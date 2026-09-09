בית משפט השלום בנתניה קבע לאחרונה שבעלי מתחם צימרים יפצו ב-350 אלף שקל צעיר שנפצע כשקפץ ראש לבריכה רדודה במהלך מסיבת רווקים. השופט נועם רף קבע שהם התרשלו בכך שלא הזהירו את הנופשים מפני מפלס המים הנמוך.

התאונה התרחשה ביוני 2019. התובע, אז בן 34, הגיע למתחם לאחר חבריו, החליף לבגד ים וקפץ לבריכה מבלי שידע שמדובר במים רדודים. כתוצאה מכך נחבט ראשו בקרקעית. רק כעבור כמה ימים הוא פנה לחדר מיון, ובהמשך נזקק לניתוח לקיבוע חוליות בצוואר.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

את התביעה הוא הגיש באמצעות עו"ד גיל קלופשטוק נגד בעלי המתחם, החברה המפעילה אותו וחברת ביטוח "הפניקס". הוא טען שלא היה במקום שלט האוסר לקפוץ לבריכה או מזהיר מפני מים רדודים, ואף לא סימון של עומק המים. חבריו העידו מטעמו ותמכו בגרסתו.

הנתבעים, שיוצגו על ידי עו"ד עמיחי טרוזמן, ביקשו מנגד לייחס לו אחריות משמעותית לאירוע. לטענתם מדובר באדם בגיר, בגובה 1.95 מטר, שקפץ ראש באופן פזיז ובחוסר זהירות, אף שראה שמדובר בבריכה לא חפורה שצריך לעלות אליה במדרגות.

השופט רף קיבל את גרסת התובע בנוגע להיעדר השילוט, וקבע שהנתבעים לא הציגו ראיה לכך שבזמן כלשהו היו שלטי אזהרה בשטח הבריכה. עוד נקבע כי ניתן היה להסיק שעומק המים לא עלה על כ-1.5 מטר, ואולי אף נמוך מכך.

בפסק הדין צוין כי היעדר שילוט מתאים מהווה רשלנות, ושבעלי המתחם היו צריכים להציב אזהרה ברורה מפני מים רדודים ומסכנת קפיצה בכלל, וקפיצת ראש בפרט.

אחד החברים העיד בהקשר הזה כי במהלך סיור שנערך במתחם הוסבר להם כיצד לתפעל את הג'קוזי והגריל, אך לא ניתן אף הסבר בנוגע לבריכה. צוין כי ההגנה לא זימנה לעדות את עורך הסיור, באופן הפועל לחובתה.

עם זאת נקבע כי גם התובע עצמו לא נקט זהירות סבירה. השופט התחשב בגילו, בגובהו, בכך שהבריכה הייתה מוגבהת ובכך שקפץ ראש בפעם הראשונה שנכנס למים, מבלי לבדוק קודם את עומקם. לפיכך יוחס לו אשם תורם של 40%.

ראשי הנזק השונים - כדוגמת הפסד שכר לעבר, אובדן כושר עבודה וכאב וסבל - הוערכו ב-453,966 שקל, ומכאן שלאחר הפחתת האשם התורם, נפסקו לתובע 272,379 שקל. בנוסף חויבו הנתבעים בשכר טרחת עו"ד של 64,281 שקל ובהחזר אגרת בית משפט והוצאות מומחים, בכפוף להצגת אישורי תשלום.