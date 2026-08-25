בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל לאחרונה תביעת רשלנות רפואית שהגישו הורי תינוק שמת בגיל חמישה ימים, לאחר שנדבק בחיידק אלים בפגייה במרכז הרפואי "שיבא". השופטת אורלי מור-אל חייבה את המדינה, כבעלת בית החולים, לשלם להם כ-1.8 מיליון שקל בתוספת הוצאות של מאות אלפי שקלים.

המנוח, יחיד מזוג תאומים, נולד באוקטובר 2011 בשבוע ה-35 להריון ובמשקל כ-1.8 ק"ג. מצבו הכללי תואר כ"טוב, חיוני וערני", אך בשל הפגות והיות אימו נשאית של חיידק מסוג GBS - הוא הועבר לפגייה וקיבל טיפול אנטיביוטי. לאחר שבדיקותיו נמצאו תקינות, הופסק הטיפול בבוקר יומו הרביעי לחייו.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בהמשך אותו היום אירעו לתינוק שני אירועי הפסקת נשימה וירידה בקצב הלב, וחום גופו עלה מעבר ל-38 מעלות. מצבו הידרדר ולאחר חצות הוא הובהל לטיפול נמרץ וקיבל טיפול אנטיביוטי ב"תרופה הרחבה ביותר", כלשון פסק הדין. ואולם חרף הטיפול האינטנסיבי שניתן ופעולות ההחייאה הנמרצות, הוא לא שרד והצוות קבע את מותו.

בדיעבד התברר שהתינוק נדבק בחיידק אלים ועמיד מסוג "אנטרובקטר ESBL". בתביעה שהוגשה בשם הוריו ואחותו התאומה נטען לשרשרת מחדלים רשלניים שהובילו למותו - החל מאי-הקפדה על כללי מניעת זיהומים בפגייה, ועד לאיחור במתן הטיפול האנטיביוטי המתאים. מנגד טענה המדינה שעם כל הצער שבדבר, מות התינוק היה בלתי נמנע, והטענות כלפי הצוות מבוססות על "חכמה שבדיעבד".

השופטת מור-אל קבעה כי נסיבות המקרה מצדיקות להעביר למדינה את נטל השכנוע בעניין מניעת ההדבקה – והיא לא עמדה בו. מהראיות עלה שהיו לפחות 18 פגים נשאים לחיידק, מבלי שהמדינה סיפקה באמצעות מומחה הסבר למשמעות הנתון, או הוכיחה באופן משכנע מהם אמצעי הזהירות שננקטו. "שתיקתה של הנתבעת נוכח ממצאים אלה פועלת כנגדה", כתבה.

בפסק הדין צוין שסביר יותר שהתינוק נדבק מגורם במחלקה, והמדינה לא הוכיחה שנעשה כל הנדרש על מנת למגר את אפשרות ההדבקה. בהתאם נקבע שהמדינה אחראית לתוצאותיה, גם אילו היה נקבע שהטיפול לאחר ההדבקה היה סביר.

עוד קבעה השופטת כי הבירור הרפואי והרחבת הטיפול האנטיביוטי נעשו באיחור. לדבריה, הצוות יצא מהנחות שגויות שלפיהן התינוק אינו סובל מזיהום - משום שסיים באותו בוקר טיפול אנטיביוטי - וכי הרחבת הטיפול נתנה מענה לזיהום, ושמצבו יציב. שילוב ההחלטות, למסקנתה, הביא לעיכוב ממשי ורשלני בטיפול.

לצד זאת היא הדגישה כי אין בקביעותיה הנ"ל על מנת להטיל דופי בצוות הרפואי - שאותו תיארה כ"מיומן ומסור", שעבד בתנאים לא פשוטים ומכוונות טובות.

לעיזבון המנוח נפסק בגין ראשי הנזק השונים, כדוגמת כאב וסבל וקיצור תוחלת החיים, פיצוי בסך 1,788,524 שקל, בתוספת שכר טרחת עו"ד של 418,514 שקל וכן הוצאות משפט.