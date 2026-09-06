יותר ויותר ישראלים מסדירים מראש מי יטפל בענייניהם אם בעתיד לא יוכלו לקבל החלטות בעצמם: בשנת 2025 הופקדו אצל האפוטרופוס הכללי 52,401 ייפויי כוח מתמשכים, לעומת 50,235 בשנה הקודמת. במקביל, 4,271 ייפויי כוח מתמשכים נכנסו לתוקף, עלייה של כ-23% לעומת 2024. כך עולה מדוח סיכום הפעילות של האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה במשרד המשפטים, המתפרסם היום (ראשון).

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם בגיר לבחור מראש מי יפעל בשמו בעניינים אישיים, רפואיים ורכושיים, במקרה שבעתיד לא יוכל לעשות זאת בעצמו. במסגרת המסמך אפשר להגדיר את סמכויותיו של מיופה הכוח ולתת הנחיות מקדימות בנוגע לאופן הטיפול בעניינים השונים. כך ניתן לתת ביטוי לרצונו של האדם גם בשלב שבו יתקשה להביע אותו.

אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

המסמך מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס בידי בית המשפט. ההבחנה המרכזית היא שהאדם עצמו בוחר מראש את מי שיטפל בענייניו ומגדיר כיצד יפעל. האפוטרופוס הכללי אחראי לאישור ההפקדה ולמתן החלטה בדבר כניסת ייפוי הכוח לתוקף. אלה שני שלבים שונים: ההפקדה נועדה להסדיר את הטיפול לעתיד, ואינה מלמדת כשלעצמה שכבר נדרש להפעיל את המסמך.

הנתונים מלמדים על עלייה במשקלו של הכלי ביחס לאפוטרופסות. ב-2025 נמנו בדוח 8,287 מקרים של מינוי אפוטרופוס, לצד 4,271 ייפויי כוח מתמשכים שנכנסו לתוקף. מתוך שתי הקבוצות יחד, חלקם של ייפויי הכוח המתמשכים הגיע ל-34%, לעומת 28% ב-2024 ו-24% ב-2023.

לפי מדגם מייצג המוצג בדוח, גילם הממוצע של הממנים שהפקידו ייפוי כוח מתמשך ב-2025 היה 74. כ-69% מהם היו בני 70–89. עם זאת יש לציין כי ייפוי כוח מתמשך נועד לתכנון מראש ומומלץ לכל אדם מעל גיל 18, ואינו מוגבל לגיל השלישי.

אישור פעולות כלכליות בלי בית המשפט

לצד הגידול בשימוש, באוגוסט 2025 נכנסה לתוקף רפורמה הנוגעת גם למיופי הכוח. במסגרת השינוי הועברה לאפוטרופוס הכללי הסמכות לאשר פעולות כלכליות הטעונות אישור, במקום פנייה לבית המשפט. הבקשות מוגשות באופן מקוון וללא תשלום אגרה.

מאז כניסת הרפורמה לתוקף ועד סוף 2025 הגישו מיופי כוח מתמשכים 299 בקשות: 236 אושרו, 62 נמחקו ורק אחת הועברה להכרעת בית המשפט. לפי הדוח, הסיבות העיקריות למחיקה היו היעדר מסמכים נדרשים או בקשות שעסקו בפעולות שאינן טעונות אישור. משך הזמן הממוצע לאישור בקשה של מיופה כוח מתמשך עמד על 19.5 ימים.

האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה, עו"ד בן ציון פיגלסון, מסר: "שנת 2025 משקפת שנה של שינוי משמעותי בשירות שניתן לציבור – שינוי שמתרגם רפורמות, חדשנות וכלים דיגיטליים להקלה ממשית בחייהם של אזרחים ומשפחות. זמני טיפול קוצרו, הופחת הנטל הבירוקרטי מאפוטרופוסים בני משפחה באמצעות מעבר לפיקוח מבוסס טכנולוגיה מתקדמת וניתוח נתונים, הורחבו השירותים המקוונים ונכנסה לתוקף הרפורמה באישורים לפעולות כלכליות, שמאפשרת לאלפי משפחות לקבל שירות מקצועי, יעיל ונגיש יותר".