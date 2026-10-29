הושלמה עסקת הרכישה של גן סיפור, רשת בתי קפה בעלת קונספט ייחודי שסניפיה ממוקמים בכמה מהפארקים היפים בארץ. הרוכשת היא לנטרן, קרן השקעות פרטית שביצעה לאחרונה השקעה נוספת בתחום המסעדנות ורכשה 20% מקבוצת קיסו, המפעילה מסעדות אסייתיות. עבור 50% מגן סיפור תשלם הקרן 130 עד 140 מיליון שקל, בהתאם לביצועיה בשנת 2026, שעדיין לא הסתיימה.
בעלי גן סיפור, ברנרדו אלחוביץ', אסף אילוז וניסים בן סימון, יישארו עם 50% הנותרים, וברנרדו ימשיך לכהן כמנכ"ל. "אנחנו עוברים תקופה מאתגרת מאז הקורונה והמלחמה", אמר ברנרדו ל-ynet. "מחירי הסחורות עולים, אין תיירים וקשה להשיג עובדים. ההשקעה של לנטרן נותנת לנו רוח גבית והבעת אמון. אנחנו רוצים להיות הקבוצה הגדולה בתחום המסעדנות. אנחנו חשים שיש לנו פוטנציאל גדול".
עבור אלחוביץ' מדובר בסגירת מעגל. בשנות ה-90 הוא התפרסם כיזם שהקים את פיצה מטר, קונספט חדשני שזכה להצלחה. אך חוסר ניסיון בניהול וצמיחה מהירה מדי הביאו את הרשת לפשיטת רגל, וברנרדו נותר בחוסר כל. באמצעות גן סיפור, שאותה הקים, הוא שוב סיפור הצלחה.
הרשת פתחה לאחרונה סניפים בפארק רעננה ובגני יהושע, והכוונה כעת היא להכפיל את מספר הסניפים. סניפים חדשים ייפתחו, בין היתר, ביבנה ובגני בן שמן.