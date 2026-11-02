בשנת 2024 גלגלו החברות מחזור מצרפי של כ-39.4 מיליון שקל. פעילות החברות, כולן ברים הפועלים בשעות הערב והלילה בלבד, נשענת על קהל בילוי ותיירות, ולא ניתן להמירה למשלוחים או ל"עבודה מהבית". בבקשה שהוגשה באמצעות עוה"ד בת-חן טולדנו ואוהד הראל נטען כי משום כך נפגעה פעילותן קשות, פעם אחר פעם, מאירועים חיצוניים שאינם בשליטתן, בהם: מגפת הקורונה, מלחמת חרבות ברזל, פיגועים ברחוב דיזנגוף, ומלחמת שאגת הארי בתחילת 2026.

בשנת 2024 גלגלו החברות מחזור מצרפי של כ-39.4 מיליון שקל. פעילות החברות, כולן ברים הפועלים בשעות הערב והלילה בלבד, נשענת על קהל בילוי ותיירות, ולא ניתן להמירה למשלוחים או ל"עבודה מהבית". בבקשה שהוגשה באמצעות עוה"ד בת-חן טולדנו ואוהד הראל נטען כי משום כך נפגעה פעילותן קשות, פעם אחר פעם, מאירועים חיצוניים שאינם בשליטתן, בהם: מגפת הקורונה, מלחמת חרבות ברזל, פיגועים ברחוב דיזנגוף, ומלחמת שאגת הארי בתחילת 2026.

בשנת 2024 גלגלו החברות מחזור מצרפי של כ-39.4 מיליון שקל. פעילות החברות, כולן ברים הפועלים בשעות הערב והלילה בלבד, נשענת על קהל בילוי ותיירות, ולא ניתן להמירה למשלוחים או ל"עבודה מהבית". בבקשה שהוגשה באמצעות עוה"ד בת-חן טולדנו ואוהד הראל נטען כי משום כך נפגעה פעילותן קשות, פעם אחר פעם, מאירועים חיצוניים שאינם בשליטתן, בהם: מגפת הקורונה, מלחמת חרבות ברזל, פיגועים ברחוב דיזנגוף, ומלחמת שאגת הארי בתחילת 2026.

עוד נטען כי על רקע זה, המכה הקשה ביותר שספגה הקבוצה הייתה ניסיון להקים מסעדת שף ברחוב רוטשילד בתל אביב, שנפתחה בחודש אוגוסט 2025, ונקלעה כעבור חודשים ספורים למלחמת שאגת הארי. ההפסדים במיזם זה, המוערכים בכ-2.5 מיליון שקל, מומנו מדי חודש מתזרים החברות האחרות בקבוצה.

עוד נטען כי על רקע זה, המכה הקשה ביותר שספגה הקבוצה הייתה ניסיון להקים מסעדת שף ברחוב רוטשילד בתל אביב, שנפתחה בחודש אוגוסט 2025, ונקלעה כעבור חודשים ספורים למלחמת שאגת הארי. ההפסדים במיזם זה, המוערכים בכ-2.5 מיליון שקל, מומנו מדי חודש מתזרים החברות האחרות בקבוצה.

עוד נטען כי על רקע זה, המכה הקשה ביותר שספגה הקבוצה הייתה ניסיון להקים מסעדת שף ברחוב רוטשילד בתל אביב, שנפתחה בחודש אוגוסט 2025, ונקלעה כעבור חודשים ספורים למלחמת שאגת הארי. ההפסדים במיזם זה, המוערכים בכ-2.5 מיליון שקל, מומנו מדי חודש מתזרים החברות האחרות בקבוצה.

יחד עם זאת, נטען בבקשה כי החברות אינן מצויות בקריסה עסקית. "פעילותן של החברות נמשכת כסדרה, המותגים איתנים, והכנסותיהן ממשיכות להתקבל באופן שוטף ובהיקפים ניכרים – בשנת 2025 הסתכמו הכנסות החברות בכ-40 מיליון שקל... הקושי שבפניו ניצבות החברות הוא קושי תזרימי ושל מבנה חוב לקוי, שנוצר בעיקרו מהפסדי רוטשילד ומה'גיבנות' שהותירו הקורונה והמלחמות, ואשר אינו מאפשר להן לעמוד בפירעון חובות העבר בד בבד עם מימון הפעילות השוטפת".

יחד עם זאת, נטען בבקשה כי החברות אינן מצויות בקריסה עסקית. "פעילותן של החברות נמשכת כסדרה, המותגים איתנים, והכנסותיהן ממשיכות להתקבל באופן שוטף ובהיקפים ניכרים – בשנת 2025 הסתכמו הכנסות החברות בכ-40 מיליון שקל... הקושי שבפניו ניצבות החברות הוא קושי תזרימי ושל מבנה חוב לקוי, שנוצר בעיקרו מהפסדי רוטשילד ומה'גיבנות' שהותירו הקורונה והמלחמות, ואשר אינו מאפשר להן לעמוד בפירעון חובות העבר בד בבד עם מימון הפעילות השוטפת".

יחד עם זאת, נטען בבקשה כי החברות אינן מצויות בקריסה עסקית. "פעילותן של החברות נמשכת כסדרה, המותגים איתנים, והכנסותיהן ממשיכות להתקבל באופן שוטף ובהיקפים ניכרים – בשנת 2025 הסתכמו הכנסות החברות בכ-40 מיליון שקל... הקושי שבפניו ניצבות החברות הוא קושי תזרימי ושל מבנה חוב לקוי, שנוצר בעיקרו מהפסדי רוטשילד ומה'גיבנות' שהותירו הקורונה והמלחמות, ואשר אינו מאפשר להן לעמוד בפירעון חובות העבר בד בבד עם מימון הפעילות השוטפת".

עוד נטען כי הגורם המיידי להגשת הבקשה הוא הודעתה של מקס איט פיננסים המשמשת הן כגורם מימון של החברות והן כחברת הסליקה של חלק ניכר מתקבולי כרטיסי האשראי שלהן, כי כספים המוחזקים בידיה ימשיכו להיות מעוכבים.

עוד נטען כי הגורם המיידי להגשת הבקשה הוא הודעתה של מקס איט פיננסים המשמשת הן כגורם מימון של החברות והן כחברת הסליקה של חלק ניכר מתקבולי כרטיסי האשראי שלהן, כי כספים המוחזקים בידיה ימשיכו להיות מעוכבים.

עוד נטען כי הגורם המיידי להגשת הבקשה הוא הודעתה של מקס איט פיננסים המשמשת הן כגורם מימון של החברות והן כחברת הסליקה של חלק ניכר מתקבולי כרטיסי האשראי שלהן, כי כספים המוחזקים בידיה ימשיכו להיות מעוכבים.