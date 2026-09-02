מנכ"לית מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, מיכל ברוורמן-בלומשטיק, פורשת מהחברה לאחר 6.5 שנים בתפקיד ו-13 שנים בענקית הטק.

לצד הובלת המרכז בישראל, ברוורמן-בלומשטיק כיהנה כ-CTO (מנהלת טכנולוגיות ראשית) בחטיבת האבטחה העולמית של מיקרוסופט. היא תישאר בתפקידה עד סוף השנה, ומיקרוסופט תודיע בהמשך על מינוי מחליף שיוביל את מרכז המחקר והפיתוח הגדול שלה בארץ.

גלריה מיכל ברוורמן בלומנשטיק ( צילום: יוסי זליגר )

רק לפני כארבעה חודשים פרש מתפקידו במפתיע גם מנכ"ל שלוחת המכירות של מיקרוסופט בישראל, אלון חיימוביץ', אחרי ארבע שנים בתפקיד. לפי הערכות בענף, הפרישה הייתה תוצאה של בדיקה שקטה שערכה הנהלת מיקרוסופט העולמית בעבודת הסניף המקומי שלה מול משרד הביטחון, בעיקר בעקבות פרשת השימוש שעשתה יחידה 8200 בשרתי החברה במהלך המלחמה. התפקיד נותר מאז בלתי מאויש, ומחליפו של חיימוביץ', נתי אמסטרדם, שמונה רק בשבוע שעבר, מגיע בכלל מחוץ לחברה - משלוחת אנבידיה בישראל.

ברוורמן-בלומנשטיק היא מנהלת בכירה במיקרוסופט העולמית. היא הצטרפה לחברה לפני 13 שנים כדי להקים ולהוביל את קבוצת האבטחה בענן של החברה בישראל. בהמשך הייתה שותפה להקמת חטיבת אבטחת הענן וה-AI של מיקרוסופט העולמית, ולאחר הקמתה מונתה לתפקיד ה-CTO של החטיבה. לאורך השנים הייתה שותפה לפיתוח ולהשקה של כמה ממוצרי הסייבר המרכזיים של מיקרוסופט, ותרמה לצמיחת תחום הסייבר בחברה והפיכתו לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים שלה.

מיקרוסופט מעסיקה בישראל כ-3,000 עובדים, ובשש וחצי השנים האחרונות עמדה ברוורמן-בלומנשטיק בראש מרכז המחקר והפיתוח של החברה בארץ, שמתנהל בנפרד משלוחת המכירות שלה. בתקופת כהונתה הוכפל מספר העובדים במרכז, והוא הפך לאחד משלושת מרכזי הפיתוח האסטרטגיים של מיקרוסופט בעולם. כ-30 קבוצות מוצר שונות פיתחו כאן תחת הנהגתה את מוצרי הליבה הכי רגישים - מחציתם בתחום הסייבר, האבטחה והשמירה על הפרטיות - המשמשים מיליונים ברחבי העולם.

אלון חיימוביץ'. עזב במפתיע ( צילום: טל שחר )

לצד תפקידה במיקרוסופט, ברוורמן-בלומנשטיק היא פעילה מובילה בישראל בתחום קידום הנשים בתעשיית ההייטק והגדלת ייצוגן בתפקידים טכנולוגיים וניהוליים.

לאורך שנים הייתה למיקרוסופט הלא-רשמית מערכת יחסים אינטימית עם ישראל. לא ברור אם פרישתה של המנכ"לית הבכירה נובעת מנסיבות אישיות או מקצועיות, או שגם היא נוגעת לחוסר האמון שהתפתח בהנהלה העולמית של מיקרוסופט בהנהגה המקומית בישראל - תקדים מסוכן שממשיך להקרין על תעשיית ההייטק בישראל כולה.