קבוצת הנדל״ן סופרין, בשליטת ליאון וצחי סופרין, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2026 ולמחצית השנה הראשונה של השנה. על פי הנתונים, ברבעון השני גדלו ההכנסות של החברה לכ-29 מיליון שקלים, לעומת 22.8 מיליון שקלים ברבעון השני של 2025. גם בכל הקשור למכירת דירות נרשמה עליה. כך, בחציון הראשון של 2026 מכרה החברה 16 דירות וזאת לעומת 4 דירות בלבד בחציון הראשון של 2025.
מקבוצת סופרין נמסר כי: "הגידול בהכנסות הרבעוניות נובע מעלייה בהכנסות משירותי ניהול הנדסי ופיקוח, מכ-21.7 מיליון שקל ברבעון המקביל לכ-25.9 מיליון שקל ברבעון השני של 2026, זאת לאור התקדמות בשלבי התכנון והרישוי של פרויקט מגדלי עתיד וכן מעלייה בהכנסות ממכירת מלאי מקרקעין, מכ-981 אלף שקל ברבעון השני של 2025 לכ-3 מיליון שקל ברבעון השני של השנה, גידול הנובע מהתקדמות בביצוע פרויקט בית שמש".
ליאון סופרין, מנכ"ל קבוצת סופרין, התייחס לדוח הכספי ואמר: "אנחנו מסכמים היום את הרבעון השני של השנה עם עלייה בהכנסות. במהלך הרבעון החולף, החלטנו להיכנס לתחום ביצוע עבודות בניה, החלטה שצפויה לתרום רבות, בין היתר, להתמקדות של סופרין בפרויקטים יזמיים ובהתחדשות עירונית".
נזכיר כי לאחרונה דיווחה קבוצת סופרין כי פתחה את "סופרין בנייה" – חברת ביצוע העתידה לשמש כזרוע הביצועית של החברה בתחום הבנייה. בחברה מעריכים כי כניסתה של הקבוצה לתחום ביצוע עבודות הבניה באמצעות חברת הביצוע מהווה מהלך משמעותי, אשר צפוי להיות בעל השפעה משמעותית על פעילותה.