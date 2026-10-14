לאחר שהממשלה אישרה במשאל טלפוני הקצאת מיליארד שקל למשרד הבטחון, נחתמה העסקה לרכש 12 מסוקי אפאצ'י מתקדמים עבור צה״ל, מתוצרת חברת בואינג האמריקנית.
מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, הנחה את משלחת משרד הביטחון בארה״ב לחתום על העסקה מול הפנטגון, בעקבות אישור הממשלה היום (ד׳) ולאחר מספר דחיות שביקש וקיבל משרד הביטחון מהממשל האמריקני, ברקע המציאות התקציבית במדינת ישראל.
המסוקים, אשר יסופקו בתחילת העשור הבא, הינם מדגם ״אקו״ (Echo) - הדגם החדיש והמתקדם ביותר של המסוק. העסקה הותאמה במאמץ משולב ישראלי-אמריקני לצרכי מדינת ישראל ולאילוצים התקציביים המורכבים, שעימם היא מתמודדת בעת הזו. את גיבוש העסקה והמתווה התקציבי למימושה הובילו משלחת משרד הביטחון בארה"ב ואגף התקציבים במשרד.
יודגש כי הכסף לעסקה יגיע מדחיית תשלומים של מערכת הביטחון בעסקאות אחרות וכי הקיצוץ מתקציבי שנים עתידיות הוא הליך חשבונאי טכני שהאוצר דרש כדי לאפשר חתימה על העסקה.
שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "רכש מסוקי האפאצ׳י הוא צעד קריטי בבניין הכוח של צה״ל, שיחזק את יכולותיו המבצעיות מול מגוון רחב של איומים ויתרום לביטחון מדינת ישראל בשנים הבאות. מערכת הביטחון השקיעה מאמצים רבים ופעלה בנחישות כדי להתגבר על הקשיים ולהשלים את העסקה, מתוך הבנה עמוקה של חשיבותה להבטחת עוצמתו ומוכנותו של צה״ל לאתגרי העתיד. אני מודה לשותפינו בממשל האמריקני ובפנטגון על מחויבותם האיתנה לביטחון ישראל ועל שיתוף הפעולה והגמישות שאפשרו את מימוש העסקה".
מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם: "מימוש עסקת האפאצ׳י התאפשר בזכות פתרונות יצירתיים שגיבשנו מול השותפים האמריקניים, אשר אפשרו לגשר על הפערים ולעמוד באילוצי התקציב המורכבים, שעימם מתמודדת מערכת הביטחון, מבלי להתפשר על הצרכים המבצעיים. עבודה מקצועית זו מול הממשל האמריקני משקפת את עומק הקשר האסטרטגי ואת המחויבות ההדדית לביטחון ישראל. משרד הביטחון ימשיך לפעול במלוא הקצב לחתימה על עסקאות קריטיות נוספות - הצטיידות בפלטפורמות נוספות, רכש חימושים, מיירטים ועוד. זאת על מנת להבטיח מוכנות מיידית לכל תרחיש, לצד עמידה על מימוש תכנית בניין הכוח לעשור (׳תכנית ה-400׳), כחלק מאסטרטגיית משרד הביטחון אל מול האתגרים המתהווים".