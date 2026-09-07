בית המשפט למשפחה בתל אביב ביטל לאחרונה צוואה של קשישה ערירית שבמסגרתה הורישה את רכושה לשניים מאחייניה שטיפלו בה לפני מותה. השופטת גלי רון מצאה פגמים בצוואה והתרשמה שהמנוחה הוטעתה לחשוב שאחיה למחצה מעל בכספיה והותיר אותה חסרת כול.

האישה, אלמנה ללא ילדים, ערכה בחייה שתי צוואות. בראשונה, ב-2009, היא ציוותה לחלק את דירתה בין ארבעה יורשים: אחיה למחצה, שני אחייניה ואדם נוסף. ב-2018 לקה האח בדיכאון, והעביר את שרביט הטיפול בה לאחייניה. כשנה לאחר מכן, ביולי 2019, היא ערכה צוואה שנייה, שממנה נושל האח ונקבע כי הרוב המכריע של רכושה (למעט 15 אלף דולר), יוענק אחרי מותה לשני האחיינים.

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באוקטובר 2020 הלכה האישה לעולמה, ואחיה המנושל הגיש התנגדות לצוואה האחרונה, בטענה שנחתמה תחת השפעה בלתי הוגנת מצד אחייניה. הוא ציין שהם "הסיתו אותה נגדו והעלילו כי מעל בכספה, תוך ניצול היותה קשישה מוחלשת", וביקש מבית המשפט לקיים את הצוואה הראשונה.

מנגד התעקשו האחיינים שהצוואה משקפת נכוחה את רצון דודתם. לטענתם היא כעסה על אחיה מכיוון שמעל בכספיה, נעלם מחייה ולא השיב לפניותיה, ולכן הדירה אותו מעיזבונה. מן העבר השני, ציינו, הם שימשו לה כמשפחה, חגגו עמה אירועים וחגים, ודאגו לכל צרכיה.

אלא שהשופטת רון התרשמה שהשניים ניצלו את העברת אחריות הטיפול במנוחה אליהם על מנת להשתלט על רכושה ולרקוח עבורם צוואה המעניקה להם את רוב עיזבונה, תוך נישול אחיה.

נקבע שהאישה שינתה את הצוואה אחרי שהם "ניצלו את העובדה כי 'שרביט' הטיפול במנוחה הועבר לידיהם, ניצלו את חולשתה הפיזית של המנוחה ואת תלותה בהם, השפיעו עליה ועודדו אותה לחשוב, תוך הטעייתה, כי המתנגד מעל, כביכול, בכספיה והותיר אותה חסרת כל".

הראיות העלו שהאחיינים כבר נהנו מחלק מכספה: באוגוסט 2017, עוד לפני שהחלו לטפל בה, הועברו מחשבונה 241 אלף שקל לחשבון השייך להם, באופן בלתי מוסבר ומעורר חשד. לזאת הוסיפה השופטת פגמים מהותיים בהליך עריכת הצוואה, כגון אי-חתימת המנוחה בפני שני עדים כנדרש (עלה כי כל אחד מהעדים חתם ללא נוכחות המנוחה וחברו, העד הנוסף). כמו כן עלה ספק לגבי הקראת הצוואה למנוחה, בין בשפה העברית ובין בשפת האם שלה, פרסית.

אחד מעדי הצוואה סיפר מפורשות שעורך הדין שערך את הצוואה לא הקריא אותה למנוחה לפני שחתמה עליה, והשופטת הדגישה כי "הבנת המצווה את תוכן הצוואה היא תנאי מוקדם לתוקפה". לפיכך היא הורתה על ביטול הצוואה השנייה, קיום הצוואה הראשונה, וחיוב האחיינים בהוצאות משפט של 59 אלף שקל.