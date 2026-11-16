חברת שיכון ובינוי דיווחה הבוקר (שני) כי זכתה, יחד עם חברה אמריקנית, במכרז בהיקף של יותר מ-4 מיליארד שקל להחלפת הגשר הישן מעל נהר ססקואהנה (Susquehanna) בפנסילבניה, בין למוין להריסבורג. חלקה של שיכון ובינוי במיזם עומד על 80% מהיקף הזכייה, והיא תקבל 3.26 מיליארד שקל. העבודה תחל כבר ב-2027 ותימשך עד 2039.

ססקואהנה, שאורכו 710 קילומטרים, הוא הנהר הארוך ביותר בחוף המזרחי של ארה"ב. הוא חוצה את המדינות ניו יורק, פנסילבניה ומרילנד ונשפך אל מפרץ צ'ספיק.

גלריה נהר ססקואהנה ( צילום: John S. Zeedick\AP )

המכרז פורסם על ידי משרד התחבורה של פנסילבניה, כשהצעתה של שיכון ובינוי לפרויקט החלפת הגשר ולביצוע עבודות תשתית תחבורתיות נוספות עמדה על 1.289 מיליארד דולר. היא זכתה גם בזכות היותה ההצעה הנמוכה ביותר מבין המגישים.

מהחברה נמסר כי מדובר בפרויקט ביצוע ללא סיכוני תכנון. להערכת שיכון ובינוי, למרות שהצעתה הייתה הנמוכה ביותר, שיעור הרווח הגולמי בפרויקט לא יפחת משיעורי הרווח הגולמי שלפיהם היא נוהגת לתמחר פרויקטים מסוג זה.

מנכ"ל שיכון ובינוי, עמית בירמן, אמר כי "העבודה תתבצע באמצעות חברת הבת שלנו בארה"ב. מדובר בעבודה מורכבת, שנעשית במקטעים כדי לשמור על רצף התנועה על הגשר. אנחנו מתמחים בארה"ב בתחום הגשרים. יש לנו פרויקט בוושינגטון, יחד עם שותפים, של החלפת גשר בהיקף של 600 מיליון דולר, ופרויקט ענק להחלפת חמישה גשרים בפנסילבניה, אבל בניגוד לזכייה הנוכחית לא מדובר בגשרים על נהר, אלא בגשרים יבשתיים".

לדבריו, "לצורך הפרויקט חברנו לחברה האמריקאית ניו אנטרפרייז, שמחזיקה ב-20% ושבבעלותה מפעלי בטון ואספלט ומחצבות, מה שמבטיח לנו עלות נמוכה של חומרי גלם ואפשרות לתת הצעת מחיר זולה יותר מהמתחרים. אנחנו קבלן מבצע, ואת התכנון עשתה רשות התחבורה של פנסילבניה".

( צילום: Patrick Semansky\AP )

קבוצת שיכון ובינוי היא אחת מקבוצות התשתיות, הבנייה והנדל"ן הגדולות והוותיקות בישראל, והיא בשליטת איש העסקים נתי סיידוף, המכהן גם כיו"ר החברה. מתחילת השנה עוסקת החברה בארגון מחדש של פעילותה הבינלאומית, שכלל יציאה מאפריקה, שבה פעלה שנים רבות באמצעות חברת הבת סולל בונה, לטובת הרחבת הפעילות בישראל ובארה"ב.