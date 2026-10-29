הושלמה עסקת הרכישה של גן סיפור, רשת בתי קפה בעלת קונספט ייחודי שסניפיה ממוקמים בכמה מהפארקים היפים בארץ. הרוכשת היא לנטרן, קרן השקעות פרטית שביצעה לאחרונה השקעה נוספת בתחום המסעדנות ורכשה 20% מקבוצת קיסו, המפעילה מסעדות אסייתיות. עבור 50% מגן סיפור תשלם הקרן 130 עד 140 מיליון שקל, בהתאם לביצועיה בשנת 2026, שעדיין לא הסתיימה.

הושלמה עסקת הרכישה של גן סיפור, רשת בתי קפה בעלת קונספט ייחודי שסניפיה ממוקמים בכמה מהפארקים היפים בארץ. הרוכשת היא לנטרן, קרן השקעות פרטית שביצעה לאחרונה השקעה נוספת בתחום המסעדנות ורכשה 20% מקבוצת קיסו, המפעילה מסעדות אסייתיות. עבור 50% מגן סיפור תשלם הקרן 130 עד 140 מיליון שקל, בהתאם לביצועיה בשנת 2026, שעדיין לא הסתיימה.

הושלמה עסקת הרכישה של גן סיפור, רשת בתי קפה בעלת קונספט ייחודי שסניפיה ממוקמים בכמה מהפארקים היפים בארץ. הרוכשת היא לנטרן, קרן השקעות פרטית שביצעה לאחרונה השקעה נוספת בתחום המסעדנות ורכשה 20% מקבוצת קיסו, המפעילה מסעדות אסייתיות. עבור 50% מגן סיפור תשלם הקרן 130 עד 140 מיליון שקל, בהתאם לביצועיה בשנת 2026, שעדיין לא הסתיימה.