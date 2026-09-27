ועדת המינויים ברשות החברות בראשות השופטת שולמית דותן החליטה להדיח הבוקר (ראשון) את יו"ר נתיבי איילון עידן דוד מתפקידו בעקבות התחקיר של חדשות 12 שהעלה חשדות כבדים כי דוד הציג מידע שקרי בקורות חייו.

לפני כשבוע וחצי פורסם בתכנית ״המבקר״ של יוסי מזרחי תחקיר המעלה חשדות כבדים לגבי המידע שהציג דוד בדרך למינויו לבכיר בחברה הממשלתית. בין היתר פער בין הדיווח של דוד על הכנסות ומספר העובדים של חברות שניהל והצעדים שקידם ברשויות המקומיות ששימש בהן כמנכ״ל. בעקבות הפרסום, הרשות הודיעה כי תפתח בבירור מעמיק של הנתונים ולבסוף החליטה כי יש להדיחו מתפקידו.

נתיבי איילון ( צילום: קובי קואנקס )

על פי ממצאי התחקיר, המסמכים וקורות החיים שהגיש דוד לוועדה לבדיקת מינויים כללו נתונים מופרזים. בין היתר, דוד הצהיר כי ניהל תקציבים בהיקף של כמיליארד שקל ופיקח על כ-400 עובדים. ואולם, הבדיקה העלתה כי בפועל ניהל פחות מעשרה עובדים ותקציבים בהיקף נמוך בהרבה, שהסתכמו בכ-20 מיליון שקל בלבד.

כמו כן, התחקיר מעלה ספקות לגבי תקופת כהונתו המוצהרת כסמנכ"ל כספים בחברת "מגדלית" בשנים 2012–2016, לאחר שבעלי תפקידים המופיעים במסמכי האימות שהגיש הכחישו כי חתמו עליהם, ולא אותרו משרדים או עובדים פעילים של החברה מאותה תקופה.

בנוסף, בטרם הגיע לניהול תקציבי הענק הממשלתיים, היה דוד מעורב בחברה פרטית שנקלעה לקשיים קשים וקרסה תוך הותרת חובות של מיליוני שקלים. בתקופת כהונתו כמנכ"ל החברה הכלכלית בקריית מוצקין הצהיר דוד על קידום והקמה של מיזמי נדל"ן ומלונאות גרנדיוזיים, אולם בדיקת התחקיר העלתה כי מדובר בפרויקטים דמיוניים שלא יצאו לפועל ולא היו קיימים במציאות.

לצד אלה, בתחקיר תועד עימות חזיתי של יוסי מזרחי עם דוד באשקלון, בו עומת עם העדויות והגורמים המוגדרים כ"ממליצים שלו" שנדהמו מהמסמכים והתנערו מהחתימות בשמם, מה שמעלה חשש ממשי למעשים המגיעים לכדי פלילים במהלך הליכי הסינון והמינוי.

דוד, שמונה לתפקידו כאיש אמון של שרת התחבורה מירי רגב ובגיבוי השר הממונה על רשות החברות דודי אמסלם, הגיע לחברה הממשלתית המנהלת תקציבי ענק של כ-3 מיליארד שקל בשנה, ללא ניסיון קודם בתחום התחבורה. עברו המקצועי התמקד בעיקר בזירה המוניציפלית ובשוק הפרטי.

מינויו של דוד לווה מתחילתו במתיחות ניהולית עזה ובחודשים האחרונים הוא אף מוביל סדרה של ניסיונות להביא לסיום כהונתה של מנכ"לית נתיבי איילון, אורלי שטרן- מנהלת מקצועית המוערכת מאוד בענף התשתיות. דוד ביקש להקים ועדת איתור להחלפתה, אף שכהונתה קצובה עד למרץ 2027.