חברות מקבוצת הברים והמסעדות "אבידן", בבעלות האחים עידן, רז ומור אבידן, הגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה דחופה למתן צו עיכוב הליכים זמני לשם גיבוש הסדר חוב ואישורו. הקבוצה מעסיקה כ-250 עובדים ומפעילה שורה של ברי קוקטיילים מוכרים במרכז הארץ. לפי האמור בבקשה, סך חובותיה המוערך של הקבוצה עומד על כ-13.8 מיליון שקל.
בין העסקים של הקבוצה: בר "הקונסיירז'" בתל אביב, בקרית אונו הבר "סימפוני" ובר היין והדגים "YONO", בגבעתיים הבר "הריספשן" ובר "סיגנצ'ר", בנס ציונה הבר "הרמוני". יצוין, כי שלושת האחים אינם הבעלים היחידים בכל העסקים וישנם שותפים נוספים בחברות שונות שלא קשורים לבקשה.
בשנת 2024 גלגלו החברות מחזור מצרפי של כ-39.4 מיליון שקל. פעילות החברות, כולן ברים הפועלים בשעות הערב והלילה בלבד, נשענת על קהל בילוי ותיירות, ולא ניתן להמירה למשלוחים או ל"עבודה מהבית". בבקשה שהוגשה באמצעות עוה"ד בת-חן טולדנו ואוהד הראל נטען כי משום כך נפגעה פעילותן קשות, פעם אחר פעם, מאירועים חיצוניים שאינם בשליטתן, בהם: מגפת הקורונה, מלחמת חרבות ברזל, פיגועים ברחוב דיזנגוף, ומלחמת שאגת הארי בתחילת 2026.
עוד נטען כי על רקע זה, המכה הקשה ביותר שספגה הקבוצה הייתה ניסיון להקים מסעדת שף ברחוב רוטשילד בתל אביב, שנפתחה בחודש אוגוסט 2025, ונקלעה כעבור חודשים ספורים למלחמת שאגת הארי. ההפסדים במיזם זה, המוערכים בכ-2.5 מיליון שקל, מומנו מדי חודש מתזרים החברות האחרות בקבוצה.
הפעילות נמשכת כסדרה
יחד עם זאת, נטען בבקשה כי החברות אינן מצויות בקריסה עסקית. "פעילותן של החברות נמשכת כסדרה, המותגים איתנים, והכנסותיהן ממשיכות להתקבל באופן שוטף ובהיקפים ניכרים – בשנת 2025 הסתכמו הכנסות החברות בכ-40 מיליון שקל... הקושי שבפניו ניצבות החברות הוא קושי תזרימי ושל מבנה חוב לקוי, שנוצר בעיקרו מהפסדי רוטשילד ומה'גיבנות' שהותירו הקורונה והמלחמות, ואשר אינו מאפשר להן לעמוד בפירעון חובות העבר בד בבד עם מימון הפעילות השוטפת".
עוד נטען כי הגורם המיידי להגשת הבקשה הוא הודעתה של מקס איט פיננסים המשמשת הן כגורם מימון של החברות והן כחברת הסליקה של חלק ניכר מתקבולי כרטיסי האשראי שלהן, כי כספים המוחזקים בידיה ימשיכו להיות מעוכבים.
נטען כי נכון למועד הגשת הבקשה, מעכבת מקס תקבולים של החברות בסך של למעלה מ-600 אלף שקל . "מקס פעלה בעניין זה משיקוליה כנושה, אולם בפועל, עיכוב תקבולי האשראי - שהם מקור המזומנים העיקרי של ברים ומסעדות - מונע מהחברות לשלם שכר, שכירות וספקים, ומעמיד את המשך פעילותן בסכנה מיידית. לשם כך נדרשת לחברות תקופה קצרה של 'שקט תעשייתי', שבמהלכה לא יינקטו נגדן ונגד האחים אבידן הליכי גבייה, ואשר תאפשר להן, בפיקוח מנהל הסדר שימונה, לייצב את פעילותן, לגבש הסדר מול הנושים ולהביאו לאישור בעלי העניין ובית המשפט", נטען.
הקבוצה מציעה מתווה הסדר חוב המבוסס על רווחי הפעילות השוטפת. יש לציין כי הבקשה הוגשה במטרת שיקום ולא פירוק.
מקבוצת אבידן נמסר בתגובה: "קבוצת אבידן הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לעיכוב הליכים, כדי לגבש הסדר חוב מסודר עם נושיה. כמו ענף הבילוי והמסעדנות כולו, הקבוצה נפגעה קשות בשנים האחרונות: הקורונה, המלחמות והסגרים החוזרים, לצד נטל מימון כבד שהצטבר בעקבותיהם. ההליך נועד לאפשר לעסקים להמשיך לפעול כרגיל, לשמור על מקום העבודה של כ-250 עובדים, ולהבטיח לנושים פירעון גבוה יותר מכל חלופה אחרת.
"העסקים פתוחים ופועלים כרגיל. תשלום שכר העובדים הוא בראש סדר העדיפויות. האחים אבידן מחויבים לתהליך, ופועלים בשקיפות מלאה מול בית המשפט, מנהל ההסדר שימונה והנושים".