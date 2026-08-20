קבוצת הנדל״ן סופרין, בשליטת ליאון וצחי סופרין, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2026 ולמחצית השנה הראשונה של השנה. על פי הנתונים, ברבעון השני גדלו ההכנסות של החברה לכ-29 מיליון שקלים, לעומת 22.8 מיליון שקלים ברבעון השני של 2025. גם בכל הקשור למכירת דירות נרשמה עליה. כך, בחציון הראשון של 2026 מכרה החברה 16 דירות וזאת לעומת 4 דירות בלבד בחציון הראשון של 2025.