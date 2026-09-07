זה תקופה ארוכה שנתוני המכירות בירידה ברמה הארצית. אבל כשמסתכלים על הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות, צוללים לתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומביטים גם על האזורים הגאוגרפיים השונים, עולה תמונה מגוונת ועולה גם נתון אחד מפתיע, שמתייחס ליהודה ושומרון. כך מתברר שביהודה ושומרון היקפי המכירות הלכו וגדלו לאחרונה בהיקף ניכר.

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) למחצית הראשונה של שנת 2026 חושפים תמונת מצב מפתיעה. ביהודה ושומרון נמכרו בינואר–יוני 2026 כ-534 דירות חדשות – נתון המציג זינוק חד בקצב המכירה. בהשוואה למכירות בשנת 2025, ניתן לראות את ההבדל המשמעותי, כאשר בשנה זו כולה נמכרו 453 דירות בסך הכול. מדובר בשיעור צמיחה גבוה מאוד, שבולט מעל האזורים האחרים, ודאי בתקופה המתאפיינת במיעוט מכירות.

"קונים יותר ביו"ש". הדמיית פרויקט מגורים באפרת ( הדמיה: OLIVE )

כמו כן ניתן ללמוד על מגמה נוספת מעניינת שמתרחשת ביהודה ושומרון - שינוי מבני באופי ובתמהיל הבנייה הפעילה בעשור האחרון. בעוד בשנת 2016 היוו צמודי הקרקע (1–2 קומות) נתח מרכזי של כ-44.1% מהבנייה הפעילה ביו"ש, חלקם ירד עד למרץ 2026 לכ-31.2% בלבד. מנגד הבנייה הרוויה הנמוכה-בינונית (בניינים בני 3–6 קומות) חוותה תנופה, זינקה מכ-25.2% לכ-47.1% מהיקף הבנייה הפעילה, והפכה לעוגן המרכזי של הפיתוח הנדל"ני באזור.

מה מוביל לשינוי? האם מדובר במגמה חדשה? האם מדובר ברכישה מתוך אידיאולוגיה ואולי פשוט בגלל המחיר? רן ינאי, מנכ"ל ובעלים צ.פ חברה לבניין, חברה שבונה כיום ביו"ש ומחזיקה בצבר של 1,000 יח"ד בבנייה פעילה באזור, מנסה להסביר: "הזינוק החד במכירות ובקצב הפעילות ביהודה ושומרון אינו הפתעה עבור מי שמנהל כאן פעילות לאורך זמן. מעבר למניעים האידאולוגיים המסורתיים, אנחנו רואים גל משמעותי של אוכלוסיות חדשות ומשפחות צעירות, הבוחרות להגיע לאזור בגלל הקהילתיות ביישובים".

ינאי מתייחס גם לפרופיל הרוכשים ומוסיף: "אפשר לראות שינוי דרמטי בפרופיל הרוכשים ביהודה ושומרון. ההגירה לאזור כבר מזמן לא מונעת מאידיאולוגיה בלבד, אלא מתאפיינת בקהל מגוון מאוד, משפחות צעירות ומשפרי דיור שמגיעים מערים, כמו ירושלים, פתח תקווה, מודיעין ואזור השרון. מה שמוביל אותם לכאן הוא החיפוש אחר חיי קהילה, מרחבים פתוחים ולא צפופים, והאפשרות לרכוש דירה חדשה במחירים נגישים שכבר כמעט בלתי אפשרי למצוא בלב הארץ. רק כדי לסבר את האוזן, בפרויקט 'הבית בעלי' ביישוב עלי אנחנו מוכרים דירת 115 מ"ר ב-1.6 מיליון שקל. אלמנט נוסף שתרם משמעותית לשינוי בפרופיל הרוכשים קשור לפיתוח תשתיות הכבישים, שמקצר את המרחקים למרכז. בפרויקט שסיימנו לא מזמן בקריית נטפים, ראינו שהנסיעה מהיישוב לאזורי התעסוקה בפתח תקווה על כביש , כמעט זהה לזמן שלוקח לצאת מאחת השכונות הצפוניות בפתח תקווה עצמה".