתו הראשונה. ההון העצמי שחסך לא מספיק, וההורים של אחד מבני הזוג מציעים לעזור בכמה מאות אלפי שקלים. כולם שמחים, הכסף מועבר לחשבון והדירה נרכשת. אלא שכעבור כמה שנים בני הזוג מחליטים להיפרד, ולפתע מתעוררת מחלוקת בשאלה למי שייך הכסף. ההורים מבקשים לקבל בחזרה את הסכום שהעבירו, או לפחות להבטיח שהוא יישאר בידי ילדם. בן הזוג השני, מצדו, טוען שהכסף ניתן במתנה לשניהם ושימש לרכישת דירתם המשותפת.

מקרים כאלה ממחישים מדוע כדאי להסדיר מראש את העזרה הכלכלית של ההורים. העברת כסף בתוך המשפחה נעשית בדרך כלל מתוך אמון ורצון טוב, אבל כאשר היחסים משתנים, היעדר מסמך ברור עלול להפוך למוקד של סכסוך משפטי.

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השאלה הראשונה שצריך לשאול היא מה הייתה כוונת ההורים בזמן העברת הכסף: האם ביקשו להעניק מתנה לילד שלהם בלבד, לסייע לשני בני הזוג או להעמיד הלוואה שתוחזר בעתיד?

אם מדובר במתנה, רצוי לתעד בכתב למי היא ניתנת ומהם תנאיה. מתנה שניתנה לאחד מבני הזוג אינה נכללת, ככלל, באיזון המשאבים לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג. עם זאת, כאשר הכסף משמש לרכישת דירת מגורים משותפת, ובמיוחד כשהדירה נרשמת על שם שניהם, עלולות להתעורר שאלות לגבי הזכויות בו.

צילום: יקיר ברבי

גם כאשר הדירה נרשמת רק על שם אחד מבני הזוג, זה לא בהכרח מונע מחלוקת עתידית. בנסיבות מסוימות עשויה להתעורר טענה לשיתוף ספציפי בנכס, בין היתר בהתחשב בהתנהלות בני הזוג לאורך השנים.

אפשרות אחרת היא להגדיר את הכסף כהלוואה. במקרה כזה רצוי לערוך הסכם הלוואה מסודר, הכולל את סכום ההלוואה, תנאי ההחזר, מועדי התשלום והנסיבות שבהן תידרש השבת הכסף.

הסכם כזה עשוי לסייע להוכיח שמדובר בהתחייבות אמיתית להחזיר את הכסף ולא במתנה משפחתית. עם זאת, עצם הכותרת "הסכם הלוואה" אינה מספיקה. במקרה של מחלוקת, עשויים להיבחן גם תנאי ההסכם, התנהגות הצדדים והאופן שבו התנהלו בפועל.

ומה לגבי הסכם ממון?

כאשר ההורים מבקשים להבטיח שהכסף שהעניקו לילדם יישאר שלו גם במקרה של גירושין, הסכם ממון בין בני הזוג עשוי להיות כלי מתאים. בהסכם אפשר לקבוע, למשל, כיצד תובא בחשבון השקעה של אחד מבני הזוג ברכישת הדירה, מה יקרה אם הנכס יימכר וכיצד יחולקו התמורות במקרה של פרידה.

כך, אם הורי האישה מעניקים לה 500 אלף שקל לצורך רכישת דירה משותפת, בני הזוג יכולים להסכים מראש כיצד יטופל הסכום במקרה של פירוק השיתוף. ההסדר יכול להתייחס להשבת סכום ההשקעה, לחלוקת שווי הדירה או למנגנון אחר שמתאים לנסיבותיהם.

יש להבחין בין הסכם ממון לבין הסכם הלוואה. הראשון מסדיר את היחסים הרכושיים בין בני הזוג, ואילו השני יכול ליצור התחייבות כלפי ההורים עצמם. לכן, במקרים מסוימים יהיה מקום לשלב בין השניים.





יש לזכור גם שהסכם ממון כפוף לדרישות החוק בנוגע לאישורו, בהתאם למועד עריכתו ולמעמד בני הזוג – לפני או אחרי חתונה. השאלה אינה רק איזה מסמך לערוך, אלא גם מתי. ככל שההסדרה נעשית לפני העברת הכסף ורכישת הדירה, קל יותר להבהיר את כוונות הצדדים ולמנוע אי-הבנות. כאשר מנסים להסדיר את הדברים שנים לאחר הרכישה, ובמיוחד לאחר שהיחסים בין בני הזוג כבר התערערו, המשימה עלולה להיות קשה יותר.

הורים שמסייעים לילדיהם לא צריכים לחשוב על גירושין בכל פעם שהם מעבירים כסף, אבל כשמדובר בסכומים משמעותיים כדאי שהציפיות יהיו ברורות לכולם. הסדרה משפטית נכונה לא מבטאת חוסר אמון בין בני המשפחה. היא מאפשרת להעניק עזרה כלכלית משמעותית, בלי להשאיר שאלות פתוחות שעלולות להכביד על היחסים בעתיד.