לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה לאחרונה תביעת רשלנות רפואית שבה טוענים הורים שהתעקשות המרכז הרפואי "זיו" בצפת על לידה נרתיקית הותירה את האם והבת, כיום בת 3.5, עם נכויות משמעותיות.
התביעה, שהוגשה על ידי עו"ד טלי טרייבנד, הוכתרה כ"שרשרת מחדלים רפואיים שהתרחשה במהלך ניסיון לידה נרתיקית", כמה שנים לאחר שהאם ילדה בת בריאה בניתוח קיסרי.
בין היתר נטען כי בלידה השנייה העדיף צוות בית החולים לבצע ניסיונות ואקום כושלים במקום להבהיל את האם לניתוח קיסרי, באופן שהוביל לנזקים חמורים כמו קרע רחמי מלא, היפרדות שליה ויציאת העובר לחלל הבטן.
התביעה תוקפת את החלטת בית החולים להציב "מתמחה, ובעיקר מיילדת" לנהל לידה אצל אישה המצויה בסיכון מוגבר לקרע ברחם, תוך טיפול ב"פיטוצין", שנטען כי רק מגביר את הסיכון לקרע.
לפי ההורים, רק לאחר שהיולדת הייתה על סף עילפון וירידות דופק אצל העובר, הוחלט להעבירה סוף סוף לניתוח קיסרי - אלא שאז נמסר לצוות: אין חדר ניתוח פנוי, והיא ממילא קרובה ללדת.
בנסיבות אלה הוחלט לבצע כאמור לידת ואקום. התובעים מחדדים בהקשר הזה כי הגם שבתיעוד הרפואי מופיע כביכול ניסיון משיכת ואקום אחד, הרי שהלכה למעשה בוצעו שני ניסיונות, וזאת חרף הבעת התנגדות מצד האם. לדברי מומחה מטעם התביעה, ההחלטה לבצע ואקום בנסיבות המתוארות "לא הייתה במקומה וגרמה לבזבוז זמן יקר".
על פי התביעה, משכלו כל הקיצין הועברה היולדת לניתוח קיסרי ובתה יצאה לאוויר העולם במשקל 3.3 ק"ג, אך עם ציון אפגר נמוך, כשהיא לא נושמת או מגיבה לגירוי, ועם דופק איטי.
היא נלקחה לפגייה כשהיא מונשמת, ושם עברה החייאה עד שכעבור שעתיים מהלידה החלה לפרכס. בשל מצבה הוחלט לאשפזה למשך כ-20 ימים, והיא שוחררה לבסוף עם המלצה למעקב נוירולוגי והתפתחותי.
לדברי התובעים הפעוטה אובחנה עם עיכוב התפתחותי רב-תחומי ותמונה קלינית המתאימה לשיתוק מוחין. בדיקה נוספת שבוצעה הדגימה אצלה פעילות אפילפטית.
הורי הקטינה - הפוקדת מעון יום שיקומי – מציינים כי נכון להיום היא אינה הולכת או יושבת עצמאית, ואף לא מתקשרת מילולית. כמו כן היא סובלת מריור תמידי ואי-שליטה על הסוגרים, ונדרשת להשגחה צמודה.
עוד נטען שהאם שרויה מאז הלידה במצב נפשי קשה, וסובלת "מנכות פסיכיאטרית של ממש". לדבריה, עקב הקרע שנוצר ברחמה נגרמו הידבקויות חמורות שבעטיין הומלץ לה לבצע ניתוח שיקל על סבלה.
התובעים מסכמים כי "אשפוז הלידה המתואר לעיל היה רשלני, כושל, רצוף טעויות", וכי נעשה בניגוד לכל הסביר והמקובל וחרג מהסטנדרט הרפואי. התביעה הועמדה על יותר מ-2.5 מיליון שקל, לשיקול דעת בית המשפט, בגין הנזקים שכבר התגבשו, לצד "נזק כללי" כדוגמת פגיעה באוטונומיה, עוגמת נפש ואובדן הנאות החיים.
התביעה הוגשה נגד המדינה כבעלים של המרכז הרפואי "זיו", וממשרד הבריאות נמסר: "כתב התביעה התקבל במשרד הבריאות, תגובת המשרד תינתן בבית המשפט כמקובל".
• הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • ב"כ התובעים: עו"ד טלי טרייבנד • ynet הוא שותף באתר פסקדין