איפה נמכר פנטהאוז עם מרפסת של 80 מ"ר בפחות מ-4 מיליון שקל?

איפה נמכר פנטהאוז עם מרפסת של 80 מ"ר בפחות מ-4 מיליון שקל?

מדובר בתוכנית שאושרה להפקדה בפברואר אשתקד, והיא מציעה התחדשות של אחד המתחמים המרכזיים בלב הבירה באמצעות הקמת מתחם עירוני מעורב שימושים, מגורים, מלונאות, שטחי מסחר, מוסדות ציבור ושטחים פתוחים, תוך שימור המבנים ההיסטוריים והמורשת האדריכלית של המקום.

מדובר בתוכנית שאושרה להפקדה בפברואר אשתקד, והיא מציעה התחדשות של אחד המתחמים המרכזיים בלב הבירה באמצעות הקמת מתחם עירוני מעורב שימושים, מגורים, מלונאות, שטחי מסחר, מוסדות ציבור ושטחים פתוחים, תוך שימור המבנים ההיסטוריים והמורשת האדריכלית של המקום.

מדובר בתוכנית שאושרה להפקדה בפברואר אשתקד, והיא מציעה התחדשות של אחד המתחמים המרכזיים בלב הבירה באמצעות הקמת מתחם עירוני מעורב שימושים, מגורים, מלונאות, שטחי מסחר, מוסדות ציבור ושטחים פתוחים, תוך שימור המבנים ההיסטוריים והמורשת האדריכלית של המקום.

במסגרת התוכנית, הממוקמת במתחם הרחובות הלל, שמאי וההסתדרות, בסמיכות לציר הרכבת הקלה ברחוב המלך ג'ורג', יוקמו 202 יחידות דיור בשני מגדלים בני 34 ו-30 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, כ-30 דירות יהיו קטנות בשטח של עד 55 מ"ר. בנוסף, התוכנית כוללת מלון בן 12 קומות עם 140 חדרים וחזיתות מסחריות לאורך הרחובות הסובבים.

במסגרת התוכנית, הממוקמת במתחם הרחובות הלל, שמאי וההסתדרות, בסמיכות לציר הרכבת הקלה ברחוב המלך ג'ורג', יוקמו 202 יחידות דיור בשני מגדלים בני 34 ו-30 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, כ-30 דירות יהיו קטנות בשטח של עד 55 מ"ר. בנוסף, התוכנית כוללת מלון בן 12 קומות עם 140 חדרים וחזיתות מסחריות לאורך הרחובות הסובבים.

במסגרת התוכנית, הממוקמת במתחם הרחובות הלל, שמאי וההסתדרות, בסמיכות לציר הרכבת הקלה ברחוב המלך ג'ורג', יוקמו 202 יחידות דיור בשני מגדלים בני 34 ו-30 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, כ-30 דירות יהיו קטנות בשטח של עד 55 מ"ר. בנוסף, התוכנית כוללת מלון בן 12 קומות עם 140 חדרים וחזיתות מסחריות לאורך הרחובות הסובבים.

בלב המתחם תוקם פיאצה עירונית ירוקה, שלפי הוועדה "תשמש מרחב ציבורי פתוח לבילוי, שהייה ומפגש, תחזק את ההליכתיות במרכז העיר ותשפר את הקישוריות בין הרחובות הלל, שמאי וההסתדרות".

בלב המתחם תוקם פיאצה עירונית ירוקה, שלפי הוועדה "תשמש מרחב ציבורי פתוח לבילוי, שהייה ומפגש, תחזק את ההליכתיות במרכז העיר ותשפר את הקישוריות בין הרחובות הלל, שמאי וההסתדרות".

בלב המתחם תוקם פיאצה עירונית ירוקה, שלפי הוועדה "תשמש מרחב ציבורי פתוח לבילוי, שהייה ומפגש, תחזק את ההליכתיות במרכז העיר ותשפר את הקישוריות בין הרחובות הלל, שמאי וההסתדרות".