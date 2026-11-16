"לא עשו אף פעם עניין מניגודי עניינים בעבודת חברי כנסת כפי שטוענים בענייני", אומרת אבישר בן-חורין. "אני עצמי עבדתי שנים בעבר כמי שהתמחתה בתחום ניגודי העניינים ומתמצאת היטב בנושא הזה. ברור שאעבוד לפי הכללים, אבל עושים כאן רעש מיותר ולא פרופורציוני. בעלי לא מקבל שום החלטות בחברות שהחברה שלו מצויה בקשר איתן, כאשר עיקר העיסוק הוא יחסי ציבור בלבד".