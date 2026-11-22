בית הדין לעבודה בתל אביב הכיר לאחרונה כעובד שכיר באיש שיווק ומכירות שהועסק בקבוצת חברות נדל"ן כנגד חשבוניות, וזאת חרף טענת החברות שלפיה הוא סיפק להן שירותים כעצמאי. עם זאת, השופט דורון יפת קיבל רק חלק קטן מדרישתו הכספית, ופסק לו כ-99 אלף שקל מתוך כ-3.96 מיליון שקל שתבע.

מדובר באיש מקצוע בעל ניסיון של יותר מ-35 שנה בניהול, שיווק ומכירות בתחום הנדל"ן והדיגיטל. לטענתו הוא הועסק בחברות הנתבעות מאפריל 2022 ועד מרץ 2024, בתחילה כמנכ"ל ובהמשך כמנהל שיווק ומכירות, ועסק בין היתר בקידום פרויקטים ובהשגת לקוחות.

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בתביעה שהגיש לבית הדין באפריל 2025 הוא טען שלמרות מתכונת התשלום באמצעות חשבוניות, בפועל התקיימו בין הצדדים יחסי עובד-מעסיק. בהתאם לכך דרש הפרשי שכר, פיצויי פיטורים, זכויות פנסיוניות ופיצויים בגין הלנת שכר ופיצויי פיטורים, שהיוו את עיקר הסכום הנתבע.

מנגד התעקשה ההגנה שהוא פעל כנותן שירותים עצמאי, הוציא חשבוניות והחזיק בעסקים משלו, ולא התקיימו יחסי העבודה הנטענים. ברקע הסכסוך התנהלו בין הצדדים הליכים נוספים, לרבות תביעה שהגיש האיש בבית משפט השלום בהרצליה לתשלום עמלות מכירה בסך 412.5 אלף שקל בקשר לפרויקט נדל"ן באוסטריה.

השופט יפת הגדיר את שאלת מעמדו של התובע כמקרה גבולי, אך קבע שמכלול הנסיבות מטה את הכף להכרה ביחסי עובד-מעסיק. הודגש כי עבודתו הייתה חיונית לפעילות החברות, והוא השתלב במערך הארגוני שלהן. העובדה שהחזיק בעסק עצמאי והוציא חשבוניות לא שללה כשלעצמה את מעמדו כשכיר.

עם זאת, ההכרה ביחסי העבודה לא הובילה לקבלת מרבית דרישותיו הכספיות. בסופו של דבר נפסקו לו הפרשי שכר בסך 15,823 שקל, פיצוי בגין אי-הפקדות לפנסיה בסך 14,221 שקל, חלף הודעה מוקדמת בסך 23,758 שקל ופיצויי פיטורים בסך 45,536 שקל – ובסך הכול 99,338 שקל.

מנגד נדחו דרישותיו לפיצויי הלנת שכר והלנת פיצויי פיטורים בסכום מצטבר של יותר משלושה מיליון שקל, בין היתר לנוכח המחלוקת בין הצדדים בשאלת קיומם של יחסי העבודה. גם דרישתו לפיצוי בגין היעדר שימוע נדחתה.

השופט מתח ביקורת על התובע גם בשל הפניה בסיכומיו לפסיקה שאינה קיימת, והעלה חשש להסתייעות בלתי מבוקרת בבינה מלאכותית, תוך הטעיית בית הדין על כל המשתמע מכך: "התובע, אשר לכאורה אינו מיוצג, ערם על תיק בית הדין כתבי בית-דין רבים ותוך סרבול ההליך שלא לצורך".

לנוכח הפער העצום בין סכום התביעה לבין הסכום שנפסק בפועל, חויב התובע בהוצאות משפט בסך 30 אלף שקל, שיקוזזו מהסכומים שנפסקו לטובתו. כלומר, לאחר קיזוז ההוצאות עומד הסכום שנפסק לזכותו על כ-69 אלף שקל – סכום המהווה כ-1.75% בלבד מסך התביעה.