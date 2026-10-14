יודגש כי הכסף לעסקה יגיע מדחיית תשלומים של מערכת הביטחון בעסקאות אחרות וכי הקיצוץ מתקציבי שנים עתידיות הוא הליך חשבונאי טכני שהאוצר דרש כדי לאפשר חתימה על העסקה.

יודגש כי הכסף לעסקה יגיע מדחיית תשלומים של מערכת הביטחון בעסקאות אחרות וכי הקיצוץ מתקציבי שנים עתידיות הוא הליך חשבונאי טכני שהאוצר דרש כדי לאפשר חתימה על העסקה.

יודגש כי הכסף לעסקה יגיע מדחיית תשלומים של מערכת הביטחון בעסקאות אחרות וכי הקיצוץ מתקציבי שנים עתידיות הוא הליך חשבונאי טכני שהאוצר דרש כדי לאפשר חתימה על העסקה.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "רכש מסוקי האפאצ׳י הוא צעד קריטי בבניין הכוח של צה״ל, שיחזק את יכולותיו המבצעיות מול מגוון רחב של איומים ויתרום לביטחון מדינת ישראל בשנים הבאות. מערכת הביטחון השקיעה מאמצים רבים ופעלה בנחישות כדי להתגבר על הקשיים ולהשלים את העסקה, מתוך הבנה עמוקה של חשיבותה להבטחת עוצמתו ומוכנותו של צה״ל לאתגרי העתיד. אני מודה לשותפינו בממשל האמריקני ובפנטגון על מחויבותם האיתנה לביטחון ישראל ועל שיתוף הפעולה והגמישות שאפשרו את מימוש העסקה".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "רכש מסוקי האפאצ׳י הוא צעד קריטי בבניין הכוח של צה״ל, שיחזק את יכולותיו המבצעיות מול מגוון רחב של איומים ויתרום לביטחון מדינת ישראל בשנים הבאות. מערכת הביטחון השקיעה מאמצים רבים ופעלה בנחישות כדי להתגבר על הקשיים ולהשלים את העסקה, מתוך הבנה עמוקה של חשיבותה להבטחת עוצמתו ומוכנותו של צה״ל לאתגרי העתיד. אני מודה לשותפינו בממשל האמריקני ובפנטגון על מחויבותם האיתנה לביטחון ישראל ועל שיתוף הפעולה והגמישות שאפשרו את מימוש העסקה".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "רכש מסוקי האפאצ׳י הוא צעד קריטי בבניין הכוח של צה״ל, שיחזק את יכולותיו המבצעיות מול מגוון רחב של איומים ויתרום לביטחון מדינת ישראל בשנים הבאות. מערכת הביטחון השקיעה מאמצים רבים ופעלה בנחישות כדי להתגבר על הקשיים ולהשלים את העסקה, מתוך הבנה עמוקה של חשיבותה להבטחת עוצמתו ומוכנותו של צה״ל לאתגרי העתיד. אני מודה לשותפינו בממשל האמריקני ובפנטגון על מחויבותם האיתנה לביטחון ישראל ועל שיתוף הפעולה והגמישות שאפשרו את מימוש העסקה".