מדד מחירי הדירות של הלמ"ס שפורסם לאחרונה רשם עוד ירידה: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי-אוגוסט 2026, נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-0.2%. בחישוב שנתי נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-1.5%.