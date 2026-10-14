ענקית הסטרימינג נטפליקס מפטרת כ-6% מכוח האדם הגלובלי שלה – מהלך שמשמעותו קיצוץ של כ-1,000 משרות. מדובר בסבב הפיטורים הנרחב ביותר של החברה מאז שנת 2022. עיקר הקיצוץ מתרכז בצוותי המוצר, הטכנולוגיה, המשפטים ומשאבי האנוש, כך עולה מדיווח באתר וול סטריט ג'ורנל.

ענקית הסטרימינג נטפליקס מפטרת כ-6% מכוח האדם הגלובלי שלה – מהלך שמשמעותו קיצוץ של כ-1,000 משרות. מדובר בסבב הפיטורים הנרחב ביותר של החברה מאז שנת 2022. עיקר הקיצוץ מתרכז בצוותי המוצר, הטכנולוגיה, המשפטים ומשאבי האנוש, כך עולה מדיווח באתר וול סטריט ג'ורנל.

ענקית הסטרימינג נטפליקס מפטרת כ-6% מכוח האדם הגלובלי שלה – מהלך שמשמעותו קיצוץ של כ-1,000 משרות. מדובר בסבב הפיטורים הנרחב ביותר של החברה מאז שנת 2022. עיקר הקיצוץ מתרכז בצוותי המוצר, הטכנולוגיה, המשפטים ומשאבי האנוש, כך עולה מדיווח באתר וול סטריט ג'ורנל.

על פי הדיווח, המנכ"לים המשותפים, טד סרנדוס וגרג פיטרס, שלחו מזכר רשמי לעובדים שבו הסבירו כי המהלך נדרש כדי לשמור על "משמעת תקציבית ותעדוף נכון של משאבים" לנוכח האטה בצמיחה. על פי הערכות ראשוניות, אף שהפיטורים הם גלובליים, חלק משמעותי מהמשרות שיקוצצו נמצאות במטה החברה בארה"ב ובקליפורניה, שם מרוכזים מרבית צוותי הטכנולוגיה והמשפט הגלובליים.

על פי הדיווח, המנכ"לים המשותפים, טד סרנדוס וגרג פיטרס, שלחו מזכר רשמי לעובדים שבו הסבירו כי המהלך נדרש כדי לשמור על "משמעת תקציבית ותעדוף נכון של משאבים" לנוכח האטה בצמיחה. על פי הערכות ראשוניות, אף שהפיטורים הם גלובליים, חלק משמעותי מהמשרות שיקוצצו נמצאות במטה החברה בארה"ב ובקליפורניה, שם מרוכזים מרבית צוותי הטכנולוגיה והמשפט הגלובליים.

על פי הדיווח, המנכ"לים המשותפים, טד סרנדוס וגרג פיטרס, שלחו מזכר רשמי לעובדים שבו הסבירו כי המהלך נדרש כדי לשמור על "משמעת תקציבית ותעדוף נכון של משאבים" לנוכח האטה בצמיחה. על פי הערכות ראשוניות, אף שהפיטורים הם גלובליים, חלק משמעותי מהמשרות שיקוצצו נמצאות במטה החברה בארה"ב ובקליפורניה, שם מרוכזים מרבית צוותי הטכנולוגיה והמשפט הגלובליים.