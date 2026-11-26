דוחות כספיים: חברת רוטשטיין נדל"ן מפרסמת את נתוני הרבעון השלישי של שנת 2026. על פי הנתונים, בתשעת החודשים הראשונים של השנה מכרה החברה 162 יחידות דיור, בהיקף כספי כולל של כ-464 מיליון שקל (חלק החברה: 119 יחידות דיור, בהיקף של כ-333 מיליון שקל). ברבעון השלישי של 2026 מכרה החברה 41 יח"ד בתמורה כוללת של כ-131 מיליון שקל (חלק החברה 28 יח"ד בתמורה של כ-87 מיליון שקל).
עוד על פי הנתונים, מיום 1 באוקטובר 2026 ועד למועד פרסום הדוח מכרה החברה 31 יחידות דיור נוספות, בהיקף כספי כולל של כ-68 מיליון שקל (חלק החברה: 18 יחידות דיור בהיקף של כ-52 מיליון שקל). בסך הכול, מתחילת השנה ועד מועד פרסום הדוח מכרה החברה 193 יחידות דיור בהיקף כספי כולל של כ-501 מיליון שקל.
על פי הדו"ח, נכון לסוף הרבעון, החברה מבצעת ומשווקת פרויקטים הכוללים כ-4,748 יחידות דיור, מתוכן כ-1,998 יחידות דיור חלק החברה. בנוסף, לחברה עתודות קרקע בשלבי תכנון (טרום שיווק) להקמת כ-12,400 יחידות דיור, מתוכן כ-6,700 חלק החברה. לצד אלה יש לה זכויות לבניית שטחי מסחר, משרדים ולוגיסטיקה.
בכל הקשור להכנסות, ברבעון השלישי הן עמדו על כ-146 מיליון שקל. הרווח הגולמי ברבעון עמד על כ-28.4 מיליון שקל. ההכנסות ממתן שירותי ביצוע בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדו על כ-60.5 מיליון שקל.
אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "אנחנו מסכמים את הרבעון השלישי עם גידול חד בהכנסות וברווח הגולמי ועם תנופת פיתוח גדולה בכל גזרות הפעילות. כחלק מאסטרטגיית החברה להכניס שותפים בפרויקטים שהושבחו, הודענו לאחרונה על עסקה למכירת 49% מהזכויות בפרויקט פינוי-בינוי בנתניה שצפויה להניב לחברה רווח של כ-122 מיליון שקל לפני מס, כאשר עיקרו צפוי להיות מוכר כבר עם השלמת העסקה בסוף השנה. העסקה ממחישה את הערך הגלום בצבר ההתחדשות העירונית של החברה. תחום הביצוע, שאליו נכנסנו אשתקד, הולך ומתבסס כמנוע צמיחה משמעותי ויציב עבור החברה לשנים הבאות, תוך הישענות על צבר פרויקטים נרחב המעניק נראות גבוהה להמשך הצמיחה בתחום".