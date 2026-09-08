בית הדין לעבודה בתל אביב הכיר לאחרונה בכבאי שפיתח מחלת ריאות כנפגע עבודה: חרף ההתנגדות של ביטוח לאומי, שטען שאין קשר בין שאיפת עשן השרפות לבין פרוץ המחלה, בחרה השופטת דפנה חסון זכריה לאמץ שתי חוות דעת נגדיות.

מדובר בבן 70 שהועסק בתחנת ראשון לציון לסירוגין מאז 1978. במסגרת עבודתו השתתף בכיבוי שלל סוגי שריפות, מדליקות יער ושדות חקלאיים, ועד הבערת מכוניות ומוצרי פלסטיק. מטבע הדברים הוא נחשף על בסיס יומיומי לעשן ולתוצרי בעירה מזיקים. ב-2018 לקה בריאותיו והחל לסבול בין היתר משיעול יבש, כאבים בחזה וקשיי נשימה, לרבות אסטמה.

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במסגרת התביעה שהגיש באוקטובר 2021 מונו שלושה מומחים מטעם בית הדין: הראשון שלל קשר בין תנאי העבודה לבין פרוץ המחלה, אולם שני הנוספים סברו אחרת. "בהיעדר עישון, והידע שאכן חשיפה לחומרי שריפה שונים עלולה לגרום לפגיעה ריאתית", כתב אחד מהם, "ניתן לקבוע שקיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתו ובין הליקוי הנשימתי".

לוחם האש ביקש לאמץ את מסקנות השניים ולהכיר בליקוי הריאתי שממנו הוא סובל כפגיעה בעבודה. מנגד טען ביטוח לאומי שיש להכריע על פי חוות הדעת הראשונה ולדחות את התביעה. הודגש שהמומחה הראשון נותר איתן בעמדתו גם לאחר כמה סבבי שאלות הבהרה, וקבע כי לא הוכחה מגבלה נשימתית או מחלה ריאתית אצל התובע.

ביטוח לאומי התעקש שקביעת הקשר הסיבתי בהתאם לחוות הדעת האחרות לא בוססה על נתוני חשיפה בדוקים, מה שהופך אותה, כך על פי הנטען, ל"ספקולטיבית וחסרת משקל משפטי".

אבל השופטת חסון זכריה קבעה שדווקא חוות הדעת הראשונה היא זו שאינה מתיישבת עם החומר הרפואי, בעוד שתי האחרות ברורות, עקביות, נסמכות על מכלול החומר הקיים בתיק, ומחזקות זו את זו - באופן המצדיק לאמצן ולהכיר בקשר הסיבתי שבין שאיפת עשן השרפות לפרוץ מחלת הריאות.

"מעבר לכך שמצאנו להעדיף את חוות דעתם מטעמים לגופו של עניין", כתבה, "יש להעדיפן אף מכוח הכלל הפסיקתי לפיו ככל שעומדות בפני בית הדין שתי חוות דעת שוות משקל, כאשר לפי האחת - קיים קשר סיבתי בין הפגיעה למחלה, ועל פי השנייה - יש לשלול קיומו של אותו קשר, ראוי להעדיף את חוות הדעת התומכת בגרסת התובע, שכן ספק יש להפעיל לטובת המבוטח".

בפסק הדין צוין שהדברים נכונים שבעתיים כשאין מדובר בחוות דעת אחת שוללת כנגד אחת מכירה, כי אם בשתי חוות דעת מכירות כנגד אחת שוללת. יתרה מכך, המומחים שתמכו בקיומו של קשר סיבתי התייחסו במפורש לאבחנות אחרות של התובע העלולות להסביר את מחלתו, כמו ריפלוקס, אך שללו זאת, עובדה שרק מחזקת את משקלן.

לפיכך הורתה השופטת על קבלת התביעה והכרה במחלת הריאות של לוחם האש כתאונת עבודה. ביטוח לאומי חויב לשלם לו 7,000 שקל הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.