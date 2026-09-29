מנהל רשות החברות הממשלתיות, רועי כחלון, הודיע על פקיעת כהונתו המיידית של עידן דוד כדירקטור בחברת נתיבי איילון בע"מ. ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 22(א)(6) לחוק החברות הממשלתיות, הקובע כי ניתן להעביר דירקטור מתפקידו אם אינו ממלא את תפקידו כראוי.

במכתב הדרמטי מפרט כחלון שרשרת כשלים ואמירות חריפות במיוחד נגד התנהלותו של דוד: ״אין מנוס מהמסקנה כי מסרת בשאלון פרטים שאינם 'מלאים, נכונים ואמיתיים' כפי שהצהרת, ואף מסרת לוועדה, לתמיכה בפרטים שנמסרו בשאלון, מסמכים המעוררים ספק ממשי ביחס לאמינותם, בשים לב לכך שהחתומים עליהם מכחישים כל קשר אליהם."

עומס תנועה בנתיבי איילון ( צילום: קובי קואנקס )

בחלק נוסף מתוך המכתב, תוקף מנהל הרשות את נורמות ההתנהלות של דוד ומבהיר כי המשך כהונתו מהווה פגיעה באינטרס הציבורי: ״לעמדת הרשות, התנהלותך כאמור, אינה מתיישבת עם היושר וניקיון הכפים הנדרשים ממי שמכהן כדירקטור בחברה ממשלתית. בנסיבות אלה, המשך כהונתך כדירקטור אינו עולה בקנה אחד עם טובת החברה וטובת האינטרס הציבורי, ואף עלול לפגוע ביכולתו של הדירקטוריון למלא את תפקידו באופן תקין ויעיל״.

ההדחה מגיעה בעקבות תחקיר וממצאים שהעלו ספקות חמורים לגבי המידע והאסמכתאות שהגיש דוד במסגרת מועמדותו לתפקיד יו"ר הדירקטוריון והדירקטוריון עצמו. בין היתר נמצאו פערים קיצוניים בדיווחים על היקפי מחזור והכנסות של חברות שבבעלותו או בניהולו, וכן טענות של גורמים שחתומה כביכול עליהם עבודת הדיווח (כולל רואה חשבון ומנכ"ל) כי המסמכים והאישורים שהוצגו בשמם זויפו.