"אין שום ניגודי עניינים חמורים בעבודת בעלי שיפריעו לפעילותי כיו"ר ועדת הכספים", אומרת בשיחה עם ynet המועמדת להיבחר היום לפני הצהריים ליו"ר הוועדה, ח"כ לירן אבישר בן-חורין.
"לא עשו אף פעם עניין מניגודי עניינים בעבודת חברי כנסת כפי שטוענים בענייני", אומרת אבישר בן-חורין. "אני עצמי עבדתי שנים בעבר כמי שהתמחתה בתחום ניגודי העניינים ומתמצאת היטב בנושא הזה. ברור שאעבוד לפי הכללים, אבל עושים כאן רעש מיותר ולא פרופורציוני. בעלי לא מקבל שום החלטות בחברות שהחברה שלו מצויה בקשר איתן, כאשר עיקר העיסוק הוא יחסי ציבור בלבד".
עוד טוענת אבישר בן-חורין כי בעלה אינו מעורב אישית בעבודה מול רוב החברות, למשל בתחום הנדל"ן. "רוב עבודת ועדת הכספים לא נוגעת כלל לחברות שמייצגת חברת יחסי הציבור. כאשר האוצר מבקש לבצע העברות כספים, אלה לא מיועדות לחברה בתחום המזון אלא העברות פנימיות למשרדי הממשלה".
היום בשעה 10:00 תתכנס לראשונה ועדת הכספים, כשעל סדר יומה מינויה של האישה הראשונה אי פעם ליו"ר הוועדה בעלת הסמכויות הרחבות ביותר בכנסת, ח"כ לירן אבישר בן-חורין (ביחד). בעלה, איתי בן-חורין, מחזיק ב-50% מהבעלות על חברת יחסי הציבור בן-חורין אלכסנדרוביץ', שהיא אחת הגדולות בישראל בתחומה ומייצגת עשרות רבות של חברות, בהן גם בנק, חברת כרטיסי אשראי וחברות בתחום המזון.