עוד חוזה לאלביט באירופה: החברה דיווחה הבוקר (חמישי) כי זכתה בחוזה בהיקף של כ-260 מיליון דולר לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מסוג PULS ותחמושת למדינה החברה בנאט"ו. החוזה יבוצע על פני חמש שנים.
מערכת PULS, הבסט-סלר של אלביט בתחום הטילים, היא מערכת שיגור אוניברסלית המסוגלת לשגר רקטות בלתי מונחות, חימושים מונחים מדויקים וטילים לטווחים שונים, מה שמקנה לה גמישות מבצעית בשדה הקרב. המשגר מותאם במלואו לפלטפורמות גלגליות וזחליליות קיימות, ומאפשר הפחתה משמעותית בעלויות התחזוקה וההכשרה.
בחודשים האחרונים, למרות העוינות כלפי ישראל, דיווחה אלביט על רצף של זכיות, על רקע הגדלת תקציבי הביטחון והצטיידות מדינות אירופה לנוכח המתיחות העולמית והאיום הרוסי. רק בחודש שעבר זכתה החברה בחוזה דומה בהיקף של 235 מיליון דולר, ובאפריל זכתה בחוזה בסך 750 מיליון דולר עם יוון. צבר ההזמנות של החברה עומד על 32 מיליארד דולר.
בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות: "הבחירה המתמשכת במערכת PULS על ידי לקוחות אירופיים ולקוחות נאט"ו משקפת את הבשלות המבצעית של המערכת, את הרב-גוניות שלה ואת יכולתה לתת מענה לדרישות המשתנות של הכוחות המזוינים המודרניים. חוזה זה גם משקף את השותפויות ארוכות הטווח של אלביט מערכות עם לקוחות אירופיים ואת תפקידנו בתמיכה בתוכניות מרכזיות למודרניזציה ביטחונית ברחבי האזור".