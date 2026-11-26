דוחות כספיים: חברת רוטשטיין נדל"ן מפרסמת את נתוני הרבעון השלישי של שנת 2026. על פי הנתונים, בתשעת החודשים הראשונים של השנה מכרה החברה 162 יחידות דיור, בהיקף כספי כולל של כ-464 מיליון שקל (חלק החברה: 119 יחידות דיור, בהיקף של כ-333 מיליון שקל). ברבעון השלישי של 2026 מכרה החברה 41 יח"ד בתמורה כוללת של כ-131 מיליון שקל (חלק החברה 28 יח"ד בתמורה של כ-87 מיליון שקל).

עוד על פי הנתונים, מיום 1 באוקטובר 2026 ועד למועד פרסום הדוח מכרה החברה 31 יחידות דיור נוספות, בהיקף כספי כולל של כ-68 מיליון שקל (חלק החברה: 18 יחידות דיור בהיקף של כ-52 מיליון שקל). בסך הכול, מתחילת השנה ועד מועד פרסום הדוח מכרה החברה 193 יחידות דיור בהיקף כספי כולל של כ-501 מיליון שקל.

הריסה במסגרת התחדשות עירונית ברחוב מקסיקו בירושלים ( צילום: באדיבות רוטשטיין )

על פי הדו"ח, נכון לסוף הרבעון, החברה מבצעת ומשווקת פרויקטים הכוללים כ-4,748 יחידות דיור, מתוכן כ-1,998 יחידות דיור חלק החברה. בנוסף, לחברה עתודות קרקע בשלבי תכנון (טרום שיווק) להקמת כ-12,400 יחידות דיור, מתוכן כ-6,700 חלק החברה. לצד אלה יש לה זכויות לבניית שטחי מסחר, משרדים ולוגיסטיקה.

בכל הקשור להכנסות, ברבעון השלישי הן עמדו על כ-146 מיליון שקל. הרווח הגולמי ברבעון עמד על כ-28.4 מיליון שקל. ההכנסות ממתן שירותי ביצוע בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדו על כ-60.5 מיליון שקל.

צילום: רז רוגובסקי