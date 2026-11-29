בית משפט השלום בתל אביב דחה לאחרונה תביעה בסך כ-630 אלף שקל שהגיש רוכש דירה בבת ים נגד המוכר, החברה השמאית ועורך הדין שייצג אותו בעסקה, בטענה שלא גילו לו על צו הריסה לחלק מהבניין. השופט ערן גלברד קבע שהוא בחר במהלך בסיכון גבוה למרות תמרורי אזהרה רבים, וחייב אותו בהוצאות ובשכר טרחה בסך כולל של 172 אלף שקל, נוסף על שכר עדים.

בנובמבר 2020 רכש התובע דירה בקומה השלישית בבניין בבת ים תמורת 1.525 מיליון שקל. הבניין, שבינואר אותה שנה הוכרז כמבנה מסוכן, היה בעיצומו של פרויקט תמ"א 38. באוגוסט הוצא צו הריסה לשלוש יחידות דיור שנבנו ללא היתר בקומות השישית והשביעית.

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לפני החתימה פנה הרוכש, בהמלצת עורך דינו, לקבלת חוות דעת שמאית. זו העריכה את הדירה ב-1.4 מיליון שקל, ובכותרתה הופיע באדום הכיתוב "מבנה מסוכן". פורטו בה עבודות שטרם הסתיימו בבניין ובדירה, אך צו ההריסה לא הוזכר. למחרת קבלת השומה נחתם הסכם המכר.

בתביעה טען הרוכש שאילו ידע על הצו לא היה מתקשר בעסקה. לדבריו, המוכר הפר את חובת הגילוי, ועורך הדין והחברה השמאית התרשלו בבדיקותיהם. הוא דרש 324 אלף שקל בגין ירידת ערך, 150 אלף שקל בגין נזק לא ממוני ופיצוי מוסכם של 152,500 שקל מהמוכר.

המוכר התעקש שלא ידע על הצו, אך עדכן את הרוכש שהבניין הוכרז כמסוכן. עורך הדין הדגיש שהתריע על הסיכונים והמליץ לבטל את ההתקשרות. החברה השמאית טענה שהצו לא היה בתיק הבניין, ושגם לאחר האזהרות בחר הרוכש לשלם 125 אלף שקל מעל הערכת השווי.

ואכן, השופט גלברד קיבל את עמדת המוכר. מעדויות עובדי העירייה עלה שצו ההריסה לא היה בתיק הבניין במועד הרלוונטי, אלא בתיק אכיפה שהגישה אליו מוגבלת. נציג היזם העיד שלא עדכן בזמן אמת את בעלי הדירות. המוכר לא ביקר בנכס בחודשים שלפני המכירה, ולא הוכח שידע או שיכול היה לדעת על הצו.

גם הטענה לרשלנות עורך הדין נדחתה. בפסק הדין נקבע שהוא הזהיר את הרוכש באופן ברור ונרחב, פנה לקבלת מידע מהותי על הפרויקט ולא נענה, והמליץ להימנע מהעסקה. לפיכך הרוכש היה מודע לסיכונים והחליט לקבלם.

ביחס לחברה השמאית נקבע שהמתמחה שביקרה בנכס טעתה כשלא הבחינה שמספר הקומות אינו תואם להיתר. עם זאת, השופט השתכנע שהרוכש היה מבצע את העסקה גם אילו ידע על החריגות, שאינן בדירתו. לכן נדחתה התביעה נגדה בהיעדר קשר סיבתי בין הטעות לנזק הנטען.

השופט הוסיף שירידת הערך לא הוכחה, ושגם לפי שמאי התובע שווי הדירה עלה משמעותית. הוא הצר על כך שהרוכש לא תבע מלכתחילה את היזם, אף שעיקר טענותיו נגעו לחריגות הבנייה ולהתמשכות הפרויקט.

הרוכש חויב לשלם לכל אחד משלושת הנתבעים 42 אלף שקל שכר טרחת עורך דין. בנוסף נפסקו הוצאות של 3,000 שקל למוכר, 3,000 שקל לחברה השמאית ו-15 אלף שקל לעורך הדין, וכן 25 אלף שקל ליזם, שצורף כצד שלישי ולמעשה לא היה מיוצג בהליך. הרוכש יישא גם בשכר העדים שנפסק. ההודעות לצדדים השלישיים נדחו, ופסק דין שניתן בהיעדר הגנה נגד עורכת הדין של הדיירים בוטל.