מי שמורידות את הבורסה הן שוב מניות החברות הביטחוניות. מדד הביטחוניות מתרסק בכמעט 4%. אחרי שאתמול ירדה ביותר מ-12%, מניית נקסט ויז'ן ממשיכה במגמה גם היום עם ירידה דרסטית של יותר מ-9%. במקביל, מניית עין שלישית יורדת בכמעט 5% 6בית שמש ב-4%.