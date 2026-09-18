בזמן שמחירי הדיור בגוש דן ממשיכים להציב רף כניסה חסר תקדים, יותר ויותר משפחות, זוגות ומשפרי דיור מבינים שההזדמנויות האמיתיות נמצאות במרכזי הערים הוותיקים, שעוברים גם הם מהפך כולל. אחת השכונות הבולטות שמסמנות כיום את פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר היא רובע איילון בבת ים. מדובר ברובע ותיק ותוסס, המאופיין ברחובות קיימים, מוסדות חינוך ותרבות, קהילה חזקה ונגישות לצירי תחבורה מרכזיים. היתרון הגדול עבור הרוכשים נעוץ בכך שהשכונה לא נמצאת בשלבים ראשונים של תכנון, אלא בעיצומו של רצף פרויקטים הנמצאים בשלבי ביצוע מתקדמים, שיווק והיתרים.

את תנופת ההתחדשות באזור מובילה חברת מצלאוי, מחלוצות ההתחדשות העירונית בישראל. החברה מקדמת בשכונה ובסביבתה שורת מיזמים, בהם פרויקט הוורדים ורובע איילון, ונוטלת חלק מרכזי בעיצוב פניו העתידיים של האזור.

מצלאוי פועלת כ־50 שנה כיזמית וכקבלנית, ולאורך השנים הובילה עשרות מיזמים ברחבי הארץ מהתכנון ועד האכלוס, ובהם מגדל עלית בר"ג, מתחם שער הים בראשל"צ, מגדלי אונו ומיזמים באור יהודה, יהוד ובת ים – מאלפי יח"ד ועד מתחמי מגורים, מסחר ותעסוקה.

גלריה רובע איילון ( הדמיה: VIEW POINT )





״בת ים נמצאת כיום בנקודת מפנה משמעותית, כשההתחדשות העירונית בעיר, ובפרט באזור רובע איילון, היא מהלך רחב של חיזוק המרקם העירוני הקיים, שדרוג איכות החיים ויצירת סביבת מגורים עדכנית", מסביר גלעד אורן, מנכ"ל מצלאוי חברה לבניין. "האמון שלנו בעיר נובע מהחיבור בין מיקום מצוין בגוש דן, קהילה קיימת, תשתיות מתפתחות ופוטנציאל צמיחה ארוך־טווח״.

עליית ערך בשנים הקרובות

במבט נדל"ני, זהו אחד המקרים הקלאסיים של "חלון הזדמנויות", שכן ההתחדשות כאן נעשית במרקם רחב ורציף ולא כפרויקט נקודתי. על־פי הערכות מומחי נדל"ן, מי שרוכש היום דירה בשכונה, יראה בתוך שלוש עד חמש שנים קפיצת ערך דרמטית, ככל שתהליכי האכלוס יתקדמו והתשתיות הסביבתיות יושלמו. לדברי שמאי המקרקעין שמוליק כהן, מנכ״ל ובעלים של חברת אס.קי (SK) שמאות מקרקעין, "שכונות ותיקות באזורי הביקוש שעוברות תהליך התחדשות מקיף, הן בעלות פוטנציאל לעליית ערך עתידית ככל שהליכי ההתחדשות מתקדמים וככל שמדובר במהלך רחב־היקף הכולל רצף פרויקטים. רמת יוסף היא דוגמה לשכונה הנמצאת בתנופת התחדשות, שגם נהנית מנגישות תחבורתית גבוהה, מוסדות ציבור וחינוך קיימים ופיתוח עירוני כולל, שמגדילים את הפוטנציאל לעליית ערך בשנים הקרובות".

צילום: מגדלור מדיה

ברקע המהפך עומדת המדיניות העירונית, במסגרת תוכנית "בת ים 2050", כאשר העירייה וחברת מצלאוי בוחנות את המרקם השכונתי בראייה הוליסטית, הכוללת, לצד החלפת בניינים, גם שדרוג יסודי של המרחב הציבורי, לרבות פיתוח מרכזים מסחריים חדישים, שטחים ירוקים פתוחים, שדרות הליכה, כיתות לימוד חדשות, גני ילדים ושבילי אופניים. באזור יש כבר היום עוגנים תרבותיים וקהילתיים חזקים: מוזיאון בת ים לאומנות, היכל התרבות, בית הכנסת המרכזי, מרכזים רפואיים, מוסדות חינוך, כאורט רמת יוסף ויד מרדכי, לצד מרכז מסחרי שכונתי וסמיכות מנצחת לקניון ביג פאשן המבוקש.

פרויקט הוורדים ( הדמיה: ARCEFFECT LTD )





פרויקט הוורדים: חוויית בוטיק

מיזם דגל שמובילה מצלאוי באזור הוא פרויקט הוורדים, הכולל שלושה בניינים בני 9 קומות ו־128 יח"ד דיור, ומציע אלטרנטיבה מגורים ייחודית בתוך תנופת ההתחדשות: מתחם בוטיק אינטימי, המשלב בנייה נמוכה יחסית עם היתרונות של שכונה ותיקה ומתחדשת. לאור המסר: “בא לשכונה עתיד חדש”, מוצעות בפרויקט הוורדים דירות 4 חד' מרווחות החל מ־2,685,000 שקל (בכפוף לתנאי המבצע), וזו הזדמנות נדירה ויוצאת דופן להיכנס לסביבת מגורים חדשה לחלוטין בשכונה קיימת, חזקה ואיכותית, שמחדשת את פניה ומבטיחה איכות חיים ללא פשרות.

פרויקט הוורדים ( הדמיה: ARCEFFECT LTD )





רובע איילון: האכלוס מעבר לפינה

עוגן בולט נוסף של חברת מצלאוי (בשותפות עם נצבא התחדשות עירונית) הוא פרויקט רובע איילון (שלב א'), שמתחיל להתאכלס כבר באוקטובר הקרוב. בפרויקט 576 יח"ד בשלושה מגדלים מפוארים בני 43 קומות, לצד שטחי תעסוקה, מסחר ושטחי ציבור רחבים – נתון קריטי לרוכשים שמחפשים ודאות מקסימלית.

במסגרת ההשקה של שלבי האכלוס הקרובים, וכדי להקל על הרוכשים, מציעה החברה ברובע איילון מסלול תזרים מותאם ומבוקש: תשלום של 50% בשלב האכלוס, ואת ה־50% הנותרים עד שנתיים לאחר הכניסה לדירה. הפתרון לא מיועד לחסרי הון ראשוני, אלא מהווה כלי מימון חכם לרוכשים בשלים, שמאפשר להם לנהל את התזרים האישי ביציבות ובנוחות.

רובע איילון ( הדמיה: VIEW POINT )





חזון שמחולל שינוי אמיתי

לצד פרויקט הוורדים ורובע איילון, חברת מצלאוי מקדמת באזור צבר משמעותי של מיזמים, בהם רובע איילון שלב ב׳, משה סנה 4–10, מבצע סיני, מתחם הזית־קק״ל ומתחם ברנר־יוספטל־הפטמן. יחד מדובר בהתחדשות רחבת־היקף של כ־2,532 יח"ד חדשות במקום כ־786 יח"ד ותיקות. עבור השכונה המשמעות היא שינוי מצטבר במרקם העירוני: בנייה חדשה, אוכלוסייה חדשה, שדרוג סביבתי, חיזוק התשתיות ויצירת רצף אורבני עדכני. עבור מצלאוי, זהו המשך ישיר לפעילות הממושכת שלה בתחום ההתחדשות העירונית ובנוכחות משמעותית באזור.