בית המשפט לענייני משפחה בקריית גת אישר לאחרונה קיום צוואות שערכו הורים ל-11 ובמסגרתן הורישו את מלוא רכושם, לרבות זכויותיהם במשק במושב, רק לשני ילדי הזקונים. השופט בן שלו דחה את ההתנגדות שהגישו שישה מהאחים, וקבע כי הדבר משקף את רצונם החופשי והאמיתי של המנוחים.

ההורים היו נשואים שנים רבות והתגוררו במשק מאז עלו ארצה. ביוני 2007 הם חתמו בפני נוטריון על צוואות נפרדות שתוכנן זהה: כל אחד מהם הוריש את מכלול רכושו לשני ילדי הזקונים – בן ובת. הצוואות לא פירטו מדוע נושלו יתר הילדים. הנוטריון אישר את עריכת הצוואות רק כחודש לאחר מכן.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בחלוף ארבע שנים הפקידו ההורים את הצוואות אצל הרשם לענייני ירושה. האב הלך לעולמו ב-2016 והאם ב-2021. לאחר מות האם הוגשו הבקשות לקיום שתי הצוואות.

ששת האחים המתנגדים טענו שהפער בין החתימה על הצוואות לבין אישורן אינו פגם טכני בלבד. הם העלו טענות בנוגע לשליטת ההורים בעברית, למגבלותיהם הרפואיות ולמעורבות שני הזוכים בעריכת המסמכים. לדבריהם, הבן והבת הפעילו השפעה בלתי הוגנת על ההורים. הם גם חלקו על ההיגיון שבהדרת תשעה ילדים ובכך שההורים לא הורישו דבר זה לזה.

מנגד טענו האח והאחות הזוכים שהיו בקשר קרוב ודואג עם ההורים, וכי רצונם להוריש להם את הרכוש היה ידוע במשפחה. הם הוסיפו שההורים היו כשירים ועצמאים, והעיכוב באישור נבע מזהירות הנוטריון ולא מספק ברצונם.

הנוטריון הסביר במשפט שרק בפגישה התברר לו שהאב לקוי ראייה ומחזיק בתעודת עיוור, ושהאם לקוית שמיעה ומשתמשת במכשירי שמיעה בשתי אוזניה. הוא הקריא את הצוואות בקול רם ובאיטיות, שאל את ההורים שאלות והתרשם שהם מבינים את משמעות מעשיהם. לפני מתן האישור בדק את הדין והתייעץ עם עמיתים.

השופט שלו נתן אמון מלא בעדות הנוטריון וקבע שהעיכוב נבע מזהירותו. הוא הדגיש שאין להשוות לקויות ראייה ושמיעה למגבלות קוגניטיביות, ושבפועל לא עמדה להכרעה טענה להיעדר כשרות רפואית לצוות. גם הטענה שהאם לא דיברה עברית נדחתה.

מעדות הנוטריון עלה שההורים חששו שהורשת המשק לכל הילדים תוביל לפירוקו. השופט מצא שהתמונה שהצטיירה מהראיות היא ששני ילדי הזקונים היו הדומיננטיים בטיפול בהורים, ואלה ביקשו לצמצם את הסיכון שהמשק יימכר מחוץ למשפחה.

עוד נקבע שטענות האחים המתנגדים בדבר קשריהם הטובים עם ההורים דווקא מחלישות את טענת ההשפעה הבלתי הוגנת. מסירת פרטי הנוטריון והסעת ההורים למשרדו לא הוכחו כמעורבות פסולה, ובמעמד עריכת הצוואות נכחו ההורים לבדם עם הנוטריון. הפקדת המסמכים כעבור ארבע שנים חיזקה אף היא את המסקנה שהרצון נותר בעינו.

בסופו של דבר התקבלו הבקשות לקיום הצוואות וההתנגדות נדחתה. ששת המתנגדים חויבו ביחד ולחוד בהוצאות משפט בסך 20 אלף שקל לכל אחד משני הזוכים - ובסך הכול 40 אלף שקל.