בית משפט השלום בבת ים פסק לאחרונה פיצוי של כ-1.82 מיליון שקל לצעירה שנפגעה בשתי תאונות אופנוע בהפרש של כשנה וחצי. השופטת אידית קליימן-בלק התרשמה שהפגיעה קטעה את הקריירה המבטיחה שלה בשב"ס, וחרף ניסיונה להשתקם באמצעות פתיחת עסק עצמאי לציפורניים ואסתטיקה, היא נותרה עם פגיעה תפקודית משמעותית.

בינואר 2021, כשהייתה כבת 22, נפגעה התובעת בתאונה עצמית כשאיבדה שליטה על אופנוע. באותה עת שירתה בשב"ס, לאחר שירות במג"ב, והחלה לימודי קרימינולוגיה במטרה להתקדם למסלול קצונה. היא בלטה כסוהרת מצטיינת שזכתה להערכה רבה ממפקדיה וקודמה בדרגה.

ארכיון ( צילום: ירון ברנר )

בתאונה היא נפגעה בין היתר ביד ובכף הרגל. לאחריה הועברה לתפקיד משרדי, ומפקדה העיד כי בשל מגבלותיה לא ניתן היה להמליץ עליה למסלול הקידום המהיר לקצונה שאליו יועדה. על הרקע הזה היא התפטרה, וכעבור שלושה חודשים שבהם עבדה כשליחה נפגעה שוב בתאונת אופנוע, ושברה את שורש כף ידה. האירוע הוכר בביטוח לאומי כתאונת עבודה.

באוגוסט 2022 פתחה הצעירה עסק לבניית ציפורניים. לדבריה, בשל הקושי לשבת רכונה לאורך זמן, היא שילבה טיפולי גבות ולייזר שהינם קצרים יותר. מומחי בית המשפט קבעו לה נכויות קבועות בשיעור משוקלל של כ-37%, ובנוסף נקבע כי בעקבות התאונה הראשונה התפתחה אצלה פיברומיאלגיה.

חברת ביטוח "הפול", שלא חלקה על עצם חבותה לפצות את התובעת, ניסתה לערער על חוות הדעת הרפואיות. בין היתר היא הציגה תמונות שבהן נראתה הצעירה רוכבת על אופנוע כבד ומבלה באירועים חברתיים, ואולם המומחים עמדו בעיקרם על קביעותיהם - ובית המשפט אימץ אותן.

השופטת קליימן-בלק נתנה אמון בעדות הצעירה, ותיארה אותה כ"אישה צעירה מרשימה" שהגיעה להישגים בכוחות עצמה חרף נסיבות חיים מורכבות. צוין כי התאונה הראשונה "גדעה" את התוכנית לקריירה בשב"ס, וכי פתיחת העסק העצמאי מלמדת על תושייתה, מבלי שהיא שוללת פגיעה בכושר עבודתה. נכותה התפקודית לצורך הפסדי השתכרות לעתיד הועמדה על 25%.

בפסק הדין צוין שהכנסות העסק אמנם עלו בהדרגה, אך ב-2024 שכרה עדיין היה נמוך בכרבע מזה שהרוויחה לפני התאונה. לצורך הפסדי העתיד נקבע בסיס של השכר הממוצע במשק (15,218 שקל ברוטו), ובהתאם לכך הועמד הפיצוי בגין הפגיעה בכושר ההשתכרות על 990 אלף שקל.

בסך הכול, ובהצטרף יתר רכיבי הנזק - כדוגמת הפסדי שכר לעבר, כאב וסבל, עזרת הזולת ורכישת קנאביס רפואי - נפסקו לה 1.579 מיליון שקל. על כך חויבה "הפול" להוסיף שכר טרחת עו"ד כולל מע"מ של כ-242 אלף שקל וכן אגרת בית משפט.