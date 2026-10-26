זה לא מריח טוב: שוב הקטנה של מוצר כדרך להעלות מחירים והפעם, מרכך הכביסה המרוכז סוד שהוקטן ב-50 מ"ל ומחירו לא ירד בהתאם.

בקבוקי מרכך סוד בנפח מצומק של 850 מ"ל החלו לצוץ בנקודות המכירה לצד בקבוקי 900 מ"ל, הגודל הקודם של המותג. זאת הקטנת נפח של 5.5%. מבדיקה ברשתות השיווק עולה שהמחיר לא השתנה, כך שהמוצר התייקר ל-100 מ"ל.

גלריה סוד. מכיל 850 מ"ל במקום 900 ( צילום: מירב קריסטל )

למשל בסופר-פארם, רשת שמוכרת את הפריט ביוקר, מצאנו מרכך בגודל הישן לצד הגודל החדש כששניהם נמכרים ב-16.90 שקל. המחיר ל-100 מ"ל של הגודל הישן הוא 1.87 שקלים, כך שהמחיר של הגודל החדש היה אמור לרדת בשקל ל-15.90 שקל, אבל הוא נותר 16.90 שקל - 1.98 שקלים ל-100 מ"ל, זאת התייקרות של כ-6%.

באמצעות אפליקציית השוואות המחירים פרייסז, בדקנו את מחירי מרכך הכביסה סוד עכשיו מול יוני השנה וכן באוקטובר 2025 במספר רב של רשתות ואין הוזלה בעקבות ההקטנה.

למשל, ביוחננוף ורמי לוי הוא נמכר ב-11.90 שקל ומחירו נשאר 11.90 שקל ובשתי הרשתות הוא נמכר במבצע: 7.90 שקלים (ברמי לוי אונליין ב-6.30 שקלים במבצע). ביוניברס של שופרסל הוא נמכר אז ועכשיו ב-14.50 שקל ובמבצע: 7.90 שקלים. גם בכל הרשתות האחרות בהן בדקנו המחיר לא ירד, אם כי בחלקן יש כאמור מבצעים טובים כרגע.

תעתועי הגדלים של מרככי הכביסה

את קטגוריית מרככי הכביסה המרוכזים מוביל המותג סנו מקסימה ואחריו: בדין, סוד ומותגים פרטיים של שופרסל, רמי לוי, יוחננוף, חצי חינם ואחרים. עוד על המדף: לנור, הדובי המפנק (קושלוייך) ותינוקלין של יעקובי ו-TNX. עוד בעולם המרככים: מרככי 4 ליטר ומוצרים רבי פעולות של כביסכל.

הבעיה במרככים היא שכולם נראים באותו גודל על המדף אבל זה תעתוע. שימו לב לתמונות הבאות. מרכך הכביסה סוד בגודל ישן וחדש. קשה לראות הבדל.

בתמונה נוספת רואים מגוון מרככי כביסה. הבקבוק של בדין נראה הגדול ביותר אך הוא מכיל 960 מ"ל לעומת 1 ליטר של סנו מקסימה וסאנדיי המותג הפרטי של סופר-פארם. לצידם סוד 900 מ"ל ו-850 מ"ל ולנור 819 מ"ל. על המדף ניתן לטעות ולחשוב שכולם באותו גודל ולטעות בחישוב המחיר.

לכן תמיד צריך לבדוק את המחיר ליחידת מידה. בתמונה אפשר לראות שבדין 960 מ"ל וסנו מקסימה 2 ליטר נמכרים ב-18.90 שקל: לכאורה מחיר זהה אבל כיוון שתכולת הבקבוק של בדין קטנה יותר, הוא יקר יותר בכ-4%.

( צילום: מירב קריסטל )

את המרכך בוחרים לפי הריח אבל כדאי לקנות במבצע

מהשוואת מחירי מרככי הכביסה המרוכזים ברשתות השיווק והפארם עולה שיש הבדלים משמעותיים במחיר ל-100 מ"ל בין המותגים אבל בעולם המרככים, למחיר יש משמעות משנית, אחרי הניחוח.

ניחוח מרכך הכביסה המרוכז ומידת הישארותו על הבגד הם גורמי המשיכה העיקריים למרכך כביסה והם אלה שמחוללים נאמנות וקנייה חוזרת. רק אחרי כן מגיע המחיר ואחריו מידת הריכוך של התכשיר.

כשזהו אופן הקנייה בקטגוריה, צרכנים מחפשים מבצעים על המותג שאת הניחוחות שלו הם אוהבים. מכאן שאם המבצעים על סוד ימשיכו להיות טובים גם אחרי ההקטנה: צרכנים ימשיכו לבחור בו.