ענקית הסטרימינג נטפליקס מפטרת כ-6% מכוח האדם הגלובלי שלה – מהלך שמשמעותו קיצוץ של כ-1,000 משרות. מדובר בסבב הפיטורים הנרחב ביותר של החברה מאז שנת 2022. עיקר הקיצוץ מתרכז בצוותי המוצר, הטכנולוגיה, המשפטים ומשאבי האנוש, כך עולה מדיווח באתר וול סטריט ג'ורנל.
על פי הדיווח, המנכ"לים המשותפים, טד סרנדוס וגרג פיטרס, שלחו מזכר רשמי לעובדים שבו הסבירו כי המהלך נדרש כדי לשמור על "משמעת תקציבית ותעדוף נכון של משאבים" לנוכח האטה בצמיחה. על פי הערכות ראשוניות, אף שהפיטורים הם גלובליים, חלק משמעותי מהמשרות שיקוצצו נמצאות במטה החברה בארה"ב ובקליפורניה, שם מרוכזים מרבית צוותי הטכנולוגיה והמשפט הגלובליים.
סבב הפיטורים הנוכחי בנטפליקס מגיע בעיתוי רגיש במיוחד – בדיוק שבוע לפני פרסום דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של השנה. על אף שענקית הסטרימינג מגיעה למהלך מעמדה פיננסית חזקה, עם תחזית הכנסות שנתית של בין 50.7 ל-51.7 מיליארד דולר ושווי שוק שנע סביב 295 מיליארד דולר, החברה נמצאת תחת לחץ כבד מצד המשקיעים בוול סטריט להציג התייעלות אגרסיבית. ההאטה בקצב הצמיחה ובמעורבות המשתמשים מאלצת את החברה להעביר את כובד המשקל למנועי צמיחה חדשים, ובראשם חבילות המנויים מבוססות הפרסומות (שצפויות להכפיל את הכנסותיהן השנה).
נכון לסוף השנה החולפת, נטפליקס העסיקה כ-16 אלף עובדים במשרה מלאה. המהלך של נטפליקס מגיע מיד לאחר סבבי פיטורים דומים שביצעו לאחרונה ענקיות מדיה אחרות כמו דיסני ו-NBCUniversal, המנסות אף הן לצמצם עלויות בתחום הסטרימינג.