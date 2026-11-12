מערכת PULS, הבסט-סלר של אלביט בתחום הטילים, היא מערכת שיגור אוניברסלית המסוגלת לשגר רקטות בלתי מונחות, חימושים מונחים מדויקים וטילים לטווחים שונים, מה שמקנה לה גמישות מבצעית בשדה הקרב. המשגר מותאם במלואו לפלטפורמות גלגליות וזחליליות קיימות, ומאפשר הפחתה משמעותית בעלויות התחזוקה וההכשרה.

מערכת PULS, הבסט-סלר של אלביט בתחום הטילים, היא מערכת שיגור אוניברסלית המסוגלת לשגר רקטות בלתי מונחות, חימושים מונחים מדויקים וטילים לטווחים שונים, מה שמקנה לה גמישות מבצעית בשדה הקרב. המשגר מותאם במלואו לפלטפורמות גלגליות וזחליליות קיימות, ומאפשר הפחתה משמעותית בעלויות התחזוקה וההכשרה.

מערכת PULS, הבסט-סלר של אלביט בתחום הטילים, היא מערכת שיגור אוניברסלית המסוגלת לשגר רקטות בלתי מונחות, חימושים מונחים מדויקים וטילים לטווחים שונים, מה שמקנה לה גמישות מבצעית בשדה הקרב. המשגר מותאם במלואו לפלטפורמות גלגליות וזחליליות קיימות, ומאפשר הפחתה משמעותית בעלויות התחזוקה וההכשרה.

בחודשים האחרונים, למרות העוינות כלפי ישראל, דיווחה אלביט על רצף של זכיות, על רקע הגדלת תקציבי הביטחון והצטיידות מדינות אירופה לנוכח המתיחות העולמית והאיום הרוסי. רק בחודש שעבר זכתה החברה בחוזה דומה בהיקף של 235 מיליון דולר, ובאפריל זכתה בחוזה בסך 750 מיליון דולר עם יוון. צבר ההזמנות של החברה עומד על 32 מיליארד דולר.

בחודשים האחרונים, למרות העוינות כלפי ישראל, דיווחה אלביט על רצף של זכיות, על רקע הגדלת תקציבי הביטחון והצטיידות מדינות אירופה לנוכח המתיחות העולמית והאיום הרוסי. רק בחודש שעבר זכתה החברה בחוזה דומה בהיקף של 235 מיליון דולר, ובאפריל זכתה בחוזה בסך 750 מיליון דולר עם יוון. צבר ההזמנות של החברה עומד על 32 מיליארד דולר.

בחודשים האחרונים, למרות העוינות כלפי ישראל, דיווחה אלביט על רצף של זכיות, על רקע הגדלת תקציבי הביטחון והצטיידות מדינות אירופה לנוכח המתיחות העולמית והאיום הרוסי. רק בחודש שעבר זכתה החברה בחוזה דומה בהיקף של 235 מיליון דולר, ובאפריל זכתה בחוזה בסך 750 מיליון דולר עם יוון. צבר ההזמנות של החברה עומד על 32 מיליארד דולר.