אבל לפחות במאפייה של בני הזוג לוס יש בינתיים דבר אחד שלא מתייקר: הבגט. בגט רגיל נמכר אצלם ‏באירו אחד, ובגט מסורתי, שהכנתו ממושכת יותר, ב-1.10 אירו.‏ "אני לא אשנה את המחיר", אמר לוס. "זה ממילא לא יכסה את אובדן ההכנסות, וזה גם יפעל נגדנו כי ‏הלקוחות ירגישו נבגדים. הם לא צריכים לשלם יותר. הם כבר משלמים מספיק בבית".‏