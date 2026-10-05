פרוטוקול ההוגנות אינו מחליף צוואה, אמנה משפחתית או הסכם בעלי מניות. הוא מניח את התשתית להחלטות שיעוגנו בהם. בסופו של דבר, השאלה החשובה אינה רק כמה קיבל כל ילד, אלא האם המשפחה יכולה להסביר מדוע נבחרה דרך חלוקה זו, ומה מבטיח שהעסק יוכל להמשיך לפעול אחריה. כי בסכסוכי ירושה, מאחורי הוויכוח על שווי המניות מסתתרת לא פעם שאלה אחרת, רגשית וטעונה: "למה אבא נתן לה יותר ממני?".