איך חברה צעירה בתחום שווקי החיזויים יכולה לצבור אחיזה מול מתחרות מבוססות כמו קלשי ופולימרקט? נוביג בחרה בפתרון הוליוודי: השחקנית סידני סוויני. הקמפיין הפרובוקטיבי שבו כיכבה כשהיא עירומה ומוסתרת ע"י מוצרי ספורט שונים, הניב לחברה, לדבריה, זינוק של כמעט 94% בהיקף המסחר, ושל יותר מ-218% במספר היוזרים שנכנסו אליה בפעם הראשונה.

סוויני, כזכור, כיכבה בקמפיין "רק ספורט" של החברה, שבו הדגישה את ההתמקדות של הפלטפורמה בחוזים על אירועי ספורט. נוביג הושקה בתחילת אוגוסט כשוק חיזויים בפיקוח פדרלי, והציגה את הקמפיין הפרובוקטיבי ב-9 בספטמבר. "אין הימורים על מלחמות או מוות, ואין פוליטיקה", אמרה סוויני בסרטון, והסבירה כיצד נוביג נמנעת מחוזים בנושאים אלה.

סוויני בפרסומת ( צילום מסך )

לדברי ג'ייקוב פורטינסקי, מייסד שותף בחברה, המאפיין הזה הוא שהניע את השחקנית לפנות לנוביג ולבקש נתח בהון. החברה לא השיבה לשאלה על גודל האחזקה של סוויני.

פורטינסקי מסר לרשת CNBC כי בספטמבר עלה מספר המשתמשים הפעילים באפליקציה ב-96% לעומת החודש הקודם וב-260% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והורדות האפליקציה זינקו ביותר מ-187%. פורטינסקי אמר שלא ציפה שהפרסומת, יחד עם פתיחת עונת הפוטבול האמריקני, תביא כל כך הרבה נפח מסחר ומשתמשים חדשים.

ביקורת מצד ספורטאיות

הנתונים הגיעו עם סייג. האופן שבו סוויני העבירה את מסר הפלטפורמה עורר ביקורת מצד חלק מהספורטאיות , שטענו כי הפרסומת פוגעת בהתקדמות בתפיסת הנשים בספורט.

פורטינסקי אמר כי מטרת הקמפיין לא הייתה לייצג ספורטאיות אלא להבהיר מה נוביג מציעה. הוא הוסיף שהוא מכבד את הדעות שעלו סביב הפרסומת, והדגיש שהוא וצוות החברה הם חובבי ספורט נשים. "בסופו של דבר, אני חושב שאין לנו על מה להתנצל ואנחנו גאים מאוד בעבודה שעשינו", אמר. "בכנות, היינו מרוצים מאוד מכמה חיובית הייתה הקבלה הכללית של הקמפיין".

תביעות והגבלת גיל

הפרסומת אינה הפעם הראשונה שנוביג עושה כותרות. זמן קצר אחרי ההשקה תבעה החברה כמה מדינות בארה"ב וטענה כי אין להן סמכות להסדיר את חוזי הספורט שלה. בנוסף, נוביג מאפשרת שימוש רק מגיל 21 ומעלה, אף שההגבלה עלולה לעלות לה בהכנסות. קלשי ופולימרקט "ב מאפשרות שימוש מגיל 18 בארה"ב.

לדברי פורטינסקי, ההחלטות העסקיות האלה נובעות מתרבות של קפיצות מהירות בענף מהיר קצב. "אנחנו צריכים להיות מוכנים לקחת סיכון חריג ביחס לגודל החברה, כמובן באופן אחראי", אמר. "אני חושב שנמשיך לגלם את תרבות לקיחת הסיכונים האגרסיבית הזו".