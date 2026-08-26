בצעד חריג הורה לאחרונה בית המשפט למשפחה בתל אביב למחוק מצוואה של קשיש ערירי שהלך לעולמו הוראה מפורשת שלפיה היא "מבטלת כל צוואה קודמת שנעשתה". השופטת סגלית אופק שוכנעה שהסעיף לא משקף את רצונו של המנוח, ובעקבות ההחלטה קוימו שתי צוואותיו שהשאיר זו לצד זו, ונכסיו יחולקו בין אחיינו לבין חמישה יורשים אחרים.

המנוח החזיק בדירה בתל אביב ובבית צמוד קרקע בנס ציונה. בצוואה מ-2002 הוא קבע שאת הבית הפרטי יקבל בן אחיו התאום. אלא שבדצמבר 2020 הוא ערך צוואה נוספת, ובה קבע שרכושו יחולק בין חמישה יורשים אחרים בחלקים שווים, תוך שציין במפורש את הדירה בתל אביב, כספים וזכויות פיננסיות. הבית בנס ציונה לא הוזכר, אך נכתב בה שהצוואה "מבטלת כל צוואה קודמת שנעשתה".

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ביוני 2023 הלך המנוח לעולמו בגיל 93, כשהוא אלמן וללא ילדים. בבית המשפט טען אחיינו שנפלה שגגה בצוואה האחרונה, וכי דודו לא התכוון לגרוע ממנו את הבית בנס ציונה. הוא ביקש לתקן את הצוואה המאוחרת, כך שתתייחס לדירה בתל אביב בלבד.

מנגד טענו שתיים מחמשת הזוכים בצוואה המאוחרת (שתי אחייניות אחרות), שלא נפלה טעות ואין להתערב בצוואה המאוחרת. לדבריהן, הדוד המנוח בחר לבטל את הצוואה הקודמת בגלל התנהגות מחפירה של האחיין כלפיו. הן עתרו לקיים את הצוואה המאוחרת כלשונה, כך שתתייחס גם לבית בנס ציונה.

אבל השופטת אופק שוכנעה שהמנוח לא רצה לבטל את ההורשה לאחיינו באמצעות צוואתו המאוחרת. היא התרשמה ממערכת יחסים קרובה בין השניים, "כמו אב ובן", ושללה הידרדרות ביחסיהם: למסקנתה הם נותרו טובים ותקינים עד לפטירתו של המנוח.

צילום: אלון פלץ

בפסק הדין צוין שהמנוח מינה את אחיינו לטפל בענייניו השונים, והסתייע בו בקשר לפרויקט תמ"א בנכס בתל אביב. עוד נמצא שהמנוח שקל לערוך ייפוי כוח ולקבוע את האחיין כמיופה כוחו. "שוכנעתי כי המנוח לא שינה טעמו כלפי הנתבע", נכתב. "על כן אני קובעת כי נפלה טעות בתיבה בצוואה המאוחרת, כי 'צוואתי זו הינה האחרונה והיא מבטלת כל צוואה קודמת שנעשתה'".

השופטת הסיקה שרצונו הריאלי של המנוח היה לצוות לחמשת היורשים האחרים את הדירה בתל אביב בלבד. היא קבעה זאת על סמך כמה עדויות, שלפיהן המנוח "דיבר על הדירה בתל אביב" ללא אזכור הבית בנס ציונה, כמו גם ניסיונו הדל של עורך הדין בעריכת צוואות באותה תקופה.

יתרה מכך, העירה, לא מתקבל על הדעת שהאחיין יסייע לדודו לערוך צוואה שתגרע ממנו את הבית בנס ציונה, במקביל להשקעת כספים בו בהסתמך על הצוואה הראשונה.

השופטת שוכנעה שההוראה המבטלת בצוואה המאוחרת שורבבה אליה "כתבנית או ברירת מחדל מובנית בפורמט של צוואה", והמנוח לא באמת חתם עליה בעיניים פקוחות. לכן היא קיבלה את בקשת האחיין והורתה על תיקון צוואה זו, כך שלא תכלול את המלים "צוואתי זו הינה האחרונה והיא מבטלת כל צוואה קודמת שנעשתה".