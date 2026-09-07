בית המשפט למשפחה בחיפה דחה לאחרונה תביעה שהגיש אב לשתיים שביקש לבטל את החיוב שלו במזונות, בטענה לנתק ביניהם שנגרם בשל ניכור הורי מצד האם. השופט טל פפרני קבע כי האב היה זה שזנח את הקשר לאורך שנים ולא פעל באמת לחידושו.

לטענת האם, האב נטש את הבנות כשהיו בנות 6 ו-4. לדבריה הוא ממילא אף לא משלם את המזונות, "ונקט כל תחבולה אפשרית כדי למנוע את אכיפת פסק הדין למזונות". היא ציינה שנכון למועד הגשת התביעה הצטבר לו חוב בהוצאה לפועל של כ-290 אלף שקל.

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אלא שמנגד התעקש האב שדווקא האם אשמה בנתק מבנותיו, וששנים של הסתה מצדה, העולה כדי ניכור הורי, גרמו למצב הזה. הוא סיפר שניסה במהלך השנים לחדש את הקשר, אולם האם לא שיתפה פעולה, "משכה בחוטים" על מנת לסכל זאת והנחתה את הילדות כיצד לנהוג. הוא ציין שהתנהלות האם פוגעת בנפשן ובזכותן לקשר בריא עם אביהן.

לשיטתו אין להמשיך ולחייב אותו בתשלום מזונות בזמן שהוא מנוע מליצור קשר עם הבנות. האם טענה מנגד שמדובר בתביעה טורדנית וקנטרנית המהווה שימוש לרעה בהליכי משפט, ושהאשם בנתק הארוך רובץ לפתחו של בן זוגה לשעבר.

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ואכן, השופט פפרני התרשם שדווקא האב הוא זה שיזם את ניתוק הקשר עם בנותיו, כשעזב את הבית מבלי שעשה מאמצים מיוחדים על מנת לחדשו.

"מכלל הנתונים עולה תמונה שלפיה האב לא פעל בהתאם לחובתו והותיר את הנטל כולו על האם, זאת לפני שנים רבות וסמוך לפרידה", כתב. "האב זנח את הקשר עם בנותיו לאורך שנים, ולא הוכיח כי ננקטו מצדו פעולות לשיפור וטיפול בנתק, כך על פני שנים רבות. האב לא נקט באמת ובתמים צעדים לחידוש הקשר. במידה ואכן, כטענתו, היה רוצה לחדש את הקשר, היה נוקט הליך לאכיפת זמני שהות, ולא ממתין שנים כה רבות".

בפסק הדין הובהר שלא ניתן להגדיר אף אחת מהבנות כ"מרדנית" באופן המצדיק את ביטול מזונותיה. נקבע כי לא הוכחה הסתה כלשהי מצד האם, כטענת האב, "ולו לכאורה". גם העובדה שהוא פנה לבית המשפט בעתירה לביטול המזונות שעה שעושה דין לעצמו וממילא נמנע מלשלם אותם, תוך שצבר חוב מזונות של מאות אלפי שקלים לאם, נזקפה לחובתו.

הודגש כי הורה הטוען לשינוי או ביטול מזונות ילדיו נדרש לבוא לבית המשפט בידיים נקיות ובתום לב. אלא שכאמור, זה אינו המצב במקרה הנוכחי. התביעה נדחתה, המזונות נותרו על כנם, והאב חויב לשלם לאם הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 25 אלף שקל.