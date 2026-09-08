במהלך טיסה של אמריקן איירליינס שהוסטה לבולטימור. התקרית התרחשה ב-3 בספטמבר בטיסה מספר 618 מדאלאס לניוארק, שם ישב לונדין במחלקה הראשונה והואשם כי הפך לתוקפני, הטיח כינויי גנאי גזעניים ונגד הומוסקסואלים, ותקף נוסעים אחרים - עד שאנשי צוות ונוסעים ריסנו אותו לפני הנחיתה הבלתי מתוכננת.

במהלך טיסה של אמריקן איירליינס שהוסטה לבולטימור. התקרית התרחשה ב-3 בספטמבר בטיסה מספר 618 מדאלאס לניוארק, שם ישב לונדין במחלקה הראשונה והואשם כי הפך לתוקפני, הטיח כינויי גנאי גזעניים ונגד הומוסקסואלים, ותקף נוסעים אחרים - עד שאנשי צוות ונוסעים ריסנו אותו לפני הנחיתה הבלתי מתוכננת.

לפי עדותו של נוסע בשם חואן מחיה, קצין אכיפת חוק לשעבר שמיהר לעזור לאחר ששמע צעקות, ידו של לונדין הייתה על צווארו של שכנו למושב כשהמצב הסלים במהירות.

לפי עדותו של נוסע בשם חואן מחיה, קצין אכיפת חוק לשעבר שמיהר לעזור לאחר ששמע צעקות, ידו של לונדין הייתה על צווארו של שכנו למושב כשהמצב הסלים במהירות.

לפי עדותו של נוסע בשם חואן מחיה, קצין אכיפת חוק לשעבר שמיהר לעזור לאחר ששמע צעקות, ידו של לונדין הייתה על צווארו של שכנו למושב כשהמצב הסלים במהירות.

מחיה תיאר כי ננשך במהלך העימות, מה שהותיר עליו סימן נשיכה ברור. אחת הדיילות מסרה כי לונדין קיבל משקה אלכוהולי אחד בלבד לפני התקרית.

מחיה תיאר כי ננשך במהלך העימות, מה שהותיר עליו סימן נשיכה ברור. אחת הדיילות מסרה כי לונדין קיבל משקה אלכוהולי אחד בלבד לפני התקרית.

מחיה תיאר כי ננשך במהלך העימות, מה שהותיר עליו סימן נשיכה ברור. אחת הדיילות מסרה כי לונדין קיבל משקה אלכוהולי אחד בלבד לפני התקרית.