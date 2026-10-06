את תביעתם של שני קופאים לשעבר ברשת "רמי לוי: שיווק השקמה". לטענת התובעים, מאיר אדרי וברוך שלתיאל, הרשת ניכתה משכרם או דרשה מהם להשלים במזומן חוסרים כספיים שנתגלו בקופות בסוף משמרותיהם בעבודה. התביעה עוסקת בדרישה להשיב לקופאים את כל הסכומים שנגבו או נוכו משכרם בגין חוסרים אלו.

את תביעתם של שני קופאים לשעבר ברשת "רמי לוי: שיווק השקמה". לטענת התובעים, מאיר אדרי וברוך שלתיאל, הרשת ניכתה משכרם או דרשה מהם להשלים במזומן חוסרים כספיים שנתגלו בקופות בסוף משמרותיהם בעבודה. התביעה עוסקת בדרישה להשיב לקופאים את כל הסכומים שנגבו או נוכו משכרם בגין חוסרים אלו.

בית הדין קיבל את עדויותיהם של הקופאים, שתיארו אווירת לחץ קשה בתום המשמרות. לדבריהם, אחרי סגירת הסופרמרקט, כשהעובדים עייפים ומבקשים ללכת לביתם, הם נדרשו לחתום על טופסי הניכוי משכרם - תוך הבטחה מרומזת או מפורשת שאם יסרבו, ייאלצו להתמודד עם הליכי שימוע ופיטורים. בית הדין ציין כי ניכוי מהשכר בגין עבירות משמעת או רשלנות חייב להיעשות בדרכים המעוגנות בחוק, ולא באמצעות מנגנון ניכוי אוטומטי משכר הנטו.

בית הדין קיבל את עדויותיהם של הקופאים, שתיארו אווירת לחץ קשה בתום המשמרות. לדבריהם, אחרי סגירת הסופרמרקט, כשהעובדים עייפים ומבקשים ללכת לביתם, הם נדרשו לחתום על טופסי הניכוי משכרם - תוך הבטחה מרומזת או מפורשת שאם יסרבו, ייאלצו להתמודד עם הליכי שימוע ופיטורים. בית הדין ציין כי ניכוי מהשכר בגין עבירות משמעת או רשלנות חייב להיעשות בדרכים המעוגנות בחוק, ולא באמצעות מנגנון ניכוי אוטומטי משכר הנטו.

בית הדין קיבל את עדויותיהם של הקופאים, שתיארו אווירת לחץ קשה בתום המשמרות. לדבריהם, אחרי סגירת הסופרמרקט, כשהעובדים עייפים ומבקשים ללכת לביתם, הם נדרשו לחתום על טופסי הניכוי משכרם - תוך הבטחה מרומזת או מפורשת שאם יסרבו, ייאלצו להתמודד עם הליכי שימוע ופיטורים. בית הדין ציין כי ניכוי מהשכר בגין עבירות משמעת או רשלנות חייב להיעשות בדרכים המעוגנות בחוק, ולא באמצעות מנגנון ניכוי אוטומטי משכר הנטו.