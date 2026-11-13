בית משפט השלום בחיפה העניק לאחרונה צו שיקום כלכלי לבן 34 ששקע בחובות עתק של כ-2.3 מיליון שקל, בעיקר מהימורים בלתי חוקיים. השופטת איילת הוך-טל דחתה את בקשת גורמי המקצוע לבטל את ההליך, וקבעה שכתנאי להפטר יוסיף החייב לקופת הנשייה 150 אלף שקל בחמש שנים.

מדובר ברווק ללא ילדים המתגורר בבית הוריו בעכו, וזהו הליך חדלות הפירעון השני שלו. ההליך הקודם בוטל לאחר שצבר מחדלים, לא דיווח בשקיפות על נסיבות יצירת החובות והתקשה לשמור על יציבות תעסוקתית.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

באוגוסט אשתקד נפתח ההליך הנוכחי. נגד הצעיר הוגשו 17 תביעות חוב בסכום כולל של כ-2.29 מיליון שקל, שמתוכן אושרו כ-1.24 מיליון שקל. התשלום החודשי שנקבע לו בתחילה עמד על 150 שקל, ובהמשך הוגדל בהדרגה ל-1,500 שקל.

הפעם הוא חשף שהסתבך בעיקר בשל הימורים, ופנה למוסדות בנקאיים בניסיון לצמצם את הנזק שנגרם מהם. לדבריו, מדובר באירועים מלפני כעשור, ומאז לא שב להמר. מאז פתיחת ההליך הוא עובד במשרה קבועה ומשתכר כ-8,000 שקל בחודש.

הנאמנת בתיק סברה שנסיבות יצירת החובות מצדיקות את ביטול ההליך. הממונה על חדלות פירעון המליץ לאפשר את המשכו, אך ביקש לחייב את הצעיר ב-3,500 שקל בחודש ללא הגבלת זמן. מנגד ביקש החייב הזדמנות לשקם את חייו, והציע לשלם 2,000 שקל בחודש למשך חמש שנים.

השופטת הוך-טל קבעה כי יש לאפשר לחייב אופק כלכלי חדש. היא התרשמה שכיום הוא מפנים חלק ניכר מדרישות ההליך, בשונה מהתנהלותו בהליך הקודם.

אף שהנאמנת הצביעה על הוצאות לא מבוטלות על סיגריות ואלכוהול, השופטת נתנה משקל לשקיפות שגילה החייב בנוגע להסתבכותו. לדבריה, הדבר מצביע על לקיחת אחריות והפנמת טעויות. גם השמירה על מקום עבודה קבוע העידה על בשלות אישית, ומגוריו אצל הוריו מאפשרים לחסוך בהוצאות לטובת תשלום החובות.

בפסק הדין צוין שמצבת החובות לא השתנתה מאז ההליך הקודם, באופן התומך בטענתו שלא חזר להמר ואינו יוצר חובות חדשים. הובהר שיצירת חובות בהימורים מהווה חוסר תום לב, וככלל תוביל לביטול ההליך. עם זאת כתבה השופטת כי "זוהי אינה תוצאה אוטומטית לטעמי". לדבריה, החוק מדגיש את שיקום החייב ומאפשר פתרונות כגון הארכת תקופת התשלומים, בהתחשב בהתנהלותו ובזמן שחלף מאז צבירת החובות.

לבסוף נקבע כי הצעיר ישלם 2,500 שקל בחודש במשך 60 חודשים, ובסך הכול 150 אלף שקל - המהווים כ-6.5% מסך תביעות החוב. כתנאי להפטר הוא חויב להשלים הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה. השופטת הציעה לו לברר אפשרויות להשתתפות בסדנאות תמיכה בקהילה, שיסייעו בהתמודדות עם תהליכי גמילה ככל שנדרשים.