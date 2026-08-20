לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה לאחרונה תביעת רשלנות רפואית שבה טוענים הורים שהתעקשות המרכז הרפואי "זיו" בצפת על לידה נרתיקית הותירה את האם והבת, כיום בת 3.5, עם נכויות משמעותיות.

לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה לאחרונה תביעת רשלנות רפואית שבה טוענים הורים שהתעקשות המרכז הרפואי "זיו" בצפת על לידה נרתיקית הותירה את האם והבת, כיום בת 3.5, עם נכויות משמעותיות.

לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה לאחרונה תביעת רשלנות רפואית שבה טוענים הורים שהתעקשות המרכז הרפואי "זיו" בצפת על לידה נרתיקית הותירה את האם והבת, כיום בת 3.5, עם נכויות משמעותיות.

בין היתר נטען כי בלידה השנייה העדיף צוות בית החולים לבצע ניסיונות ואקום כושלים במקום להבהיל את האם לניתוח קיסרי, באופן שהוביל לנזקים חמורים כמו קרע רחמי מלא, היפרדות שליה ויציאת העובר לחלל הבטן.

בין היתר נטען כי בלידה השנייה העדיף צוות בית החולים לבצע ניסיונות ואקום כושלים במקום להבהיל את האם לניתוח קיסרי, באופן שהוביל לנזקים חמורים כמו קרע רחמי מלא, היפרדות שליה ויציאת העובר לחלל הבטן.

בין היתר נטען כי בלידה השנייה העדיף צוות בית החולים לבצע ניסיונות ואקום כושלים במקום להבהיל את האם לניתוח קיסרי, באופן שהוביל לנזקים חמורים כמו קרע רחמי מלא, היפרדות שליה ויציאת העובר לחלל הבטן.

התביעה תוקפת את החלטת בית החולים להציב "מתמחה, ובעיקר מיילדת" לנהל לידה אצל אישה המצויה בסיכון מוגבר לקרע ברחם, תוך טיפול ב"פיטוצין", שנטען כי רק מגביר את הסיכון לקרע.

התביעה תוקפת את החלטת בית החולים להציב "מתמחה, ובעיקר מיילדת" לנהל לידה אצל אישה המצויה בסיכון מוגבר לקרע ברחם, תוך טיפול ב"פיטוצין", שנטען כי רק מגביר את הסיכון לקרע.

התביעה תוקפת את החלטת בית החולים להציב "מתמחה, ובעיקר מיילדת" לנהל לידה אצל אישה המצויה בסיכון מוגבר לקרע ברחם, תוך טיפול ב"פיטוצין", שנטען כי רק מגביר את הסיכון לקרע.

לפי ההורים, רק לאחר שהיולדת הייתה על סף עילפון וירידות דופק אצל העובר, הוחלט להעבירה סוף סוף לניתוח קיסרי - אלא שאז נמסר לצוות: אין חדר ניתוח פנוי, והיא ממילא קרובה ללדת.

לפי ההורים, רק לאחר שהיולדת הייתה על סף עילפון וירידות דופק אצל העובר, הוחלט להעבירה סוף סוף לניתוח קיסרי - אלא שאז נמסר לצוות: אין חדר ניתוח פנוי, והיא ממילא קרובה ללדת.

לפי ההורים, רק לאחר שהיולדת הייתה על סף עילפון וירידות דופק אצל העובר, הוחלט להעבירה סוף סוף לניתוח קיסרי - אלא שאז נמסר לצוות: אין חדר ניתוח פנוי, והיא ממילא קרובה ללדת.

בנסיבות אלה הוחלט לבצע כאמור לידת ואקום. התובעים מחדדים בהקשר הזה כי הגם שבתיעוד הרפואי מופיע כביכול ניסיון משיכת ואקום אחד, הרי שהלכה למעשה בוצעו שני ניסיונות, וזאת חרף הבעת התנגדות מצד האם. לדברי מומחה מטעם התביעה, ההחלטה לבצע ואקום בנסיבות המתוארות "לא הייתה במקומה וגרמה לבזבוז זמן יקר".

בנסיבות אלה הוחלט לבצע כאמור לידת ואקום. התובעים מחדדים בהקשר הזה כי הגם שבתיעוד הרפואי מופיע כביכול ניסיון משיכת ואקום אחד, הרי שהלכה למעשה בוצעו שני ניסיונות, וזאת חרף הבעת התנגדות מצד האם. לדברי מומחה מטעם התביעה, ההחלטה לבצע ואקום בנסיבות המתוארות "לא הייתה במקומה וגרמה לבזבוז זמן יקר".

בנסיבות אלה הוחלט לבצע כאמור לידת ואקום. התובעים מחדדים בהקשר הזה כי הגם שבתיעוד הרפואי מופיע כביכול ניסיון משיכת ואקום אחד, הרי שהלכה למעשה בוצעו שני ניסיונות, וזאת חרף הבעת התנגדות מצד האם. לדברי מומחה מטעם התביעה, ההחלטה לבצע ואקום בנסיבות המתוארות "לא הייתה במקומה וגרמה לבזבוז זמן יקר".

על פי התביעה, משכלו כל הקיצין הועברה היולדת לניתוח קיסרי ובתה יצאה לאוויר העולם במשקל 3.3 ק"ג, אך עם ציון אפגר נמוך, כשהיא לא נושמת או מגיבה לגירוי, ועם דופק איטי.

על פי התביעה, משכלו כל הקיצין הועברה היולדת לניתוח קיסרי ובתה יצאה לאוויר העולם במשקל 3.3 ק"ג, אך עם ציון אפגר נמוך, כשהיא לא נושמת או מגיבה לגירוי, ועם דופק איטי.

על פי התביעה, משכלו כל הקיצין הועברה היולדת לניתוח קיסרי ובתה יצאה לאוויר העולם במשקל 3.3 ק"ג, אך עם ציון אפגר נמוך, כשהיא לא נושמת או מגיבה לגירוי, ועם דופק איטי.

היא נלקחה לפגייה כשהיא מונשמת, ושם עברה החייאה עד שכעבור שעתיים מהלידה החלה לפרכס. בשל מצבה הוחלט לאשפזה למשך כ-20 ימים, והיא שוחררה לבסוף עם המלצה למעקב נוירולוגי והתפתחותי.

היא נלקחה לפגייה כשהיא מונשמת, ושם עברה החייאה עד שכעבור שעתיים מהלידה החלה לפרכס. בשל מצבה הוחלט לאשפזה למשך כ-20 ימים, והיא שוחררה לבסוף עם המלצה למעקב נוירולוגי והתפתחותי.

היא נלקחה לפגייה כשהיא מונשמת, ושם עברה החייאה עד שכעבור שעתיים מהלידה החלה לפרכס. בשל מצבה הוחלט לאשפזה למשך כ-20 ימים, והיא שוחררה לבסוף עם המלצה למעקב נוירולוגי והתפתחותי.