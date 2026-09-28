בשעות הבוקר המוקדמות, כשהאורות נדלקים במאפייה הקטנה של קווין וסנדרין לוס בעיירה סן-ז'וסט-אן-‏שוסה שבצפון צרפת, התנור כבר פועל בטמפרטורה של 270 מעלות כדי להעניק לבגטים את הקרום ‏הפריך שלהם. אלא שהפעלתו הפכה בחודשים האחרונים ליקרה בהרבה.‏
כשהשניים הפעילו את התנור לראשונה במאפייה שלהם במרץ, הם שילמו 2,230 אירו עבור 2,000 ליטר ‏נפט להסקה. בשבוע שעבר הם שילמו כמעט אותו סכום עבור 1,200 ליטר בלבד. הזינוק במחירי הדלק ‏מאז פרוץ המלחמה באיראן ב-28 בפברואר מכביד על בני הזוג ועל עסקים קטנים רבים נוספים ברחבי ‏אירופה.‏ ‏"בהתחלה זו הייתה עסקה טובה, כי תנור שמופעל בדלק, חסכוני יותר מתנור חשמלי", אמר קווין. "זה ‏היה נכון עד שמחיר הדלק עלה ב-50%. אז כן, עכשיו זו כבר לא עסקה טובה".‏
גלריה
הקונדיטור קווין לוס במאפייה שלו בעיירה סן-ז'וסט-אן-שוסה שבצפון צרפת‏הקונדיטור קווין לוס במאפייה שלו בעיירה סן-ז'וסט-אן-שוסה שבצפון צרפת‏
הקונדיטור קווין לוס במאפייה שלו בעיירה סן-ז'וסט-אן-שוסה שבצפון צרפת‏
(צילום: AP Photo/John Leicester)
בצרפת פועלות יותר מ-34 אלף מאפיות, שמייצרות יחד כ-6 מיליארד בגטים בשנה, לפי הפדרציה ‏הלאומית של המאפיות והקונדיטוריות במדינה. כרבע מהן משתמשות בתנורים שמופעלים בנפט או בגז.‏
‏"כל ההוצאה העודפת הזאת על אנרגיה היא אובדן הכנסה", אמר לוס לסוכנות הידיעות ‏AP‏. "זה שכר שאנחנו לא יכולים ‏לקחת לעצמנו, העלאות שכר שאנחנו לא יכולים לתת לעובדים והשקעות שאנחנו לא יכולים לבצע".‏

חבית נפץ פוליטית

המשבר מורגש במיוחד באיזורים הכפריים של צרפת. כ-21 מיליון בני אדם, כשליש מאוכלוסיית המדינה, ‏חיים באזורים אלה, שבהם התחבורה הציבורית מוגבלת והתושבים תלויים יותר במכוניות. האיזורים ‏הכפריים משתרעים על קרוב ל-90% משטחה של צרפת.‏
הזינוק במחירי הדלק הוא גם נושא פוליטי רגיש במיוחד בצרפת. מחירי הדלק היו בין הגורמים שהציתו את ‏מחאת "האפודים הצהובים", שטלטלה את ממשלתו של הנשיא עמנואל מקרון במהלך כהונתו הראשונה. ‏המפגינים הקימו אז מוקדי מחאה בצמתים ובכיכרות ברחבי האיזורים הכפריים, וההפגנות, שחלקן הפכו ‏אלימות, נמשכו חודשים.‏
הממשלה הצרפתית הודיעה השבוע על חבילת סיוע נוספת בהיקף מוערך של 450 מיליון אירו למשקי בית ‏ולעסקים שנפגעו מהמחירים הגבוהים. החבילה כוללת בין היתר סבסוד לאנשים שנוסעים לפחות 15 ק"מ ‏לעבודה, וסיוע של 48 עד 277 אירו ל-5.8 מיליון משפחות בתשלום חשבונות האנרגיה בחורף.‏
המצוקה אינה מוגבלת למאפיות. מרסיאל ריאלנד, שמכר את ביתו כדי להגשים את חלומו ולהפעיל פוד ‏טראק שעובר בין כפרים בצפון צרפת, מספר כי מילוי מיכל הדיזל שלו עולה כיום 200 אירו, לעומת 120 ‏אירו לפני המלחמה באיראן.‏ ‏"זה באמת כואב. זה קטסטרופלי", אמר ריאלנד ל-‏AP‏. לדבריו, הוא כבר דוחה עבודות שמחייבות נסיעות ארוכות ‏משום שמחיר הדיזל הופך אותן ללא כדאיות. גם בבית צפויה לו הוצאה כבדה: מילוי מיכל נפט להסקה בנפח ‏‏1,500 ליטר עשוי לעלות לו כ-2,500 אירו, לעומת 1,600 אירו בשנה שעברה. הוא שוקל שלא למלא אותו ‏כלל בחורף הקרוב.‏
לקוח יוצא מהמאפייה של בני הזוג לוס בעיירה סן-ז'וסט-אן-שוסה, מצפון לפריזלקוח יוצא מהמאפייה של בני הזוג לוס בעיירה סן-ז'וסט-אן-שוסה, מצפון לפריז
לקוח יוצא מהמאפייה של בני הזוג לוס
(צילום: AP Photo/John Leicester)
גם במערכת הפוליטית גובר הלחץ. חברת הפרלמנט כריסטין לואר ממפלגת האיחוד הלאומי, שמייצגת את ‏מחוז אר בנורמנדי, שבו יותר מ-10% מהבתים משתמשים בנפט להסקה, פועלת להפחתת המיסים על ‏הדלק. לדבריה, חלק מהתושבים אומרים כי בחורף הקרוב הם עלולים להיאלץ לבחור בין חימום הבית לבין ‏מזון.‏
‏"אנשים מודאגים מאוד", אמרה לואר ל-‏AP‏. "אנשים אומרים שאם מחירי הדלק לא יירדו, הם יפסיקו לנסוע ‏לעבודה. הם לא יכולים לעמוד בזה".‏
אבל לפחות במאפייה של בני הזוג לוס יש בינתיים דבר אחד שלא מתייקר: הבגט. בגט רגיל נמכר אצלם ‏באירו אחד, ובגט מסורתי, שהכנתו ממושכת יותר, ב-1.10 אירו.‏ "אני לא אשנה את המחיר", אמר לוס. "זה ממילא לא יכסה את אובדן ההכנסות, וזה גם יפעל נגדנו כי ‏הלקוחות ירגישו נבגדים. הם לא צריכים לשלם יותר. הם כבר משלמים מספיק בבית".‏