אנתרופיק, מפתחת הצ'אטבוט קלוד, צפויה לקבוע הערב (רביעי) את מחיר ההנפקה שלה, ומחר תחל להיסחר לראשונה בנאסד"ק. לפי דיווחים, המחיר יהיה גבוה מהטווח שנקבע, 70 עד 78 דולר למניה, שמשקף שווי של עד 1.4 טריליון דולר. מאחורי המספרים עומדים מרוויחים רבים: ענקיות טכנולוגיה, קרנות הון סיכון, משקיעים פרטיים ושחקן הוליוודי אחד.

אמזון וגוגל צפויות להיות המרוויחות הגדולות. אחרי ההנפקה תחזיק אמזון 14.7% מאנתרופיק וגוגל 13.7%, יחד 28.4%. שווי האחזקות מוערך בכ-260 עד 290 מיליארד דולר, בהתאם למחיר הסופי. אמזון השקיעה בחברה לפחות 13 מיליארד דולר, ואנתרופיק התחייבה לקנות ממנה שירותי ענן בלמעלה מ-100 מיליארד דולר בעשר שנים. גוגל התחייבה להשקיע עד 40 מיליארד דולר, ובהנפקה תקנה מניות ב-10 מיליארד דולר, כמו אנבידיה. בסך הכול שבע חברות טכנולוגיה, ובהן מיקרוסופט, יקנו בהקצאה פרטית מניות ללא זכות הצבעה ב-26 מיליארד דולר, במחיר ההנפקה.

גלריה Claude מודל השפה של אנתרופיק ( shutterstock )

קרנות ההון סיכון: רווח של פי 90

בקרנות הרווחים נמדדים בינתיים על הנייר, לפי שווי של 965 מיליארד דולר מסבב הגיוס של מאי, כך דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג. ספארק קפיטל, היחידה מבין קרנות ההון סיכון שיש לה נציג בדירקטוריון, השקיעה 75 מיליון דולר ב-2023, והאחזקה שלה שווה כ-7 מיליארד דולר, יותר מפי 90. מנלו ונצ'רס השקיעה יותר ממיליארד דולר ומחזיקה בפחות מ-2%, ששווים כ-14 מיליארד דולר. איקוניק השקיעה יותר משישה מיליארד דולר, ואחזקתה שווה כ-17 מיליארד דולר. סקויה נכנסה רק השנה, ושלושה מיליארד דולר קנו לה כ-1%. גם קרן העושר הממשלתית של סינגפור מחזיקה בכ-1%, אחרי השקעה של יותר מ-4.5 מיליארד דולר.

הסיפור הפיקנטי הוא של השחקן אשטון קוצ'ר וחברו הישראלי, מנהל האמנים גיא עוזרי. קרן ההון סיכון שהקימו, סאונד ונצ'רס, השקיעה 35 מיליון דולר באנתרופיק בסבב של 2023, כשזו הוערכה בכ-5 מיליארד דולר, ומאז הם השקיעו עוד כ-400 מיליון. לפי הערכות, האחזקה של הקרן, כ-0.5% מהחברה, שווה כ-7 מיליארד דולר בשווי של 1.4 טריליון דולר, כלומר פי 16 בערך מההשקעה. אלא שהכסף שייך לקרן ולמשקיעיה, לא לקוצ'ר ועוזרי אישית. קוצ'ר פרש השנה מתפקיד השותף המנהל כדי להקים קרן חדשה, וחלקו ברווחי הקרן לא פורסם.

אשטון קוצ'ר וגיא עוזרי ( צילומים: Arturo Holmes/Getty Images, מתוך עמוד האינסטגרם של גיא עוזרי )

מי עוד ירוויח? אריק שמידט, לשעבר מנכ"ל גוגל, השקיע בסבב הראשון ב-2021, כשהחברה הוערכה בכ-461 מיליון דולר. הוא מחזיק בכ-1% ממניות החברה, ששוות כמעט 10 מיליארד דולר לפי שווי הגיוס במאי. ג'אן טאלין, ממייסדי סקייפ, הוביל את הסבב הראשון, אך גודל האחזקה שלו לא פורסם. דסטין מוסקוביץ, ממייסדי פייסבוק, השקיע גם הוא בתחילת הדרך, אבל לפי דיווחים העביר ב-2025 את המניות לארגון ללא כוונת רווח, וההכנסות מההנפקה ילכו לצדקה. מי שפספס את ההנפקה הוא סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, שנמצאת בפשיטת רגל: הבורסה השקיעה כ-500 מיליון דולר, ובשנת 2024 מכר מנהל הנכסים את המניות בכ-1.3 מיליארד דולר כדי לשלם לנושים. לפי הערכות, שווין היום הוא עשרות מיליארדי דולרים.

שבעת מייסדי החברה, ובהם דאריו ודניאלה אמודיי, יהפכו מחר למיליארדרים. יחד עם זאת, הם התחייבו לתרום 80% מההון האישי שלהם באנתרופיק למטרות צדקה. לפי ניתוח שפורסם בארה"ב, יותר מ-5,000 עובדי החברה צפויים לקבל יחד יותר מ-200 מיליארד דולר. ההון הזה נשען על צמיחה מהירה: ההכנסות ברבעון השלישי הגיעו ל-17 מיליארד דולר, לעומת 1.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.

איך מתנהלת ההנפקה

הנפקה ראשונית לציבור היא הפעם הראשונה שחברה מוכרת מניות לציבור. אנתרופיק הגישה תשקיף לרשות ניירות הערך בארה"ב ב-26 באוקטובר. ב-10 בנובמבר פתחה "Roadshow", סבב מצגות למשקיעים גדולים, והציגה טווח מחירים. הבנקים המובילים, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי, אוספים הזמנות, ולפי בלומברג הביקוש כמעט פי שבעה מכמות המניות. ספר ההזמנות אמור היה להיסגר אתמול. הערב ייקבע המחיר הסופי, ולמחרת מתחיל המסחר. עד 20% מהמניות מיועדים למשקיעים קטנים, לעומת 5% עד 10% בהנפקה רגילה.

מנכ"ל אנתרופיק דריו אמודיי ( צילום: Fabrice Coffrini/AFP )

רק שבעת המייסדים מוכרים מניות בהנפקה (וגם לא את כולן), 3.38 מיליון כל אחד, כ-260 מיליון דולר לכל אחד בקצה העליון של הטווח, לפי חישוב שלנו. השאר כבולים בהסכמי "לוק-אפ", איסור זמני על בעלי מניות קיימים למכור אותן. עובדים ובכירים יוכלו למכור 10% מהאחזקה כבר ביום הראשון, ועוד 35% אחרי פרסום הדוחות השנתיים. קבוצות אחרות ישתחררו בגלים, החל מ-27 יום אחרי התשקיף ועד כ-180 יום, או עד הדוח לרבעון הראשון של 2027, המוקדם מביניהם. המייסדים ומחזיקים גדולים נחסמים לתקופה של שנה.