הצרכן הישראלי בדרך לספוג גל התייקרויות נוסף: מחירי הקמח צפויים לעלות בשיעור של 10%-15%, בהתאם לסוג הקמח, וחלק מטחנות הקמח יישמו את המהלך כבר ב-1 בנובמבר. ההתייקרות בחומר הגלם הבסיסי צפויה לגרור אחריה עלייה במחירי מוצרי המאפה לצרכן, ובהם לחמים, עוגות ומאפים שונים.

"מדובר בהתייקרות כבדה מאוד שתחייב אותנו לעדכן מחירים כלפי מעלה", אמר ל-ynet יצרן דברי מאפה. "עדיין לא הערכנו את השיעור המדויק, אך אין באפשרותנו לספוג את מלוא ההתייקרות".

גלריה כיכרות לחם. מתייקרים ( צילום: עטא עוויסאת )

הגורם המרכזי לזינוק במחירים הוא ההסלמה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. רוסיה משמשת מקור יבוא מרכזי לחיטה עבור ישראל, אולם תקיפות אוקראיניות על נמלים ואוניות רוסיות בים השחור פגעו בשרשרת האספקה, כולל באוניות שהובילו חיטה ושעורה המיועדות לישראל. טחנת בר-רב מתל אביב, מהטחנות הגדולות והוותיקות בענף המזון, המספקת קמח בין היתר לאסם ולבונז'ור, כבר הודיעה ללקוחותיה על התייקרות של 11%.

"במהלך החודשים האחרונים חלו עליות חדות במחיר החיטה ברחבי העולם, שנובעות ברובן מסגירת נמלי הים השחור למשלוחי חיטה עקב הסלמה משמעותית במלחמה בין רוסיה לאוקראינה", נכתב במכתב ששלחה הנהלת הטחנה. "מציאות זו מאלצת אותנו לשנות את מקורות היבוא ולרכוש חיטה ממדינות מערב אירופה במחירים גבוהים משמעותית - פערים של 35%-40% בהשוואה למחירים לפני כמה חודשים. יתרה מזאת, ההסכמים מול ספקי החיטה בים השחור בוטלו על ידיהם בשל חוסר יכולת לעמוד בהתחייבויות בעקבות האירועים האחרונים באזורנו".

עוד נכתב כי ההתפתחויות מובילות לעלייה משמעותית בעלויות חומרי הגלם, השינוע והעבודה, ובמישרין לעלייה במחירי הקמח. "אנו פועלים לצמצום השפעת ההתייקרויות ככל הניתן ולשמירה על אספקה סדירה ואיכותית, אך נאלצים לעדכן מחירים בהדרגה ובהתאם למצב. עדכון המחיר בשלב זה הוא חלקי בלבד ואינו משקף את מלוא העלייה בהוצאות הייצור. לפיכך, מחירי הקמח יעודכנו בשיעור של 11% החל מ-1 בנובמבר".

משאית של טחנת בר-רב ( צילום: מתוך פייסבוק )

מחסור עולמי

ההתייקרות הנוכחית מתרחשת על רקע עלייה חדה במחירי החיטה בעולם מתחילת השנה, הנובעת משילוב של בצורת באירופה, תופעת "אל ניניו" במזרח אסיה, המתיחות הביטחונית בים השחור ושיבושים נרחבים בנתיבי השיט.

"אנחנו כבר טוחנים חיטה יקרה יותר לאחר שבוטלו לנו הזמנות מספקים ברוסיה, מקור שממנו הגיעה בשנתיים האחרונות רוב החיטה לישראל", הסביר ל-ynet הדר גולומבק, מנכ"ל שטיבל-דגן, מהחברות הגדולות בענף. "האוקראינים מפציצים נמלים ואוניות; רק השבוע נפגעה אוניית שעורה, ולפני כחודש נפגעה אוניית חיטה שהייתה בדרכה לארץ. בעקבות כך אנחנו נאלצים להביא חיטה מפולין, שמחירה יקר יותר. מעבר לכך קיים מחסור עולמי בחיטה, ותעריפי התעבורה הימית התייקרו".

גורם נוסף שמכביד על היבואנים הוא מחלוקות הלכתיות בין גופי הכשרות המובילים, הבד"ץ והרב לנדא, שמגבילות את האפשרות לאשר משלוחי חיטה ממדינות חלופיות.