ארתור ליין לונדין (67), סוכן נדל"ן מאריזונה, פוטר ימים אחדים מהחברה איתה עבד, לאחר שרוסן באמצעות סרט הדבקה ואזיקונים במהלך טיסה של אמריקן איירליינס שהוסטה לבולטימור. התקרית התרחשה ב-3 בספטמבר בטיסה מספר 618 מדאלאס לניוארק, שם ישב לונדין במחלקה הראשונה והואשם כי הפך לתוקפני, הטיח כינויי גנאי גזעניים ונגד הומוסקסואלים, ותקף נוסעים אחרים - עד שאנשי צוות ונוסעים ריסנו אותו לפני הנחיתה הבלתי מתוכננת.
לפי עדותו של נוסע בשם חואן מחיה, קצין אכיפת חוק לשעבר שמיהר לעזור לאחר ששמע צעקות, ידו של לונדין הייתה על צווארו של שכנו למושב כשהמצב הסלים במהירות.
מחיה תיאר כי ננשך במהלך העימות, מה שהותיר עליו סימן נשיכה ברור. אחת הדיילות מסרה כי לונדין קיבל משקה אלכוהולי אחד בלבד לפני התקרית.
נוסע נוסף, ריצ'רד אולניק, סייע להחזיק את לונדין לאחר שהצוות ניסה לעצור אותו, וסיפר ל-CNN כי גם לאחר שנקשר, לונדין המשיך לנסות לקום, מה שהצריך אותו להישאר כורע לצדו כרבע שעה עד לנחיתה בבולטימור. "מבחינה פיזית, היכולת שלו לנוע בהחלט פחתה, אבל הבעיה לא נפתרה לגמרי", אמר אולניק.
שלושה נוסעים, ובהם מחיה ואולניק, השתמשו באזיקונים שסיפקו הדיילים, ולאחר מכן גם בסרט הדבקה כדי לקבע את לונדין למושבו.
כשהמצב בחזית התא הידרדר, הקברניט הסיט את הטיסה לנמל התעופה הבינלאומי בבולטימור, שם עלו גורמי אכיפה למטוס והוציאו את לונדין מהמטוס כדי שהטיסה תוכל להמשיך ליעדה המקורי.
לונדין נעצר עם הנחיתה בידי משטרת התחבורה של מרילנד, ועומד בפני אישומים של תקפידה מדרגה שנייה והפרת סדר. לפי רישומי בית המשפט, הוא התייצב לראשונה ב-4 בספטמבר, ויתר על זכותו לייצוג משפטי בהליך הראשוני ושוחרר ללא הפקדת ערבות; מועד הדיון הבא נקבע ל-19 באוקטובר.
בעקבות התקרית, חברת לונג רילטי, שעמה עבד לונדין, מיהרה לנתק כל זיקה אליו. בהצהרה שפרסמה בפייסבוק כתבה החברה כי "האישומים הפליליים המעוררים דאגה" עומדים בניגוד גמור לסטנדרטים שלה, וכי "אין לנו סובלנות להתנהגות שנופלת כל כך בבירור" מהציפיות ממי שמזוהה עמה.
מנכ"ל החברה, קווין קפלן, הבהיר כי אף שסוכני נדל"ן פועלים כקבלנים עצמאיים, לונדין אינו מקושר עוד לחברה בשום צורה. לפי רישומי מחלקת הנדל"ן של אריזונה, לונדין החזיק ברישיון נדל"ן מדינתי מאז 2001, ועבד עם משרדי לונג רילטי בטוסון ובטנקה ורדה מאז 2013.