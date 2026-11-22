כמה באמת שווה החתימה על הכתובה? עבור זוגות רבים מדובר במסמך מסורתי שנחתם רגע לפני החופה, כשהאפשרות של גירושין נראית רחוקה. אלא שאותה התחייבות, שניתנה ברגע של שמחה, עלולה להפוך כעבור שנים למחלוקת משפטית בשווי מאות אלפי שקלים. בחודשים האחרונים מסתמנות התפתחויות משמעותיות בתחום חיוב הכתובה, הן ביחס לסכומים הנקובים בה והן בשאלת הזכאות לתשלומה.

באוגוסט 2026 החליטה מועצת הרבנות הראשית להגביל את סכומי הכתובה במסגרת רישום הנישואין לטווח שבין 36 אלף ל-360 אלף שקל. ההחלטה התקבלה על רקע מקרים שבהם חתנים התחייבו לסכומים של מיליוני שקלים, לעיתים מבלי להבין את משמעות ההתחייבות.

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אולם ההתפתחות המעניינת באמת נוגעת לשאלה אחרת: באילו נסיבות ניתן לפטור בעל מתשלום הכתובה? לאחרונה פורסם פסק דין של בית הדין הרבני הגדול, שבו הוזכר כי אחד מחברי ההרכב מכין חיבור בשם "תורת הכתובה", שנועד להנחות את בתי הדין הרבניים בבחינת הנסיבות שבהן יש לחייב בעל בתשלום כתובה.

אף שהחיבור טרם פורסם, מפסק הדין עולה כי הוא עשוי לשמש בעתיד בסיס למדיניות שתצמצם את האפשרות לפטור בעל מתשלום הכתובה. נקודת המוצא העולה מהגישה המתוארת היא שעל הבעל לשלם את הכתובה, אלא אם יוכיח שהאחריות לפירוק הנישואין מוטלת על האישה בלבד, בנסיבות המצדיקות פטור.

עצם העובדה שאישה יזמה את הגירושין או עזבה את בית המגורים לא מספיקה כשלעצמה כדי לשלול את זכאותה לכתובה. יש לבחון את הנסיבות שהובילו לקרע ואת הראיות לאחריות הצדדים.

לאורך שנים ייצגתי לקוחות בתביעות כתובה רבות. הניסיון לימד אותי שההצלחה לא מתחילה באולם בית הדין אלא הרבה קודם, בבניית אסטרטגיה משפטית מדויקת, באיסוף ראיות, בניתוח נסיבות הפירוד ובהבנת מכלול ההליכים המתנהלים בין בני הזוג.

צילום: ניב קנטור

תביעת כתובה אינה רק דרישה כספית. מדובר בהליך המחייב היכרות מעמיקה עם הדין, יכולת לזהות את נקודות החוזק והחולשה בתיק ולבנות מהלך משפטי המותאם לנסיבותיו. כל תיק מחייב חשיבה עצמאית. לעיתים דווקא פרט שנראה שולי בתחילת הדרך עשוי להשפיע על ההכרעה. המטרה היא לא רק לנהל את ההליך, אלא לבנות אסטרטגיה שתשרת את האינטרסים של הלקוח.

סוגיה נוספת היא היחס בין חיוב בכתובה לבין איזון המשאבים. במקרים המתאימים עשוי להתבצע קיזוז בין חיוב הכתובה לבין כספים המגיעים לאישה מהבעל במסגרת חלוקת הרכוש, כדי למנוע כפל תשלום. מנגד, כשהאישה נדרשת להעביר כספים לבעל במסגרת איזון המשאבים, עשויה להיות לתביעת הכתובה משמעות כלכלית אחרת.

ניהול נכון של תיק גירושין מחייב ראייה רחבה. לא מספיק לדעת מה ניתן לדרוש. צריך להבין כיצד כל החלטה משפיעה על התוצאה הכלכלית הכוללת.

לאורך השנים פגשתי נשים שהיו מוכנות לוותר על הכתובה שלהן מבלי להבין את שוויה, ולצידן גברים שהיו משוכנעים שלא יחויבו בתשלום שלה. בשני המקרים, להחלטה עלולות להיות השלכות כלכליות משמעותיות.

מניסיוני, ההבדל טמון לא פעם בתכנון מוקדם. לפני שאתן מוותרות על הכתובה, או שאתם מניחים שלא תחויבו בתשלומה, חשוב כבר בתחילת הדרך לבנות אסטרטגיה נכונה המבוססת על ניסיון, היכרות עם הדין וניתוח מדויק של הראיות. זה עשוי להיות ההבדל בין ויתור על זכויות משמעותיות לבין מיצוי שלהן.