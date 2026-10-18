בני זוג חיים יחד כבר שנים, מכירים את ההרגלים זה של זה, חולקים בית ומתכננים עתיד משותף. ואז, בראיון ברשות האוכלוסין וההגירה, הם נשאלים באיזה צד של המיטה ישן כל אחד מהם, מה קנו זה לזה ליום ההולדת האחרון או מי מתעורר ראשון בבוקר. תשובה לא מדויקת, או כזו שאינה תואמת את תשובת בן הזוג, עלולה לעורר שאלות לגבי אמיתות הקשר.

זו המציאות שעימה מתמודדים זוגות רבים שבהם אחד מהם הוא אזרח זר המבקש לקבל מעמד בישראל. מבחינתם, הזוגיות היא עובדה קיימת. מבחינת המדינה, מדובר בקשר שיש לבחון לפני שמעניקים מכוחו זכויות שהייה ומעמד.

אילוסטרציה ( צילום: טל כהן )

הריאיון הזוגי, המכונה גם "ראיון כנות הקשר", הוא אחד הכלים המרכזיים המשמשים את רשות האוכלוסין לבדיקת הבקשה. בדרך כלל בני הזוג מתראיינים בנפרד, כך שניתן להשוות בין תשובותיהם ולבחון אם הן מציגות תמונה עקבית של חיים משותפים.

השאלות משתנות בהתאם לנסיבות ולשלב שבו נמצא ההליך. בתחילתו עשויים בני הזוג להישאל כיצד הכירו, מתי הפך הקשר לרציני, מי הציע נישואין, כיצד חגגו אירועים משותפים ומי מבני המשפחה נכח בהם.

בהמשך עשויות להישאל שאלות מפורטות על סביבת המגורים: כיצד נראה הסלון, מה יש בחדר השינה, היכן מאוחסנים חפצים אישיים ומי אחראי לקניות או לבישול. שאלות אחרות עוסקות בשגרת היום: באיזו שעה יוצא כל אחד לעבודה, כיצד מבלים את סופי השבוע ומה עושים יחד בשעות הפנאי.

השאלות הללו עשויות להישמע חטטניות, ולעיתים אף מביכות. אלא שמאחוריהן עומדת מטרה ברורה: לבדוק אם בני הזוג אכן מכירים זה את זה ומקיימים מערכת יחסים זוגית אמיתית, הכוללת מרכז חיים משותף בישראל.

הבדיקה לא מסתיימת בהכרח בראיון הראשון. במסגרת ההליך המדורג להסדרת מעמד של בן זוג זר, רשות האוכלוסין שבה ובוחנת את כנות הקשר ואת קיום מרכז החיים המשותף. בהתאם למסלול ולנסיבות, ראיונות עשויים להתקיים גם בעת הארכת רישיונות הישיבה, שדרוג המעמד ולקראת סיום ההליך.

משחק הזיכרון

הקושי מתעורר כאשר התשובות אינן תואמות. נניח שאחד מבני הזוג מספר שחגגו יום הולדת במסעדה, ואילו השני זוכר ארוחה בבית. האם מדובר בסתירה שמלמדת על קשר פיקטיבי, או פשוט בשני אנשים שזוכרים אחרת?

לא כל אי-התאמה מעידה על היעדר זוגיות. אנשים שוכחים פרטים, מתבלבלים בתאריכים ומתארים אירועים מנקודות מבט שונות. עם זאת, כאשר מצטברות סתירות משמעותיות, בעיקר בנוגע להיכרות, למגורים ולשגרת החיים, הן עשויות לעורר ספק ממשי בכנות הקשר.

גם אורח חיים שאינו שגרתי עלול להקשות על בני הזוג. למשל, כאשר עבודתו של אחד מהם מחייבת היעדרות ממושכת מהבית, לינה במקומות אחרים או שעות עבודה משתנות. במקרים כאלה, בן הזוג השני עשוי שלא להכיר היטב את סדר יומו, אף שמדובר בקשר זוגי אמיתי.

מן הצד השני, מגורים באותה דירה אינם מוכיחים כשלעצמם זוגיות. הרשות עשויה לבחון אם מדובר בחיי משפחה משותפים או בקשר שמאפייניו דומים יותר לשותפות מגורים.

ההבחנה הזו משמעותית במיוחד משום שהחלטה שלילית עלולה להביא לסירוב לבקשה, להפסקת ההליך המדורג ובמקרים מתאימים גם לדרישה מבן הזוג הזר לצאת מישראל. על החלטות כאלה ניתן לערער בהליכים המתאימים, בהתאם לנסיבות ולמועדים הקבועים בדין.

לכן, כאשר מתגלות סתירות, יש לבחון לא רק את מספרן אלא גם את משמעותן ואת התמונה הכוללת. לצד הריאיון, ניתן להציג מסמכים וראיות לחיים משותפים, ובהם חוזה שכירות, חשבונות, תמונות ותיעוד של קשר משפחתי וחברתי.

בסופו של דבר, זוגיות אינה מבחן זיכרון. בני זוג יכולים לאהוב זה את זה גם בלי לדעת מה אכלו אתמול לארוחת ערב או לזכור באיזה תאריך בדיוק הכירו. האתגר של רשות האוכלוסין הוא להבחין בין סתירות שמעלות חשש ממשי לבין פערי זיכרון טבעיים, מבלי להפוך את הדרישה להוכיח קשר אמיתי לדרישה לחיים זוגיים מושלמים.