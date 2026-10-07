הבורסה בתל אביב רושמת היום (רביעי) ירידות משמעותיות מאוד. מדד תל אביב 35 צונח ב-2.4%, ת"א 125 ב-2.3% ות"א 90 ב-1.9%.
מי שמורידות את הבורסה הן שוב מניות החברות הביטחוניות. מדד הביטחוניות מתרסק בכמעט 4%. אחרי שאתמול ירדה ביותר מ-12%, מניית נקסט ויז'ן ממשיכה במגמה גם היום עם ירידה דרסטית של יותר מ-9%. במקביל, מניית עין שלישית יורדת בכמעט 5% 6בית שמש ב-4%.
חברות מניות חברות הביטוח בירידה, כשמדד הביטוח צונח ב-4%: מניית איילון יורדת ביותר מ-5%, ליברה בקצת פחות מ-5%, מגדל וכלל ב-4%. למעשה, אך מניה במדד הביטוח לא עולה.
במט"ח, הדולר התחזק היום בשתי אגורות על חשבון השקל לעומת השער של אתמול, ונקבע על 3.07. האירו נותר זהה כששערו נקבע על 3.44.