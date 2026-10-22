התקדמות בפרויקט נוסף בשדה דב: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה את תוכנית העיצוב של חברת שיכון ובינוי נדל"ן בצפון רובע שדה דב בתל-אביב (מגרש 3203). מדובר בשלב תכנוני המאפשר לחברה להתקדם בהליכי הרישוי לקראת קבלת היתר בנייה. על התכנון האדריכלי של הפרויקט אמון משרד יסקי מור סיון אדריכלים.

הפרויקט, המתוכנן על מגרש בשטח של כ־5 דונם, יכלול 185 יחידות דיור בשני מבנים: מגדל מגורים בן 20 קומות ובניין מרקמי נוסף בן 9 קומות. תמהיל הדירות יכלול דירות בגדלים שונים, כאשר כ־25% מהן דירות קטנות, כ־25% דירות בינוניות וכ־50% דירות גדולות.

לצד יחידות הדיור, הפרויקט יכלול כ־3,000 מ"ר של שטחי תעסוקה באגף בן ארבע קומות וכ־1,400 מ"ר של שטחי מסחר בקומת הקרקע, בעיקר לאורך החזית הפונה לרחוב. על גג אגף התעסוקה מתוכננים מתחם רווחה ובריכת שחייה, שיהיו מחוברים למגדל המגורים באמצעות גשר.

הדמיית הפרויקט של שיכון ובינוי בשדה דב ( הדמיה: יסקי אדריכלים )

בנוסף, הפרויקט יכלול כ-3.4 דונם של שטחים פתוחים לשימוש הציבור, המהווים כ־60% משטח המגרש. שטחים אלה יכללו אזורים מגוננים, חצרות פנימיות ושבילי הליכה, שיאפשרו מעבר נוח ונגיש בין הרחובות הסובבים את הפרויקט לבין הפארק העירוני הסמוך.

מהחברה נמסר כי "אישור תוכנית העיצוב מסכם תהליך תכנון מפורט שנערך מול מחלקת אדריכל העיר וגורמי המקצוע בעיריית תל אביב, במסגרתו גובשו המאפיינים האדריכליים והתכנוניים של המתחם. האישור מהווה צעד משמעותי בדרך למימוש הפרויקט, המשלב מגורים, תעסוקה ומסחר ברובע שדה דב המתפתח".

צלם: מיכה לובטון