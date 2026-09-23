"אנחנו כל-כך מתלהבים מהמסע הזה. כל העובדים כאן רוצים שהוא יימשך, ואנחנו שמחים להיות בשפיץ של הטכנולוגיה הבאה, ה'פיזיקל AI', וחלק מסיפור ההצלחה הישראלי", כך אמר אתמול (שלישי) נדב אורבך (46), מנכ"ל חברת רילסנס (RealSense) מחיפה, שנמכרת לחברת הענק קוגנקס (Cognex) מארה"ב, ששוויה מוערך בכעשרה מיליארד דולר, תמורת כ-600 מיליון דולר.

לפני עשר שנים עוד הייתה רילסנס הבייבי של מולי אדן, מנהל הפעילות של אינטל בישראל, קבוצת מחקר נבחרת בתוך ענקית השבבים הבינלאומית שעסקה בטכנולוגיה עתידנית, כחול-לבן, שיודעת להפוך תמונה למידע תלת-ממדי מורכב. בדיעבד, החזון היה מדויק, אבל לפני קצת יותר משנה, כחלק מתהליך "הידוק החגורה" הכללי באינטל בהובלת המנכ"ל הקודם פט גלסינגר, הוחלט להיפרד מרילסנס, ולמעשה מכל מה שאינו מייצר רווחים בטווח מיידי.

גלריה מנהלי רילסנס וקוגנקס ( צילום: באדיבות RealSense )

"חודש לפני עוד הצגתי את האסטרטגיה העסקית לגלסינגר; דיברנו על רובוטיקה ועל התפתחות השוק, ואפילו עשיתי רילוקיישן לארצות הברית כדי לדחוף את החטיבה העסקית הזאת, מתוך אותו קו מחשבה", מספר אורבך. ברגע האחרון הצליח אורבך, אז ראש חטיבה באינטל, לשכנע את המנכ"ל לאפשר לחברה לצאת לפחות לדרך עצמאית ולא לפרק אותה. לדבריו, גלסינגר אמר לו שהוא לא יכול להרשות לעצמו להשקיע לטווח ארוך בעסק שלא מרוויח, וקרא לו לגייס כסף בעצמו תוך הבטחה לתמיכה. וכך היה: אורבך מונה למנכ"ל החברה, ותוך זמן קצר השלימה רילסנס סבב גיוס בהיקף של 50 מיליון דולר, הרחיבה את פעילותה ושילשה את הכנסותיה.

מה זה בכלל פיזיקל AI?

אתמול הפתיעה רילסנס כשהודיעה כי היא נרכשת על ידי קוגנקס האמריקנית, ותהפוך מעתה למרכז הפיתוח שלה בישראל. היא תמשיך לשמור על הלוגו ועל המבנה העצמאי שלה, ואורבך ימשיך לעמוד בראשה. מי שעוקב אחרי הטרנדים העולמיים בטכנולוגיה לא הופתע: החברה פעילה בתחום עכשווי וחם במיוחד, שמכונה "פיזיקל AI" (Physical AI, או "בינה מלאכותית פיזית"), תחום המשלב מודלים של בינה מלאכותית מתקדמת עם מכשירים פיזיים כמו רובוטים, כלי רכב אוטונומיים ומערכות תעשייתיות.

"בשלוש שנים האחרונות", אומר אורבך, "הטכנולוגיה שלנו הפכה ממש אבן בניין ב'שכבת הפיזיקל-AI' בתחום הרובוטיקה והראייה הממוחשבת בכלל". בשונה מ-AI "רגיל", שמפיק טקסט, תמונות או קוד (כמו ChatGPT, ג'מיני וקלוד), פיזיקל AI מעבד מידע מהעולם האמיתי דרך חיישנים מסוגים שונים (מצלמות, לייזרים, חיישני מגע), ובאמצעות מודלי AI ייחודיים עושה בו שימוש כדי לבצע פעולות פיזיות עצמאיות בסביבה שמשתנה כל הזמן.

מערכת הראייה של רילסנס מורכבת על רובוט ( צילום: באדיבות רילסנס )

בתוך התחום הענק והמתפתח הזה, טכנולוגיות הראייה הממוחשבת ומצלמות העומק שרילסנס מפתחת מספקות לרובוטים את ה"עיניים" והמוח שמאפשרים להם להתמצא בסביבה. בעזרת הטכנולוגיה שלה הם יכולים לזהות עצמים, לנווט במרחב ולהעריך מרחקים, והיא משולבת כבר היום, בין היתר, במערכות אוטומטיות בתעשייה, בתחומי הבריאות והאבטחה, ברובוטים דמויי אדם וברובוטים ניידים. לחברה יותר מ-3,000 לקוחות ברחבי העולם.

עובדים עם החברות הגדולות בעולם

אורבך מסביר: "האנלוגיה הכי טובה שאני יכול לתת לך היא למוח האדם, שבחלקו האחורי יש חלק שאחראי על עיבוד תמונה. מצלמת תלת-מימד עושה דבר מאוד פשוט: על כל פיקסל שהיא לוכדת, היא אומרת לא רק מה הצבע שלו, אלא גם מה המרחק שלו מהמצלמה. וזה מאפשר לרובוט לקלוט את הסביבה בתלת-מימד, להבין, לזהות אובייקטים, לזהות מכשולים, להפריד - ואז לבצע פעולה. אם מדובר בזרוע רובוטית שצריכה להרים חפץ, אז הוא יבין בדיוק את המנח של החפץ ואת הגיאומטריה שלו. אם זה רובוט שעכשיו מנווט במרחב, אז הוא יראה מכשולים וידע לא לפגוע באנשים. מעלינו פועלת 'קומת המודלים', שבעצם מחליטה על הפעולה שיש לבצע".

נדב אורבך, מנכ"ל רילסנס ( צילום: עומר הכהן )

רוב עובדי החברה נמצאים בישראל, 135 מתוך 180, והם גם בעלי החזקה משמעותית של עשרות אחוזים בחברה, ויקבלו לפחות מיליון שקל כל אחד עם המעבר. לדברי אורבך, "יש פה אקוויטי משמעותי לעובדים. בזמנו, כשנפרדנו מאינטל, כל אחד ואחד מהעובדים, כולל כולם, קיבל אקוויטי בחברה. זהו הישג שלהם, והיה לנו חשוב שהתרומה שלהם תבוא לידי ביטוי גם בחלקם בהצלחת העסקה".