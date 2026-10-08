אחרי שש שנים של מאבק, נראה כי "התחלה חדשה" אינו רק שמו של אחד משיריו המוכרים של יהודה פוליקר, אלא גם השלב הבא בסיפורו של הבניין שבו הוא מתגורר. הזמר והיוצר, שגר ברחוב בילטמור 7 בתל־אביב, ליד כיכר המדינה, נקלע יחד עם רוב שכניו בבניין למחלוקת משפטית בנוגע לקידום פרויקט תמ"א 2/38 (הריסה ובנייה מחדש), בעקבות התנגדות של שתי דיירות.

המחלוקת הגיעה עד להכרעת בית המשפט המחוזי, שאישר לאחרונה את ביצוע הפרויקט לאחר שבסוף החודש האחרון דחה ערעור נוסף שהוגש בנושא, ובכך סלל את הדרך לקידומו על ידי חברת רם־מוגרבי־ארדיטי. ל-ynet ו"ממון" נודע כי הודעת פינוי לדיירים לקראת הריסה צפויה להישלח בשבוע הבא.

גלריה פוליקר. הליך משפטי ממושך ( צילום: דנה קופל )

במסגרת הפרויקט ייהרס הבניין הישן, שנבנה בראשית שנות ה־60 של המאה הקודמת וכולל 5 קומות ו־13 דירות. במקומו יוקם בניין של 7 קומות ו־27 דירות. הוא יתבצע במקביל להריסה ולבנייה מחדש של הבניין הסמוך לו, ברחוב בילטמור 9. שני הבניינים יכללו דירות 2, 3, 4 ו־5 חדרים, מיני־פנטהאוזים ופנטהאוזים, בנוסף לחניון תת־קרקעי משותף.

מאחורי קידום הפרויקט התנהל הליך משפטי ממושך. 11 מתוך 13 בעלי הדירות בבניין חתמו באוגוסט 2020 על הסכם לביצוע הפרויקט עם החברה היזמית. מנגד, שתי בעלות דירות סירבו לחתום על ההסכם, מה שהוביל את שאר הבעלים לפנות למפקחת על רישום המקרקעין בבקשה לאפשר את ביצועו למרות התנגדותן.

שתי המתנגדות טענו בהליך המשפטי כי חלוקת התמורות בפרויקט אינה שוויונית. לטענתן, פוליקר, המחזיק ב־5 דירות בבניין, קיבל תנאים עדיפים על פני יתר בעלי הדירות. בין היתר נטען כי בחישוב התמורה לפוליקר הובאו בחשבון שטחים ושימושים שונים בבניין הקיים, ובהם יחידה במרתף, שטחים על הגג ומרפסות. המתנגדות העלו גם טענות בנוגע להטבות שנכללו במפרט הדירות החדשות שיועדו לו.

מנגד, בעלי הדירות שתמכו בפרויקט טענו כי התמורות חולקו באופן שוויוני וכי פוליקר אף ויתר מרצונו במסגרת ההסכם על שתי דירות בבניין שבהן הוא מחזיק.

בניין המגורים של יהודה פוליקר ( צילום: גל הולצר )

הדמיית פרויקט תמ"א בבילטמור 7-9 תל אביב ( צילום הדמיה: סטודיו אייקו )

המפקחת הבכירה על רישום המקרקעין בתל־אביב, אושרת ארפי־מוראי, הכריעה במארס השנה כי פוליקר לא קיבל תמורה עודפת בפרויקט, אלא להפך: התמורה הכוללת שקיבל במסגרת ההסכם הייתה נמוכה מזו של בעלי דירות אחרים, ובמקביל אישרה את ביצוע הפרויקט למרות התנגדותן של הדיירות.

אלא שגם לאחר פסק הדין לא הסתיימה הפרשה. אחת המתנגדות בחרה להמשיך בהליך וערערה לבית המשפט המחוזי בתל אביב על הכרעת המפקחת על רישום המקרקעין, תוך שביקשה לעכב את קידום הפרויקט עד להכרעה בערעור.

שופטת בית המשפט המחוזי, לימור ביבי, דחתה בסוף ספטמבר האחרון את הבקשה והבהירה כי סיכויי הערעור נמוכים. היא קבעה כי אין הצדקה לעכב את ביצוע פסק הדין ואת קידום הפרויקט. בהחלטתה הדגישה השופטת ביבי את מצבו של הבניין הישן, שאיננו ממוגן או מחוזק מפני רעידות אדמה. לדבריה, עיכוב נוסף בפרויקט עלול לגרום נזק ממשי ליתר בעלי הדירות, הממתינים למעבר לדירות חדשות ובטוחות יותר.