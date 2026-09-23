מיקרוסופט הודיעה הבוקר (רביעי) על מינויו של אוהד יאסין כמנכ״ל מרכז המחקר והפיתוח שלה בישראל, התפקיד הבכיר ביותר של ענקית הטק בארץ. יאסין יחליף את מיכל ברוורמן-בלומנשטיק, שפורשת ממיקרוסופט לאחר 13 שנים בחברה, מתוכן שש וחצי שנים כמנכ״לית מרכז המחקר והפיתוח בישראל. יאסין ייכנס לתפקידו בתחילת נובמבר.

לאחרונה הודיעה מיקרוסופט גם על מינויו של נתי אמסטרדם למנכ״ל פעילות המכירות והשיווק של החברה בישראל, והוא ייכנס לתפקידו באוקטובר.

גלריה אוהד יאסין, מנכ"ל מיקרוסופט ישראל ( צילום: אבישג שאר-ישוב )

לצד תפקידו החדש, ימשיך יאסין לכהן כסגן נשיא תאגידי בחברה ולהוביל את פעילות "הענן הריבוני" (International Sovereign Clouds) של מיקרוסופט. בתפקיד זה הוא אחראי על עיצוב האסטרטגיה הגלובלית בתחום, ועל פעילות ענני השותפים הלאומיים ופעילות הענן הפרטי.

יאסין הצטרף למיקרוסופט ב־2014 ומאז היה שותף לצמיחתו ולהתרחבותו של מרכז המחקר והפיתוח בישראל. במהלך שנותיו בחברה הקים והצמיח קבוצות מוצר ופעילויות חדשות בתחומי הענן, הבינה המלאכותית, התוכנה והחומרה, שהשתלבו בפעילותה הגלובלית של מיקרוסופט.

לפני מיקרוסופט עבד יאסין כעשור ב־SAP, וקודם לכן עבד כחמש שנים בחברות סטארטאפ ישראליות.

מיכל ברוורמן-בלומנשטיק ( צילום: נתנאל טוביאס )

יאסין הוא בעל תואר שני בניהול מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון במדעי המחשב מאוניברסיטת רייכמן. לאורך השנים פרסם מאמרים וזכה בפרסים אקדמיים, והוא רשום כממציא מספר פטנטים. לצד פעילותו המקצועית, הוא חבר בוועד המנהל של עמותת ״לא עומדות מנגד״.

מרכז המחקר והפיתוח של מיקרוסופט בישראל היה המרכז הראשון של החברה מחוץ לארצות הברית. לאורך השנים התבסס כמרכז פיתוח אסטרטגי של מיקרוסופט העולמית ובשנים האחרונות כמוקד מצוינות בתחומי הבינה המלאכותית והסייבר. המרכז פועל בשישה אתרים ברחבי הארץ, כשהקמפוס הגדול ביותר שלו נמצא בהרצליה ולצידו אתרים בתל אביב, בחיפה, בנצרת, בבאר שבע ובירושלים. כיום, צוותי המרכז לוקחים חלק משמעותי בפיתוח טכנולוגיות ומוצרי ליבה של מיקרוסופט, המשמשים מיליוני לקוחות ומשתמשים ברחבי העולם.