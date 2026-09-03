חברת הנדל"ן סופרין אחזקות, שבשליטת ליאון וצחי סופרין, דיווחה על עסקה למכירת 2.5 קומות משרדים לרוכשת אחת לשימוש עצמי, בפרויקט ״מתחם התנופה״, באזור התעסוקה תלפיות בירושלים. בעקבות המכירה יאוכלסו כ- 69% משטחי המשרדים בפרויקט. הפרויקט שייך לקבוצת סופרין, וייס ואורקום נדל"ן.

חברת הנדל"ן סופרין אחזקות, שבשליטת ליאון וצחי סופרין, דיווחה על עסקה למכירת 2.5 קומות משרדים לרוכשת אחת לשימוש עצמי, בפרויקט ״מתחם התנופה״, באזור התעסוקה תלפיות בירושלים. בעקבות המכירה יאוכלסו כ- 69% משטחי המשרדים בפרויקט. הפרויקט שייך לקבוצת סופרין, וייס ואורקום נדל"ן.

עסקה בירושלים: חברת הנדל"ן סופרין אחזקות, שבשליטת ליאון וצחי סופרין, דיווחה על עסקה למכירת 2.5 קומות משרדים לרוכשת אחת לשימוש עצמי, בפרויקט ״מתחם התנופה״, באזור התעסוקה תלפיות בירושלים. בעקבות המכירה יאוכלסו כ- 69% משטחי המשרדים בפרויקט. הפרויקט שייך לקבוצת סופרין, וייס ואורקום נדל"ן.

ההסכם שנחתם מתייחס לשטח של כ-4,657 מ"ר ברוטו עם 49 חניות ושטחי אחסנה. התמורה בעבור השטח - כ-82.1 מיליון שקל, בתוספת מע"מ. מדובר בעסקה בשלב ג' של הפרויקט, הנמצא בשלב סיום תהליך הבניה וטרום אכלוס.

ההסכם שנחתם מתייחס לשטח של כ-4,657 מ"ר ברוטו עם 49 חניות ושטחי אחסנה. התמורה בעבור השטח - כ-82.1 מיליון שקל, בתוספת מע"מ. מדובר בעסקה בשלב ג' של הפרויקט, הנמצא בשלב סיום תהליך הבניה וטרום אכלוס.

ההסכם שנחתם מתייחס לשטח של כ-4,657 מ"ר ברוטו עם 49 חניות ושטחי אחסנה. התמורה בעבור השטח - כ-82.1 מיליון שקל, בתוספת מע"מ. מדובר בעסקה בשלב ג' של הפרויקט, הנמצא בשלב סיום תהליך הבניה וטרום אכלוס.

פרויקט "מתחם התנופה", הכולל כ- 57,000 מ"ר למסחר ותעסוקה, ממוקם במרכז המסחר והתעסוקה בתלפיות על רחוב פייר קניג, עם נגישות לתחנות הרכבת הקלה ולצירי התנועה הראשיים. בעסקה ייצג את קבוצת סופרין ושותפיה עורך הדין אלי גוזלן ממשרד פישר ושות׳.

פרויקט "מתחם התנופה", הכולל כ- 57,000 מ"ר למסחר ותעסוקה, ממוקם במרכז המסחר והתעסוקה בתלפיות על רחוב פייר קניג, עם נגישות לתחנות הרכבת הקלה ולצירי התנועה הראשיים. בעסקה ייצג את קבוצת סופרין ושותפיה עורך הדין אלי גוזלן ממשרד פישר ושות׳.

פרויקט "מתחם התנופה", הכולל כ- 57,000 מ"ר למסחר ותעסוקה, ממוקם במרכז המסחר והתעסוקה בתלפיות על רחוב פייר קניג, עם נגישות לתחנות הרכבת הקלה ולצירי התנועה הראשיים. בעסקה ייצג את קבוצת סופרין ושותפיה עורך הדין אלי גוזלן ממשרד פישר ושות׳.