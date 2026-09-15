ההנחייה הנסתרת לעובדי סטארבאקס בטאיוואן נחשפה ברשת: אם הם מבחינים בלקוח שנרדם על השולחן בסניף הם מיד פונים אליו לראות שהוא בסדר "מטעמי בטיחות". עובדים העידו כי מותר לעבוד או לקרוא, אבל אם לקוח נרדם אז תהיה תגובה מצד הצוות.

ההנחיה נחשפה בדיון ברשת שעסק במה שמותר ומה שאסור לעשות בסניפי רשת הקפה. לפי אתר ETtoday, לקוח סיפר שנמנם על השולחן בזמן שעבד, וצוות המקום ניגש אליו במהירות ושאל אם אינו חש בטוב, מה שהוביל אותו לתהיות מדוע שהות בסניף לצורך עבודה או לקריאה היא דבר מקובל, אך הנחת הראש על השולחן לזמן קצר מולידה תגובה אקטיבית של הצוות.

לקוח נרדם בסניף בית קפה. מותר או אסור? ( צילום: נוצר באמצעות AI )

מגיבים שזיהו עצמם כעובדי סניפים אמרו שהונחו לאמת את מצבו של אורח אם מישהו נראה לא מגיב או חולה, והדגישו שההתערבות נועדה למנוע מצבי חירום, לפי אתר UDN. הם ציינו מגבלות מעשיות על מה שבריסטה יכול להסיק בבית קפה עמוס, כולל חוסר היכולת להבחין במבט חטוף בין מנוחה קצרה לבעיה בריאותית חמורה. עובד אחד ניסח זאת בישירות: "אלא אם אתה נוחר בקול רם כדי שאדע שהכול בסדר, אעיר אותך כדי לאשר שאינך בסכנה".

תגובות נוספות טענו שאם תנומה תותר בגלוי, רבים עשויים להגיע בעיקר כדי לישון, וכן שיהיו תלונות על נחירות שמפריעות ללקוחות אחרים.

לצד השיחה על שינה, עלו לדיון גם פרקטיקות של הצוות בנוגע לבחירת כוסות ולשימוש במקום. אם לקוח מזמין משקה בכוס חד-פעמית לטייק-אוויי ואז מתיישב לצרוך אותו במקום, העובדים עשויים להזכיר לו לעבור לטייק-אוויי במקום להמשיך לשבת. מי שמתעקש להישאר עשוי להתבקש לעזוב. העובדים ציינו כי המהלך הזה הוא חלק ממאמצים להפחתת שימוש בפריטים חד-פעמיים. עוד ציינו כי לקוחות שצריכים לעזוב באמצע הביקור ועדיין לא סיימו את המשקה יכולים לבקש מהצוות להעביר את המשקה לכוס טייק-אוויי.