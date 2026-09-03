עסקה בירושלים: חברת הנדל"ן סופרין אחזקות, שבשליטת ליאון וצחי סופרין, דיווחה על עסקה למכירת 2.5 קומות משרדים לרוכשת אחת לשימוש עצמי, בפרויקט ״מתחם התנופה״, באזור התעסוקה תלפיות בירושלים. בעקבות המכירה יאוכלסו כ- 69% משטחי המשרדים בפרויקט. הפרויקט שייך לקבוצת סופרין, וייס ואורקום נדל"ן.
ההסכם שנחתם מתייחס לשטח של כ-4,657 מ"ר ברוטו עם 49 חניות ושטחי אחסנה. התמורה בעבור השטח - כ-82.1 מיליון שקל, בתוספת מע"מ. מדובר בעסקה בשלב ג' של הפרויקט, הנמצא בשלב סיום תהליך הבניה וטרום אכלוס.
פרויקט "מתחם התנופה", הכולל כ- 57,000 מ"ר למסחר ותעסוקה, ממוקם במרכז המסחר והתעסוקה בתלפיות על רחוב פייר קניג, עם נגישות לתחנות הרכבת הקלה ולצירי התנועה הראשיים. בעסקה ייצג את קבוצת סופרין ושותפיה עורך הדין אלי גוזלן ממשרד פישר ושות׳.
ליאון סופרין, מנכ"ל קבוצת סופרין ציין בהמשך לדיווח על חתימת העסקה: "מדובר בעסקה אסטרטגית עבור החברה, בטח בתקופה מאתגרת זו, והיא מציפה את הביקוש הקשיח למשרדים בירושלים והצורך במגדלי משרדים חדשים ברמת Class A. לרוכשת, אופק פעילות ארוך טווח והאמון שלה בפרויקט ובאיכותו, מציפה ערך רב עבור החברה ושותפיה. כל מכירות הפרויקט עד כה, צפויות לספק את פירעון יתרת החוב הבנקאי בגין הפרויקט, רובו ככולו".