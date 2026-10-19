ניצחון לבעלי הדירות בשכונת דורה (רמת ידין) בדרום נתניה. לאחר מאבק משפטי מצד הדיירים נגד עיריית נתניה, שביקשה להגביל את תוספת השטחים לבעלי הדירות בפרויקט פינוי בינוי גדול בדרום העיר ל-12 מ"ר בהתאם למסמך המדיניות שלה, הודיעה העירייה כי היא מושכת את התנגדותה. בעקבות כך, ועדת הערר מחוז מרכז החליטה כי לא תוגבל תוספת השטחים לדירות החדשות בפרויקט.

משמעות ההחלטה: לפי החוזים שעליהם חתמו הדיירים מול היזמים, נקבע כי שטח הדירות החדשות לדיירים יהיה 85 מ"ר או תוספת של 20 מ"ר על שטח הדירה הקיים לפי הגבוה מביניהם, כך שהדירות הישנות כיום במתחם - שרובן בשטח של 46 מ"ר - יוכלו לקבל תוספת שטחים חריגה בדירות החדשות של עד כ-40 מ"ר. דירות אחרות יוכלו לקבל תוספת שטחים של לפחות 20 מ"ר.

מבני השיכון בשכונת דורה בנתניה ( צילום: מתן סימון )

מתחם ההתחדשות העירונית בשכונת דורה נתניה אושר בוועדה המקומית בינואר 2025. הוא נמצא בין הרחובות קדושי עירק מצפון, יחזקאל ממזרח, ירמיהו מדרום ושדרות בן צבי ממערב. התוכנית כוללת בנייה של 320 דירות חדשות במקום 88 דירות קיימות במבני רכבת ישנים. הוועדה התנתה את אישור התוכנית בהגבלת תוספת השטח בדירות החדשות ל-12 מ"ר ומרפסת, בהתאם למסמך מדיניות שקבעה ב-2019. הגבלה זו הייתה גורפת לכלל הדירות הישנות במתחם.

בעלי הדירות התנגדו להחלטה ופנו לוועדה המקומית באמצעות עו"ד ירון שלומוביץ ממשרד שלומוביץ-סורקין ושות', יחד עם עו"ד ושמאי המקרקעין משה בן-אהרון. הם טענו כי הגבלת התמורות במסמך המדיניות העירונית אינה צודקת והחלטת הוועדה איננה חוקית. פנייתם נדחתה על הסף על ידי הוועדה המקומית.

העתירה התקבלה

הדיירים לא אמרו נואש והגישו באמצעות בא כוחם בקשת ערר על דחיית התנגדותם בפני ועדת הערר מחוז מרכז. יו"ר ועדת הערר, עו"ד דביר סגלוביץ', דחה בדצמבר אשתקד את בקשתם למתן רשות ערר על החלטת הוועדה המקומית. בהחלטתו קבע כי סמכותה של הוועדה המקומית להגביל את התמורות בעיר.

בעקבות החלטת ועדת הערר עתרו הדיירים לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד. נטען כי ההגבלה ל-12 מ"ר מצמצמת את יכולתם לנהל משא ומתן מול יזמים על התמורה שיקבלו במסגרת פינוי בינוי. לטענתם, אם יזם מסכים להעניק להם דירה גדולה יותר בתמורה לדירתם הישנה, אין זה מסמכותה של הוועדה המקומית למנוע זאת בהתאם להוראות התוכנית.

ביולי השנה קיבל שופט בית המשפט המחוזי, מוטי פירר, את עתירת הדיירים והורה להחזיר את הדיון לוועדה המחוזית. הוא קבע כי מתקיימים התנאים המאפשרים לדיירים לערער על הסוגיות הנוגעות למגבלות על תוספת השטחים בדירות במתחם.

בעקבות זאת, עיריית נתניה בחנה את טענותיה והשיבה לוועדת הערר כי לאחר בדיקת צוות מקצועי מטעמה, מדיניות התמורות שעליה הסתמכה אינה חלה על תוכנית מתחם דורה והסכימה להסיר את מגבלות השטחים מהתוכנית. השבוע הגישו הצדדים לוועדת הערר המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז הודעה משותפת על ההסכמות, ובעקבותיה הסתיים ההליך.

עו"ד שלומוביץ אמר: "זו בשורה חסרת תקדים לדיירים במתחם דורה בנתניה, שהתמודדו עם מנגנון בירוקרטי ומשפטי. מדובר במשפחות משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, שגרות שנים רבות בתנאים קשים וכל רצונם היה עתיד מגורים טוב, נכון ובטוח יותר. למקרה של מתחם דורה יהיו השלכות לא רק בנתניה, אלא בכל רחבי הארץ. הרשויות המקומיות יידרשו לחשוב היטב לפני שהן מפחיתות לדיירים את התמורות במתחמי התחדשות עירונית, במקום לבטל בהינף יד את הזכויות הלגיטימיות שלהם".

עו"ד ושמאי בן-אהרון הוסיף: "חלק ממוסדות התכנון שכחו שהדיירים הם בעלי הקרקע, ואין זה מסמכותם ליטול מהם זכות זו. להחלטה ולפסק הדין שקדם לה עוד תהיה השפעה רבה על ענף ההתחדשות העירונית. יש בהחלטה להשיב את הכוח לחלשים במקום לחזק את החזקים. רצוי שוועדות התכנון יתנו אמון בדיירים וביועצים מטעמם, ולא יכנסו בנעלי בעלי הדירות ויחליטו במקומם".