מדד מחירי הדירות של הלמ"ס שפורסם לאחרונה רשם עוד ירידה: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי-אוגוסט 2026, נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-0.2%. בחישוב שנתי נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-1.5%.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
באר שבע
דירת 3 חדרים ברחוב יצחק רגר בשכונה ד', בשטח 60 מ"ר בקומה 1 מתוך 3, נמכרה ב-750 אלף שקל.
דירת 3 חדרים ברחוב אברהם אבינו בשכונה ד', בשטח 40 מ"ר בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב-510 אלף שקל.
אשדוד
דירת 4 חדרים ברחוב רוטשילד ברובע ט"ו, בשטח 104 מ"ר בקומה 2 מתוך 16 עם מרפסת בשטח 8 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-2.05 מיליון שקל.
דירת 5 חדרים ברחוב שוהם ברובע י"ז, בשטח 198 מ"ר בקומה 1 מתוך 13 עם מרפסת בשטח 103 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-3.78 מיליון שקל.
דירת 2 חדרים ברחוב וולפסון ברובע ט"ו, בשטח 67 מ"ר בקומה 4 מתוך 7 עם מרפסת בשטח 4 מ"ר ומעלית, נמכרה ב-1.44 מיליון שקל.
ירושלים
דירת 4.5 חדרים ברחוב בורלא בשכונת ניות, בשטח 112 מ"ר בקומה 5 מתוך 7 עם מרפסת בשטח 5 מ"ר, מעלית ומחסן בשטח 5 מ"ר, נמכרה ב-3.485 מיליון שקל.
מבשרת ציון
קוטג' עם 6 חדרים ברחוב השלום, בשטח 180 מ"ר עם מרפסת בשטח 6 מ"ר ומחסן בשטח 6 מ"ר, נמכר ב-3.985 מיליון שקל.
גדרה
דירת 4 חדרים ברחוב שרה אהרונסון, בשטח 149 מ"ר בקומה 3 מתוך 4 עם שתי מרפסות בשטח 13 מ"ר ו-4 מ"ר, מעלית וממ"ד, נמכרה ב-2.19 מיליון שקל.
רחובות
דירת פנטהאוז עם 5 חדרים בשדרות חן, בשטח 170 מ"ר בקומה 5 מתוך 5 עם שתי מרפסות בשטח 60 מ"ר בחזית ו-30 מ"ר בעורף, נמכרה ב-4.6 מיליון שקל.
דירת 4.5 חדרים ברחוב ברוך שפינוזה בצפון-מערב העיר, בשטח 110 מ"ר בקומה 2 מתוך 4 עם מעלית וחניה וללא ממ"ד, נמכרה ב-2.262 מיליון שקל.
דירת גן עם 5 חדרים ברחוב יחיאל פינס במרכז העיר, בשטח 129 מ"ר בקומת קרקע מתוך 9 עם גינה בשטח 250 מ"ר בבניין חדש שמתאכלס בימים אלה, נמכרה ב-4.35 מיליון שקל.
רמלה
דירת 3 חדרים ברחוב בן צבי בשכונת אשכול, בשטח כ-50 מ"ר בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב-1.155 מיליון שקל.
חיפה
דירת 3 חדרים ברחוב נתיב חן, בשטח 65 מ"ר בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב-1.25 מיליון שקל.
דירת 2 חדרים ברחוב אחד העם, בשטח 50 מ"ר בקומה 9 מתוך 24 עם מרפסת בשטח 5 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.025 מיליון שקל.
כרמיאל
דירת פנטהאוז עם 5 חדרים ברחוב בז, בשטח 150 מ"ר בקומה 4 מתוך 4 עם מרפסת בשטח 36 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-3.1 מיליון שקל.
בית דו משפחתי עם 5 חדרים ברחוב נשר, בשטח 136 מ"ר עם מרפסת בשטח 24 מ"ר, גינה בשטח כ-122 מ"ר, חניה וממ"ד, נמכר ב-2.55 מיליון שקל.
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