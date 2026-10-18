הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים אישרה בימים האחרונים באופן סופי את התוכנית להתחדשות מתחם בית הקולנוע ההיסטורי אוריון בירושלים, הכוללת 202 יחידות דיור, 140 חדרי מלון, שטחי מסחר, כ-3,300 מ"ר למבני ציבור ופיאצה. בית הקולנוע ההיסטורי ישומר ויחזור לפעול כאולם קולנוע ותרבות.
מדובר בתוכנית שאושרה להפקדה בפברואר אשתקד, והיא מציעה התחדשות של אחד המתחמים המרכזיים בלב הבירה באמצעות הקמת מתחם עירוני מעורב שימושים, מגורים, מלונאות, שטחי מסחר, מוסדות ציבור ושטחים פתוחים, תוך שימור המבנים ההיסטוריים והמורשת האדריכלית של המקום.
במסגרת התוכנית, הממוקמת במתחם הרחובות הלל, שמאי וההסתדרות, בסמיכות לציר הרכבת הקלה ברחוב המלך ג'ורג', יוקמו 202 יחידות דיור בשני מגדלים בני 34 ו-30 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, כ-30 דירות יהיו קטנות בשטח של עד 55 מ"ר. בנוסף, התוכנית כוללת מלון בן 12 קומות עם 140 חדרים וחזיתות מסחריות לאורך הרחובות הסובבים.
בלב המתחם תוקם פיאצה עירונית ירוקה, שלפי הוועדה "תשמש מרחב ציבורי פתוח לבילוי, שהייה ומפגש, תחזק את ההליכתיות במרכז העיר ותשפר את הקישוריות בין הרחובות הלל, שמאי וההסתדרות".
אחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית הוא שימור קולנוע אוריון ההיסטורי והחזרתו לפעילות כאולם קולנוע ותרבות אחרי 30 שנה. במסגרת השימור, יישמרו מאפייניו האדריכליים הייחודיים של המבנה, לרבות קונסטרוקציית הפלדה המאפיינת אותו. בנוסף, התוכנית כוללת את שימורו של בית ליפשיץ, כחלק מהמאמץ לשלב בין פיתוח עירוני חדש לשמירה על המורשת ההיסטורית של מרכז ירושלים.
התוכנית, שהוגשה ביוזמת חברת תנופה ונערכה על ידי משרד האדריכלים הבינלאומי איאן באדר אדריכלים, כוללת, כאמור, גם הקצאת שטחים ציבוריים מבונים בהיקף של כ-3,300 מ"ר, המיועדים לשימושים ציבוריים מגוונים, בהם מכללה, בית ספר או מוסדות תרבות.
בית הקולנוע אוריון מהווה את אחד מהסמלים וממוסדות תרבות המיתולוגיים ביותר של ירושלים. הוא נפתח ביולי 1938 במרכז העיר והמבנה הייחודי שלו, בצורת חצי גליל עם גג קל משקל הנתמך בקשתות פלדה, תוכנן בהשראת אולם המוזיקה רדיו סיטי בניו יורק. האולם הכיל בשיאו כ-1,400 מושבים, כולל יציע כבוד לנציבים הבריטיים ולעסקנים ציונים. הוא הוקם בשותפות בין דאוד דג’אני, משפחת דבאח ומשה יוסף מזרחי ובניו, ובהמשך עבר לבעלות מלאה של משפחת מזרחי.
הקולנוע המשיך לפעול עד שנות ה-90, ולאחר מכן המבנה שימש למטרות שונות, כולל סניף של מקדונלד’ס. ב-2018 שופץ המבנה והוסב להוסטל ומרכז תרבות בשם "הוסטל סינמה", במטרה לשמר את המורשת ההיסטורית של המקום. שחזור בית הקולנוע יבוצע, כאמור, כחלק מפרויקט גדול יותר. ההשראה למיזם השימור נשאבה מפרויקט השחזור של קולנוע אסתר בכיכר דיזנגוף בתל אביב והפיכתו למלון סינמה.
מתכנן מחוז ירושלים במינהל התכנון, אדריכל דן קינן, מסר: "התוכנית מהווה בשורה משמעותית להתחדשות מרכז העיר ירושלים, ומציגה מודל ייחודי המשלב פיתוח עירוני אינטנסיבי עם שימור המורשת ההיסטורית והאדריכלית. לצד תוספת של מגורים, מסחר ומלונאות, התוכנית שמה דגש מיוחד על איכות המרחב הציבורי, הקמת מוסדות חינוך ותרבות ויצירת פיאצה עירונית ירוקה בלב העיר. החזרתו של קולנוע אוריון ההיסטורי לפעילות היא נדבך חשוב בחיזוק הזהות התרבותית של מרכז ירושלים ובהפיכתו למוקד עירוני תוסס, פעיל ונגיש לתושבים ולמבקרים".