תוצאות הבחירות הוציאו את האוויר החם מהאופוריה שאפיינה בימים האחרונים את המשקיעים, שציפו לשינוי משטר וקיבלו במקומו חוסר ודאות: מתי תקום ממשלה, האם יהיה תקציב בקרוב ומה יקרה לגירעון? חוסר הוודאות הזה מטלטל כעת את הבורסה, שרושמת ירידות חדות.

לא מדובר רק באכזבה של המשקיעים הישראלים, שהיא גם סנטימנטלית. ההערכה היא שהמשקיעים הזרים יוצאים מסיבות משלהם, כלכליות גרידא. הציבור הישראלי שמחזיק במניות עומד כעת בפני דילמה: האם להישאר בתיק או לברוח? שאלנו אנשי שוק הון בכירים מה הם מייעצים.

בורסת תל אביב ( צילום: alexsl / iStock )

אלדד תמיר, מבעלי בית ההשקעות תמיר פישמן, אומר: "נקלענו למצב של 'דד אנד', מבוי סתום. אף אחד מהמשקיעים לא אוהב אי-יציבות, בטח לא שלטונית. המצב הכי גרוע למשקיעים הוא חוסר ודאות וחוסר יציבות, כי כרגע נראה שאף גוש לא יכול להקים ממשלה. גם הקמת ממשלה עם המפלגות הערביות נתפסת אצל משקיעים כאי-יציבות, כי הן יוכלו להפיל את הממשלה מתי שירצו.

"לכן, המצב הוא שלא ברור איך תיווצר יציבות וכמה זמן תימשך אי-הבהירות, כי לכאורה אף אחד לא מדבר עם השני. בחירות חוזרות אולי טובות לביבי, אבל לא למדינה".

צילום: Bepo

לדברי תמיר, "משקיעים זרים מסתכלים על השוק ואומרים 'מה אנחנו צריכים את חוסר הוודאות הזה'? מבחינתם יותר קל לצאת מהבורסה, כי אין להם רגשות לשוק המקומי. כשהם חשים לא בטוחים, הם בורחים. אנחנו בברוך גדול, ולזה צריך להוסיף את איום התקיפה מאיראן. יחד עם זאת, משקיעים צריכים להסתכל לטווח הארוך. בסוף יימצא פתרון. לכן לא הייתי ממליץ לעשות כעת שינויים, אולי להגדיל את האחזקה בדולר".

אורי בן דב, מנכ"ל אי.בי.אי קרנות נאמנות, אומר: "צריך לזכור שבטווח הקצר הבורסה מתנהלת כמו מכונת מזל בקזינו, אבל בטווח הארוך זו הדפסת כסף. ככלל, השקעות לא מנהלים דרך אופוריות או דיכאונות. צבי לובצקי ז"ל, אחד המייסדים האגדיים של בית ההשקעות, היה אומר ללקוחות בפאניקה שהיו מצלצלים ושואלים אותו מה לעשות: 'תגבירו תפילות'. ההתעסקות בטווח הקצר לא מעניינת".

יח"צ

בן דב מוסיף: "הייתה אופוריה בבורסה בתל אביב אחרי הסיבוב הראשון באיראן. אמרתי עוד במרץ האחרון שהבורסה מנופחת בצורה מוגזמת ביחס לארה"ב, ומאז היא ירדה ב-10%. ואז הגיעה האופוריה שלפני הבחירות, והשוק עלה כי המשקיעים חשבו שיהיה שינוי. גם היום, אחרי הירידות, הבורסה בארץ נסחרת במכפילים של 15 עד 17 (היחס בין שווי השוק של חברה, או של הבורסה כולה, לבין הרווח השנתי שלה), כשהיסטורית היא צריכה לעמוד על מכפילים של 12 עד 13. לכן גם היום היא עדיין לא אטרקטיבית ביחס לאמריקה. אין היגיון כלכלי שהבורסה האמריקנית תיסחר במכפיל 19 ותל אביב במכפיל 17. הפער צריך להיות גדול יותר".