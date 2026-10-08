יש לך עודף מ-200 שקל? תביעה ייצוגית שאושרה השבוע נגד רמי לוי שיווק השקמה, חשפה את הקושי שבניהול כסף מזומן ברשתות השיווק. הרשת גבתה מקופאיות וקופאים את החוסרים שהתגלו בקופות בסוף משמרתם, ובכך גלגלה אליהם את הסיכון והחולשה שבשימוש בשטרות ומטבעות מרשרשים.

חוסר כסף בקופה ברוב המקרים קשור באותו כסף מזומן, שנעדר ממנה באשמת חישוב שגוי של עודף, בלבול בין שטרות ומטבעות, טעויות ספירה ואי שימוש בספירה חוזרת, זיוף שטרות, הטעיה מצד לקוחות וגניבה. רשת ויקטורי כבר נקנסה בנושא והנוהג התגלה גם באושר עד ושופרסל.

גלריה קאש דרו באלמה מרקט. המזומן עדיין לא נעלם ( צילום: מירב קריסטל )

המזומן קשה לניהול מעצם טבעו, אבל כבר 12 שנה שיש בארץ מכונה שיכולה למנוע עוגמת נפש מקופאים ורשתות. קאש דרו (CashDro) שמה. קופה שהיא גם כספת שסופרת ופורטת מזומנים של חברת ICS הספרדית. היא נכנסה אז לארץ באישור בנק ישראל לרשת חצי חינם, שהייתה החלוצה, אבל רק בשנתיים האחרונות החלה לתפוס תאוצה אדירה ולהיכנס לרשתות לצד הקופות הרגילות שליד הקופאיות, וגם לצד הקופות בשירות עצמי. מכונה אחת כזאת יכולה לשרת 6-4 קופות. היא נפרסה השנה באושר עד, יוחננוף, קינג סטור, AM:PM, אלמה מרקט, סופר טל וגם ב-BBB, דינמיקה וגולדה, ואפילו בשיפודי ציפורה.

לא מקבלים מזומן? זה כנראה פייק

מי משתמש במזומן בכלל? הרי לאחרונה צצה ברשת תמונה, לפיה בית עסק ישראלי תלה שלט בו הוא מכריז שהפסיק לקבל מזומן. "זאת כנראה תמונה פייק", אמרו לנו בענף הקמעונאות. ובבנק ישראל מסרו שגם הם לא מכירים עסק כזה.

בכל מקרה, המזומן הוא הילך חוקי במדינת ישראל, כך שלמרות שאין חוק שמחייב לקבל אותו, זה לא אומר שנתונה למישהו הזכות לא לקבל אותו. זה נושא משפטי מורכב, אבל כרגע בית עסק שרוצה לפנות לקהל רחב חייב להתנהל גם עם מזומן.

"המזומן לא הולך להיעלם", אמרה ל-ynet יפית טל, בעלת חברת הייבוא טללים, שמתמחה בשיווק טכנולוגיות לריטייל ומייצגת בין היתר את היצרנית הספרדית בארץ, ועובדת עם ברינקס שהיא המשווקת הרשמית של הקאש דרו בישראל.

חברת ברינקס היא הספק הגדול ביותר של ניהול מזומנים בישראל, כולל אספקה לכל הכספומטים, ויחד עם טללים הציבה כבר 700 מכונות קאש דרו בארץ.

קאש דרו באושר עד. מונע טעויות של קופאיות

"ברשתות האופנה אחוז השימוש במזומן קטן יותר ויותר, אבל ברשתות המזון הוא קיים בענק. בחלק מהסניפים תלו שלט ליד המכונות: 'לא מעל 30 מטבעות', כי אנשים מחזיקים הרבה מטבעות. בגלל הקורונה והמלחמות, השימוש במזומן בעלייה. אני יכולה לספר לך על סניף אחד, שבערב חג הגיע למחזור של חצי מיליון שקל במזומן. אז המכשירים שלי דורשים מהרשתות השקעה, ברור, אבל זה מונע טעויות בקופה, זיופים ותביעות ייצוגיות".

ואכן, התחושה שלכולנו יש כמה כרטיסי אשראי בארנק ומזמן עברנו לשלם באמצעות הטלפון, השעון ואפילו טבעת, ולכן הציבור זנח את הכסף המזומן, היא תחושה שגויה. יש אמנם ירידה בשימוש במזומן בכלל הקופות בישראל, אבל קצב משיכת המזומן מהכספומטים עולה במצבי חירום. המזומן נותן תחושת ביטחון של כסף שנמצא ביד ולא אצל הבנקים, למרות שהוא גניב יותר. למי שלא רוצה לבזבז הרבה, הוא גם מאפשר הגבלת שימוש מוחשית יותר מאשראי. והוא עדיין נפוץ מאוד במגזרים הערבי והחרדי ובקרב בעלי עסקים ומקבלי קצבאות.

כל זאת למרות שהמדינה מנסה להגביל את השימוש בו באמצעות החוק לצמצום השימוש במזומן, בגלל שהוא מאפשר תשלום בשחור, הלבנת הון ומימון טרור. בישראל כל כך אוהבים מזומן שיש פה אפילו מזומן וירטואלי, באופן שלא קיים בעולם, דרך אפליקציית קאשקש.

"זה עוזר לזהות זיופים ולקופאיות עם ציפורניים"

אז מה זה בדיוק קאש דרו? אולי הבחנתם בכספת הזאת ליד הקופה "הרגילה". זאת קופה חכמה ומאובטחת לניהול מזומנים בנקודות מכירה. מדובר במכשיר גדול ומעט מסורבל למראה (הוא מגיע בשלושה גדלים בהתאם לנפח פעילות המזומן בסניף), משום שהוא מאחסן כסף אמיתי ומתפקד גם ככספת.

ברשתות מסוימות, המכשיר מותקן עבור שימוש עצמי לצרכנים ובאחרות הוא משמש עבור הקופאים עצמם כדי למנוע בדיוק חוסרים בקופה שנובעים מטעויות חישוב ועודף.

המכונה שמוצבת בסניף גולדה

קופאי ברשת אלמה מרקט אמר ל-ynet: "לי זה בעיקר עוזר לא להתעסק בבדיקת זיופים, המכונה פולטת החוצה את הזיופים ויש המון המון כאלה. אני מחשב מהר ומדויק, אבל לא כולם כמוני. זה טוב לכל הילדים שעובדים בחופשים בקופה וצריכים לחשב עודף מהר, ולכל הקופאיות הצעירות עם הציפורניים הארוכות שמגבילות אותן בהתעסקות עם מזומן. בנוסף, כבר אין את העיכוב הזה בתחילת ובסוף המשמרת שהקופאים סופרים את המזומן בקופה. המכונה עושה את זה וחוסכת לנו זמן".

ואכן, המכשיר משלב בין כספת מוגנת שמונעת גישה למזומן - יותר טוב מהמגירה של הקופה, מכונת ספירה, ומנגנון לקבלת תשלומים והחזרת עודף אוטומטית. "הוא גם בוחר את המטבע או השטר הכי נכונים לעודף לפי המלאי שיש בקופה, ולא לפי העין כמו שקופאית תעשה", מסבירה טל.

השיטה עובדת כך: הלקוח או הקופאי מכניסים שטרות ומטבעות למכשיר, והמכשיר מחשב ומחזיר עודף מדויק. במקביל, הוא בודק ומזהה שטרות ומטבעות מזויפים או פגומים בזמן אמת ודוחה אותם, הוא מנהל רישום מדויק של התקבלות והוצאות, ומאפשר ספירת קופה ואיזון מלא בלחיצת כפתור, ללא טעויות אנוש או חוסרים.

​הכסף שהלקוח מכניס נבדק וממויין פנימית על ידי המכונה. השטר מזוהה, נספר ונכנס לתא ייעודי המיועד לשליפה מיידית. המכשיר יודע בדיוק כמה שטרות ומטבעות מכל ערך יש בתוכו, ומחזיר את העודף האופטימלי ביותר (למשל, יעדיף לתת שטר של 50 שקל במקום מטבעות של 10 שקלים, אם המלאי שלהם נמוך).

יש גם מתחרים

יש למכשיר מתחרים, אבל הם לא נותנים בדיוק את אותו שירות. למשל, CashMax של חברת הקופות COMAX, שהוא פתרון לניהול מזומן אוטומטי המוטמע ישירות במערכות הקופה וה-ERP, אבל כזה שדורש הזנה של שטר אחד אחד בניגוד להזנת חבילות של שטרות כמו בקאש דרו. חברת הקופות NCR מציעה מערכת קופה משולבת עם מכשיר תשלום במזומן בייצור אמריקני (שלא תמיד מתאים לגודל השטרות בישראל), אבל בשירות עצמי בלבד, כלומר זה לא מחובר לקופות רגילות.

ברינקס כנראה מצליחה יותר בשיווק מכשירי המזומן שלה, כי היא מציעה בנוסף לקאש דרו גם כספות חכמות לבק אופיס (מאחורי הקלעים של הסופר), שקיימות כיום כמעט בכל רשת. אלה מכשירי הפקדה מהירים המיועדים בעיקר לאחסון וספירה אוטומטית של מזומן בסוף יום. הן משלימות את הקאש דרו, למי שמחזיק גם בו. הכספת האחורית "מתקשרת" עם הקדמית ויש חיבור בין הבק לפרונט אופיס, כולל דיווח יומי ודיוק בדיווחי הפקדות לבנקים.

הלקוח או הקופאי מכניסים שטרות ומטבעות למכשיר, והמכשיר מחשב ומחזיר עודף מדויק. במקביל, הוא בודק ומזהה שטרות ומטבעות מזויפים או פגומים בזמן אמת ודוחה אותם, הוא מנהל רישום מדויק של התקבלות והוצאות, ומאפשר ספירת קופה ואיזון מלא בלחיצת כפתור ללא טעויות אנוש או חוסרים

קופאים כן מדווחים על תקלות בקאש דרו, אבל לעיתים זה נובע מהדרכה לקויה על המכשיר. כדי למנוע תקלות, צריך להכניס לתוכו דף ניקוי בסיום כל יום כדי לנקותו מלכלוך המזומן, שעובר כידוע לא מעט ידיים.

"יש מדינות בעולם כמו ספרד, שמחייבות היגיינה בעסקי מזון, כך שלעובדים אסור לגעת בכסף מזומן בידיים בזמן טיפול במזון", מסביר צחי דיל, נהל מכירות ושיווק ארצי בברינקס ישראל.

"אז לרשתות מזון מהיר ומסעדות אנחנו מציעים קיוסק מזומן עם מסך הזמנה. לקוח מזמין את המנה שהוא רוצה, משלם במזומן, יוצא בון במטבח, ויוצאת קבלה ללקוח. זאת קופת מזומן מתקדמת, שגם יודעת לקבל הזמנה. יש לנו כאלה מסכים גם ברשתות פיצה, מסעדות ושווארמיות".

אם עובד רוצה לגנוב הוא עדיין יכול לעשות את זה. "יותר קשה כי כל מה שעובר בקופה נרשם וכל כמה דקות המכונה בודקת שהיא מאוזנת ותקינה ואם יש איזשהו חוסר של מטבע אז היא מרימה דגל. זה נכון שהיא לא מגנה מפני קופאי שגונב על-ידי כך שהוא לא מעביר מוצר בקופה, אבל בשביל זה יש מצלמות".

מתישהו המזומן כן ידעך. "עוד 20-15 שנה כן. בינתיים יש פה מגזרים שחיים על מזומן, כולל מגזר העובדים הזרים. הם אמנם עובדים עם חברות פינטק כמו Neema ו-GMT אבל משתמשים בעיקר במזומן. כמות המזומן בחנויות בתחנה המרכזית היא מעל 80%.